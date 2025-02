Berlusconiho dcera zasedne v radě opery La Scala. Hudbě se ale nikdy nevěnovala

Barbara Berlusconiová, dcera zesnulého italského expremiéra Silvia Berlusconiho, nově zasedne v radě slavné milánské opery La Scala. O jejích hudebních znalostech ale odborníci pochybují. Naposledy Berlusconiová vedla fotbalový tým AC Milán.

Podle serveru britského deníku The Times je jmenování Berlusconiové do operní rady součástí snah italské pravicové vlády zasahovat do kulturního dění, které vždy bylo sférou levicových politiků.

Přední italská opera La Scala byla vždy místem, kde se rády ukazovaly italské politické elity. Nejdéle sloužící, trojnásobný italský premiér a mediální magnát Berlusconi přitom navštěvoval představení zřídkakdy, o operu se nezajímal, či jí dokonce pohrdal. Nyní se však jeho rodina prostřednictvím třetí dcery Barbary snaží podporovat jeho odkaz, píše web The Times. Loni po něm například město Milán pojmenovalo letiště.

Mnoho z bývalých šéfů i dirigentů La Scaly se nikdy netajilo svými levicovými názory. Claudio Abbado, který byl hudebním ředitelem opery v letech 1968 až 1986, vedl představení pro dělníky v továrnách, a snažil se tak La Scalu přiblížit široké veřejnosti.

Pravicově konzervativní vláda Giorgie Meloniové se nyní snaží získat vliv v italských kulturních institucích včetně opery. "Levicoví politici vždy ovládali kulturu v Itálii a opery vždy byly jejich kolbištěm," řekl The Times Nicola Catto, redaktor operního časopisu Musica. "Pravice chce nyní ukázat, že je tady a že je to ona, kdo tu vládne," dodal.

Čtyřicetiletá Berlusconiová dříve vedla fotbalový klub AC Milán, který její otec Silvio koupil v roce 1986. Je i členkou rady společnosti Fininvest, bývalého holdingu jejího otce, který nyní vede její starší sestra Marina. Je také spolumajitelkou galerie Cardi, která má své sídlo v Miláně a Londýně a specializuje se na italské moderní a současné umění.

Berlusconiovou do rady vybrala oblast Lombardie na severozápadě země, kterou vede pravicová regionální vláda. Nahradí Nazzarena Carusiho, který v radě La Scaly vládu zastupoval. Carusi je profesionálním hráčem na piano a kulturním mluvčím strany Forza Italia, kterou založil Berlusconi v roce 1994. Rada má deset členů, mezi nimiž jsou bankéři, podnikatelé, jeden filmový režisér a levicový starosta Milána. Rada se v novém složení sejde poprvé tento týden.

Pravicoví politici jmenování Berlusconiové uvítali. Guvernér Lombardie Attilio Fontana ji popsal jako "kvalitní osobnost". Objevila se ale i kritika, jestli je Berlusconiová vhodnou kandidátkou na tuto pozici. "Její hudební znalosti jsou přinejmenším neznámé," uvedl Catto. "S operou neměla nikdy co do činění," dodal.

Vláda v Římě získá v následujících dnech v opeře další vliv poté, co Alessandro Giuli, ministr kultury a spojenec Meloniové, nahradí hned dva odcházející členy rady, píše server The Times. La Scala se ke změnám v radě nevyjádřila.