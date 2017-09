V Praze se na čtyři dny usadí čínské umění. Je to propaganda, říká ředitel Národní galerie

před 53 minutami

Na Výstavišti se od 6. do 10. září uskuteční výstava čínského umění Čínsko-evropské Art Bienále Praha, která má podle pořadatelů Čechům přiblíži zvyklosti, historiii a život v Číně. Podle galeristy Zdeňka Sklenáře, který se čínským uměním dlouhodobě zabývá, i podle ředitele Národní galerie Jiřího Fajta jde však spíše o propagandu.

Zaměří se na tradiční malířské postupy a vedle čínských umělců ukáže práce evropských tvůrců včetně Čechů z několika tuzemských výtvarných spolků. Na výstavě bude celkem 350 děl od čínských a 50 od evropských umělců.

"Výstava se koná v režii čínských umělců z kulturních institucí. Ty vyzvaly k účasti současné výtvarníky z Číny i z evropských zemí a České republiky. Vybrána byla díla, která odrážejí zadaná témata a zaměření Art Bienále - geografické vztahy a kulturní paměť, umění běžného života a historie a současnost etnického umění," řekla ředitelka pořádající společnosti Intercharm Production Monika Adi Vodáková.

Mezi třinácti zastoupenými českými umělci je malíř Pavel Humpolec, který se v roce 1956 narodil v Pekingu českým rodičům.

"Současnou tvorbu čínských umělců tolik neznám, ale před deseti lety to byly úžasné věci. Připadalo mi, že zatímco Evropa či Amerika se plácají sto let na tom stejném, čínští umělci se dostali dál. To by mohlo být na výstavě zajímavé a je to také hlavní důvod, proč se toho zúčastňuji," řekl Humpolec.

Kritici: Je to propaganda

Výstavu však odmítli nejen někteří čeští umělci, ale i Národní galerie v Praze. Galerista Zdeněk Sklenář, který se současným čínským uměním zabývá a v Číně upořádal několik výstav, se obává, že to nejlepší z čínského umění výstava neukáže.

"Čína má mnoho sportovních hrdinů, kteří vyhrávají olympijské hry v gymnastice či stolním tenise. Obdobné hrdiny má i ve výtvarném umění. V tomto případě však ponechala své jedničky odpočívat na střídačce," řekl.

Podle Jiřího Fajta, ředitele Národní galerie, která právě vystavuje dílo trestaného čínského aktivisty Aj Wej-weje, se jedná o politickou propagandu.

V seznamu organizátorů podle něj není žádné jméno kurátora či historika umění, kteří by byli na současné čínské výtvarné scéně významní, ani žádná relevantní muzejní či galerijní instituce.

"Web výstavy neuvádí jména umělců, zvolená témata jsou nekoherentní a primitivně smontovaná," dodal Fajt.