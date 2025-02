Prahu to nebude stát nic. Vinohradské divadlo se dočasně přesune do Radiopaláce

Divadlo na Vinohradech se na dobu plánované rekonstrukce své historické budovy, která sídlí na pražském náměstí Míru, přestěhuje do nedalekého Radiopaláce na Vinohradské třídě. Soukromý investor přebuduje prostory tamního bývalého kina Květen na divadlo, oznámil ředitel scény Tomáš Töpfer.

Rekonstrukce secesní budovy Divadla na Vinohradech za 2,9 miliardy korun má začít letos a skončit podle dřívějších předpokladů v roce 2027. Během této doby bude divadlo zcela vyklizené. Tomáš Töpfer dříve zmiňoval, že soubor by se mohl dočasně přesunout do Kongresového centra. Kromě toho ředitel jednal s Národním divadlem a Hudebním divadlem Karlín. Nakonec se dohodl s Radiopalácem, kde od 20. let minulého století fungovalo premiérové kino Bio Radio, po roce 1948 přejmenované na kino Květen. Provoz ukončilo roku 2001.

"Řešení jsem našel sám, bývalé kino Květen na Vinohradské třídě v Radiopaláci nám soukromý investor přebuduje na divadlo," řekl nyní Töpfer v rozhovoru pro web pribram.cz. "Magistrát za to neutratí ani korunu. Přestěhujeme se tam jen o dva rohy dál a naši diváci nás budou moci sledovat v nádherném, i když nyní vybydleném art deco prostoru, který potřebuje renovaci," dodává.

Vinohradské divadlo je příspěvkovou organizací hlavního města, postaveno bylo v roce 1907. Praha jeho rekonstrukci plánovala mnoho let. Důvodem je špatný technický stav budovy i interiéru. Například jeviště z roku 1926, jejž navrhl František Křižík, nebylo nikdy zrekonstruované. Křižíkovo technické vybavení se má rozřezat, neboť ho nelze rozebrat a vynést. Zájem o některé části, jako třeba elektromotor či šroubovice, projevilo Národní technické muzeum. Kromě jeviště je nutné opravit elektroinstalaci či sociální zařízení, stejně jako výzdobu včetně fresek a fasády.

V plánu je kromě rozsáhlé rekonstrukce a modernizace také nová scéna a zázemí, které budou v podzemí pod volným prostranstvím v Římské ulici. Na opravu chce město získat peníze od státu či z evropských fondů.

Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907, prvním představením zde byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva. Vinohradské divadlo je největší čistě činoherní scénou v zemi.