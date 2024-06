Dejvické divadlo se kvůli rekonstrukci přestěhuje do bývalého multikina Galaxie

Dejvické divadlo se po dobu, kterou zabere rekonstrukce a přístavba jeho budovy na Praze 6, přestěhuje na sezonu 2025/2026 do bývalého multiplexu Galaxie u metra Háje. Oznámil to ředitel této scény Lukáš Průdek.

Devítisálový multiplex, který patřil mezi první vícesálová kina ve střední a východní Evropě, bude Dejvické divadlo sdílet s dalšími soubory. Kapacitu sálu v multiplexu ředitel odhaduje na 220 až 250 míst. Nynější hlediště v Praze 6 zahrnuje asi 150 míst, o představení je dlouhodobě enormní zájem.

Na přechodné působiště divadla upozornil web DVTV, kterému poskytl rozhovor budoucí umělecký ředitel scény Jiří Havelka.

"Nebudeme v něm sami, nyní jednáme s partnery, s profesionály v oboru, se kterými také budeme sdílet náklady. Chceme vytvořit po dobu jednoho roku tepající kulturní centrum," potvrzuje Lukáš Průdek, jenž je ředitelem Dejvického divadla od ledna 2024. Podle něj se v Galaxii nebude hrát jen činohra pro dospělé, ale také divadlo pro děti či alternativní divadlo. Stejně tak se tu mohou konat výstavy.

Rekonstrukce stávajícího Dejvického divadla by měla začít v březnu příštího roku. Soubor tu však pravděpodobně bude působit ještě nějaký čas, zhruba do konce května 2025. Vrátit by se měl v červnu 2026. Pokud se rekonstrukce protáhne, v Galaxii může ansámbl hrát až do konce roku 2026, zdůrazňuje Průdek.

Kapacity hlediště divadla v Praze 6 by stavebníci měli rozšířit zhruba o 50 míst a opravit zázemí. Odhadované náklady se pohybují okolo 50 milionů korun. V plánu je podle dřívějších informací přístavba objektu divadla v ulici Zelená do dvorního traktu. Stavebníci sem posunou jeviště, díky čemuž bude možné navýšit kapacitu hlediště.

Dejvické divadlo založila Městská část Praha 6. První představení se tu odehrálo 14. října 1992, od té doby se šestkrát stalo divadlem roku, jeho inscenace i jednotliví umělci získali mnoho významných ocenění. Každoročně se jméno Dejvického divadla objevuje v nominacích na nejprestižnější ceny. Kromě toho dejvická scéna patří mezi nejvyhledávanější a nejnavštěvovanější v republice.