Herečka Klára Cibulková, známá ze seriálu kriminálka Anděl, vede divadlo Viola

Ve čtvrtek 24. července oslaví herečka Klára Cibulková padesátiny. Proslavila se v televizních seriálech Kukačky, Sestřičky, Ordinace v růžové zahradě 2 či Kriminálka Anděl, hrála i ve filmech Habermannův mlýn, Smíchov pláče, Brooklyn spí či Román pro ženy. Od loňského října je ředitelkou pražského komorního divadla Viola.

Cibulková loni vyhrála výběrové řízení do čela divadla Viola. "Do výběrového řízení jsem se rozhodla přihlásit proto, že k Viole mám velmi blízký a srdeční vztah a na její další existenci a rozvoji mi záleží," řekla herečka.

Od roku 2020 v divadle profesně působí, avšak Violu navštěvovala již během studií na DAMU. "Už tehdy jsem si zamilovala její nezaměnitelnou intimitu mezi jevištěm a hledištěm, a především možnost soustředit se na práci herců se slovem, jeho citlivé propojení s hudbou a tak dále," dodala loni Cibulková, která ve Viole hrála v inscenacích Vděk, Skorpios na obzoru nebo Hugo Haas a Adina Mandlová.

"Kromě mé herecké práce mám potřebu se zapojovat i do občanského dění, a to aktivně, formou členství v komunitních spolcích, které produkují projekty pro děti i dospělé kulturního nebo sportovního zaměření a snaží se pomáhat i v sociální sféře. Základními kameny mého života je má rodina, kterou bezmezně miluji, a mým mottem je Cesta je cíl," píše se na jejích internetových stránkách.

Rodačka ze Znojma vystudovala gymnázium v Kladně a poté pražskou DAMU, kde absolvovala v roce 1998. Po škole odjela do Španělska, kde pracovala v restauraci. Po návratu nastoupila do souboru CD 94 a poté do Švandova divadla, kde strávila 16 let.

Dnes je na volné noze a účinkuje na scénách několika divadel, například Viola, Švandovo divadlo, Divadlo Kalich nebo Divadlo na Fidlovačce. Jejím manželem je herec Tomáš Pavelka, mají dvě děti.