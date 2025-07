Black Sabath s Ozzym Osbournem odehrají v Birminghamu svůj poslední koncert

V anglickém Birminghamu v sobotu fanoučci po celý den oslavují skupinu Black Sabbath a jejího zpěváka Ozzyho Osbourna. Desítky tisíc lidí netrpělivě čekají na to, co sami členové legendární heavy metalové kapely označili za své poslední společné živé vystoupení. Informovala o tom agentura Reuters.

Téměř šest desetiletí poté, co se Black Sabbath stali průkopníky heavymetalové hudby, se chystají vrátit do svého domovského Astonu, aby na stadionu Villa Park vystoupili na koncertě s názvem Back to the Beginning (Zpět na začátek).

Jednorázový koncert, jehož výtěžek půjde na charitativní účely, byl označen za Osbournovo poslední vystoupení. Před pěti lety 76letý zpěvák oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. Spolu s Black Sabbath na festivalu, který potrvá do noci, hraje více než deset dalších kapel včetně Metalliky, Slayer, Tool a Guns N' Roses.

"Cíl je velmi jednoduchý, a to vytvořit největší den v historii heavy metalu jako poctu kapele, která to všechno začala," řekl časopisu Metal Hammer Tom Morello, kytarista skupiny Rage Against the Machine a hudební ředitel akce.

Na koncertě se poprvé po 20 letech sejde původní sestava Black Sabbath - baskytarista Geezer Butler, kytarista Tony Iommi, bubeník Bill Ward a zpěvák Osbourne.