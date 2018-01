před 3 hodinami

Českou republiku bude na 63. ročníku hudební soutěže Eurovize v Lisabonu zastupovat dvaadvacetiletý zpěvák Mikolas Josef se svou písní Lie To Me. Dostal téměř polovinu hlasů diváků a nejvíce oslovil i mezinárodní porotu. Na svém webu o tom informovala Česká televize, která v květnu semifinále i finále Eurovize odvysílá. Česko letos po deseti letech opět pořádalo národní kolo soutěže. Z více než 16 000 došlých hlasů jich téměř polovina patřila Josefovi. Plný počet bodů zpěvák obdržel od sedmi z deseti členů mezinárodní poroty. Skladatel a zpěvák Mikolas Josef debutoval před třemi lety singlem a videoklipem Hands Bloody. Do širšího povědomí fanoušků se dostal skladbami Free a Believe.

autor: ČTK | před 3 hodinami

