Co má sport společného s uměním? Cirk La Putyka uvede novou inscenaci St.art

před 1 hodinou
Soubor Cirk La Putyka přichází s autorskou inscenací St.art, která propojuje svět sportu a umění. Na jejím vzniku se formou konzultací podíleli i čeští vrcholoví sportovci. Na scéně se objeví jejich vlastní sportovní výzbroj se spolu s originálními sportovními artefakty a dokumentárními video i audio záběry mezinárodních úspěchů českých olympioniků. Premiéra je plánována na 16. a 18. září.
Záběry z přípravy nové inscenace Cirku La Putyka s názvem St.art.
Foto: Vojtěch Veškrna

St.art otevírá otázky: co je sport a co je umění, jak se prolínají a kde se naopak rozcházejí? O tom, co se odehrává za medailemi, pod dresem, v mysli sportovce, který stojí tváří v tvář sám sobě. V čem jsou tyto prožitky podobné pocitům umělců při premiéře, závěrečném aplausu nebo nepovedeném představení? Uvedení inscenace doprovází výzkum o vzorech, který u příležitosti premiéry St.art realizovala Nadace PPF a společnost Perfect Crowd.

Představení sleduje tělo jako nástroj, schránku i paměťovou stopu - emocionální i fyzickou výpověď o lidech zasvěcených výkonu, tlaku i pochybám. Je to obraz momentů před startem, během výhry i po prohře. Vše na scéně je skutečné - včetně bolesti, pochybností i euforie.

St.art
St.art
St.art
St.art
Zobrazit 6 fotografií

"St.art není jen dalším představením Cirku La Putyka. V mnoha ohledech se vymyká všemu, co jsme doposud uvedli.  Je plné emocí a obrazů, které nám pomáhají dostat se do hlavy a těla atletů," říká Rostislav Novák ml., umělecký ředitel Cirku La Putyka a zároveň spoluautor i režisér nového představení.

Hlavní roli v inscenaci ztvárňuje Rosťův syn Matyáš Novák, sedminásobný mistr ČR ve skoku na trampolíně, který už přes rok trénuje hod oštěpem s Barborou Špotákovou a jehož životním snem je účastnit se olympijských her. V představení vystupuje sám za sebe - jako performer, sportovec i člověk, který balancuje mezi dvěma světy a hledá rovnováhu mezi výkonem a radostí. "Věřím, že do představení můžu přinést úplně jiný vhled tím, že jsem v něm jako jediný profesionální sportovec. Zároveň vidím, v čem jsou tréninky akrobatů náročné a nezadají si s přípravou na sportovní závody," říká Matyáš Novák.

Konzultace s vrcholovými sportovci

Tvůrčí tým přizval ke spolupráci na St.artu české vrcholové sportovce jako např. Vavřince Hradilka, Evu Adamczykovou, Jiřího Berana a další. Svými zkušenostmi přispěl i mentální kouč Marián Jelínek. Jejich osobní zkušenosti se propsaly do celkové atmosféry i struktury představení, do pohybů a výrazů akrobatů.

Důležitou roli sehrají i artefakty profesionálních sportovců. Aby bylo propojení co nejautentičtější, rozhodli se tvůrci do inscenace St.art zakomponovat právě i originální sportovní výstroj či výzbroj. Divákům a zároveň fanouškům F1 udělá radost například helma a kombinéza Lando Norrise z McLarenu. Na jevišti se objeví také originální sportovní artefakty, např. dres a snowboard Evy Adamczykové, olympijský kajak, dres a helma Vavřince Hradilka, raketa a reprezentační dres Terezy Martincové, reprezentační kimono Renaty Zachové nebo šermířská kukla Jirky Berana.

Idoly, vzory, bozi…

U příležitosti uvedení inscenace vznikl i výzkum na téma Češi a vzory, který potvrzuje, že nejčastějšími vzory mladé generace (nejvýrazněji ve věku 15-17 let) jsou po jejich nejbližších sportovci a umělci. V dětství mělo vzor 51 % procent Čechů a v 61 % případů dospělí přiznávají, že je jejich dětský vzor zásadně formoval i v dospělosti. A potvrzují to i data, když mezi nadprůměrně úspěšnými lidmi je třikrát více těch, kteří jsou si dobře vědomi svého dětského vzoru oproti skupině podprůměrně úspěšných.

"Mám pocit, že dřív jsme měli víc vzorů, ať už sportovních nebo ze světa umění. Teď je to hodně instantní, vzor jsme schopní změnit jedním kliknutím. My se chceme vracet k těm skutečným ikonám, které podávají skutečný výkon, a ještě mají přesah. Takže představení je o idolech, vzorech, bozích. Vrátili jsme se až do momentu, kdy sport vzniknul," doplňuje Rosťa Novák ml.

Unikátní zvuk vykouzlí atmosféru stadionu

Představení se vyhýbá klasické dějové linii. Místo toho staví na pohybových strukturách, dokumentárních výpovědích, rytmu, hlasu a fyzické přítomnosti.

