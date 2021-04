Bez kompenzací by se zhroutilo. Divadlo Continuo chystá hru s pokoji

Do zapomenuté nálevny plné podivných příběhů zavádí diváky nová hra Divadla Continuo nazvaná Betwixt and Between. V sobotu měla neveřejnou premiéru na usedlosti Švestkový Dvůr v jihočeských Malovicích. Diváci ji uvidí, až to umožní protiepidemická opatření.

Do hry, na níž osmičlenný soubor pracoval od ledna, se obtiskla koronakrize. "Neděláme inscenaci o covidu a izolaci, ale zamysleli jsme se, jaký vztah máme k času. Je o moderní společnosti a tekutém světě, kdy se věci strašně rychle mění a my na ně nestíháme reagovat. Ve společnosti je pak pochopitelná touha po obnovení starých pořádků, což směřuje k populismu," popisuje umělecký vedoucí Pavel Štourač. V představení se objeví i humor či absurdní situace. Termín Betwixt and Between poprvé použil britský antropolog Victor Turner, který zkoumal rituály domorodých kmenů. "Definoval, že divadlo je přechodový rituál, který pomáhá společnosti uvědomit si, že se musí něco změnit," říká Štourač. Související Foto: Fantaskní Continuo čeří vody u rybníka. Vtáhne, provokuje a nebojí se nahoty 31 fotografií Loni hrálo Divadlo Continuo od června do září. Vyprodalo osm repríz letního titulu, každý večer pro 200 diváků. Na tržbách přišlo o dva miliony, přičemž roční obrat má pět milionů. Od státu dostal soubor náhradu 1,5 milionu. "Podařilo se to díky velmi silné aktivitě Asociace nezávislých divadel. Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD rozumí nezávislé kultuře, je první ministr, který opravdu naslouchá. Bez kompenzací bychom se zhroutili," poznamenává umělecký vedoucí. Soubor je běžně soběstačný z více než 60 procent, přesto závislý na příjmech z představení. Dotace tvoří asi pětinu, ta z ministerstva kultury bývala okolo 900 tisíc korun. Letos je o 30 procent vyšší. Přesto bude divadlu za první pololetí scházet milion z tržeb. "Jsme na tom ale ještě dobře, nejsme v první linii, nemusíme propouštět, nekrachujeme. Nejtěžší je, že nemůžeme hrát," shrnuje Pavel Štourač. Divadlo Continuo nyní připravuje 25. ročník svých tradičních letních představení. V okolí Švestkového dvora postaví pokoje, v nichž budou diváci společně s herci. Chystaná novinka proto nese pracovní název Pokoje. Při koronakrizi Continuo natočilo jako dokument inscenaci Poledne a taneční představení Please Leave a Message. Poptávky na vystoupení mělo z festivalů v Británii, Izraeli i Finsku, kvůli covidu o ně přišlo. Související Novinka Divadla Continuo: Ruce a nohy žijí vlastním životem, hlava hledá své místo 12 fotografií Herci žijí jako komunita. Společně snídají, na oběd je svolává zvonec, bydlí v maringotkách. Zatím se jim koronavirus vyhnul. "Máme tady negativní království. Pokud někdo přijíždí zvenku, důsledně požadujeme negativní test a respirátory. Je to izolovaná bublina," říká Pavel Štourač, který cítí zodpovědnost za duševní hygienu souboru. Jsou v něm i Kanaďanka, Američan, Italka, Němec a Slovenka, většina z nich neviděla svou rodinu od Vánoc. Divadlo Continuo vzniklo roce 1993. Kombinuje pohyb, tanec a fyzické herectví s postupy loutkového divadla, živou hudbou a výtvarnou stylizací. Do povědomí se zapsalo sérií Kratochvílení na jihočeském zámku Kratochvíle.