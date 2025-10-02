Magazín

Pivo, sex, pot a rock and roll. Víme, proč jste obětí hladových komárů

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 2 hodinami
Že komáři neměli ani kapku vína, víme z lidové písničky. A ačkoli už je po komáří sezoně, teď se jasně ukazuje, že nejde jen o nepodloženou spekulaci. Nová vědecká studie naznačuje, že víno komárům opravdu moc nevoní. Zato pivo a trocha vášně? To je jiná liga.
Foto: Shutterstock

Co přesně dělá z běžného smrtelníka favorita komárů? Nový výzkum přináší překvapivě konkrétní odpovědi - a některé z nich by vás při večerním posezení v přírodě mohly zajímat.

Komáři si vybírají. A rozhodně ne náhodně

Zní to jako klišé - "na mě komáři nejdou". Jenže v tom klišé je víc pravdy, než by se zdálo. Mezinárodní tým vědců publikoval na serveru bioRxiv studii, která potvrzuje, že komáři si své oběti skutečně nevybírají náhodně.

Hlavní roli v jejich rozhodování hraje tělesný pach - konkrétně směs látek, které naše tělo uvolňuje skrz kůži a dech. A právě tu si komáři velmi pečlivě "očuchávají".

Vědecký festivalový výzkum

A kde jinde zkoumat vliv lidského pachu než tam, kde je ho opravdu hodně? Vědci před časem využili prostředí hudebního festivalu Lowlands v Nizozemsku, kde testovali stovky dobrovolníků.

Každý účastník nejdřív vyplnil podrobný dotazník. Ten se zaměřoval na hygienu, stravování, ale i na typicky festivalové aktivity - konzumaci alkoholu a, kulantně řečeno, zvýšenou četnost erotických příležitostí.

Pak už dostali prostor komáři. Testování probíhalo v uzavřeném prostředí, kde hmyz reagoval jen na pach člověka - komáři nikoho neštípali, všechno probíhalo "po čichu". Pro porovnání byla v testovací komoře také cukrová návnada. A bylo jen na komárovi, čemu dá přednost.

Pivo, sex a pot. Pro komáry neodolatelná kombinace. Ilustrační obrázek.
Pivo, sex a pot. Pro komáry neodolatelná kombinace. Ilustrační obrázek. | Foto: James Gathany, Dr. Frank Collins, University of Notre Dame, Pixnio

Pivo, sex a pot. Neodolatelná kombinace

Výsledek byl jednoznačný. Komáři zcela zjevně upřednostňovali pach těch lidí, kteří před experimentem pili pivo nebo měli nedávno sex.

Už po jediném půllitru piva se totiž metabolismus upraví tak, že tělo začne vylučovat látky, které komáři doslova vyčenichají. U sexuální aktivity vědci předpokládají změnu v produkci hormonů, steroidních metabolitů a dalších těkavých látek, které jsou pro hmyz mimořádně přitažlivé.

A čím víc se člověk potí, tím výrazněji tyto látky vylučuje. Jinými slovy: pokud se po pivku a vášnivé noci probudíte zpocení do letního rána, nejspíš právě hostíte malý hmyzí raut.

Mýty o krevních skupinách padají. Komáři řeší mikroby

Dlouho se tradovalo, že komáři mají slabost pro určité krevní skupiny. Tento výzkum ale takové souvislosti nepotvrdil. Mnohem větší roli hraje takzvaný kožní mikrobiom - tedy to, jaké bakterie žijí na povrchu naší kůže a co při tom produkují.

Každý z nás má nejen vlastní "voňavý podpis" - platí také, že čím víc oxidu uhličitého člověk vydechuje, tím snáze ho komáři lokalizují.

Související

Máte je denně v ruce, jsou přitom špinavější než záchod. O kterých předmětech je řeč?

špína domácnost wc toaleta záchod

Co s tím? Hygiena, repelent, ale hlavně žádná panika

Ne, nikdo nečeká, že kvůli komárům přestanete pít pivo nebo se vzdáte milostného života. Ale pokud víte, že vyrážíte do míst s vysokým výskytem hmyzu, je dobré alespoň dbát na hygienu, použít kvalitní repelent a obléknout se do světlého, volného oblečení.

Naopak se doporučuje vyhnout se těsnému, tmavému oblečení a silným parfémům - i ty totiž mohou fungovat jako pozvánka na hmyzí banket.
Komáři nejsou hloupí a rozhodně nejdou po každém stejně. Věda začíná přesněji chápat, proč je někdo "magnet na komáry" a jiný se štípancům vyhne.

Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Pití alkoholu lze podle chemičky Olgy Ryparové srovnat s tím, když by lidé jedli plesnivé jídlo. (1.1.2025)

Spotlight Generace - Olga Ryparová | Video: Michaela Lišková
 
Mohlo by vás zajímat

Tanec, který šokoval a uchvátil. Josephine Bakerová udělala ze striptýzu umění

Tanec, který šokoval a uchvátil. Josephine Bakerová udělala ze striptýzu umění
Přehled

„Můj stvořitel svůj příběh řekl. A teď já…“ Hororový Frankenstein se vrací ve filmu

„Můj stvořitel svůj příběh řekl. A teď já…“ Hororový Frankenstein se vrací ve filmu

„Všichni jsou dnes rozvášnění,“ říká zpěvák The Offspring. Kapela vystoupí v Praze

„Všichni jsou dnes rozvášnění,“ říká zpěvák The Offspring. Kapela vystoupí v Praze

Pojďme mluvit o cenzuře a autocenzuře. V Praze začíná festival FALL

Pojďme mluvit o cenzuře a autocenzuře. V Praze začíná festival FALL
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle komár hmyz člověk sex pivo pot cukr výzkum studie vědci festival Nizozemsko souvislost víno písničky spekulace krevní skupina vášeň tělo lidé hygiena stravování dotazník návnada čich experiment oxid uhličitý kůže bakterie pach metabolismus vůně parfém repelent Přehled zpráv

Právě se děje

před 7 minutami
Po útoku u synagogy v Manchesteru dva lidé zemřeli a tři jsou v kritickém stavu

Po útoku u synagogy v Manchesteru dva lidé zemřeli a tři jsou v kritickém stavu

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 17 minutami
Brutální útok v Drážďanech. Dva patnáctiletí Syřané znásilnili mladého Čecha

Brutální útok v Drážďanech. Dva patnáctiletí Syřané znásilnili mladého Čecha

V neděli nad ránem se devatenáctiletý Čech stal na hlavním nádraží v Drážďanech obětí brutálního útoku.
Aktualizováno před 50 minutami

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu. Mezi zadrženými je i Češka

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu. Mezi zadrženými je i Češka
Prohlédnout si 8 fotografií
Organizátoři flotily nazvali izraelský zásah „válečným zločinem“. Tvrdí, že armáda použila agresivní postupy včetně vodních děl, nikdo ale nebyl zraněn. Lodě byly přibližně 70 námořních mil od Gazy, když je izraelské síly zastavily.
Video zveřejněné izraelským ministerstvem zahraničí, jehož autenticitu ověřila agentura Reuters, ukázalo nejznámější pasažérku, švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou, sedící na palubě a obklopenou vojáky.
Aktualizováno před 52 minutami
Tanec, který šokoval a uchvátil. Josephine Bakerová udělala ze striptýzu umění
Přehled

Tanec, který šokoval a uchvátil. Josephine Bakerová udělala ze striptýzu umění

Před 100 lety povýšila v Paříži Josephine Bakerová striptýz na umění. Podívejte se na fotogalerii průkopnic svlékání na jevišti.
před 53 minutami

Greta čeká na další deportaci, část flotily pokračuje v riskantní plavbě

Greta čeká na další deportaci, část flotily pokračuje v riskantní plavbě
Prohlédnout si 8 fotografií
Organizátoři flotily nazvali izraelský zásah „válečným zločinem“. Tvrdí, že armáda použila agresivní postupy včetně vodních děl, nikdo ale nebyl zraněn. Lodě byly přibližně 70 námořních mil od Gazy, když je izraelské síly zastavily.
Video zveřejněné izraelským ministerstvem zahraničí, jehož autenticitu ověřila agentura Reuters, ukázalo nejznámější pasažérku, švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou, sedící na palubě a obklopenou vojáky.
před 1 hodinou
Svéráz Procházka fascinuje Ameriku. Píší o "legendárním rváči", okouzlil i soupeře

Svéráz Procházka fascinuje Ameriku. Píší o "legendárním rváči", okouzlil i soupeře

Fanoušci už odpočítávají poslední hodiny, Jiřího Procházku čeká v Las Vegas osmý zápas v UFC.
před 1 hodinou
Superrychlost na dálnici. Češi budou smět výrazně přidat v den voleb

Superrychlost na dálnici. Češi budou smět výrazně přidat v den voleb

První úsek české dálnice se otevře pro ještě rychlejší jízdu. Bude to už od soboty. V budoucnu můžou přibýt i další rychlá místa.
Další zprávy