Pivo, sex, pot a rock and roll. Víme, proč jste obětí hladových komárů

Co přesně dělá z běžného smrtelníka favorita komárů? Nový výzkum přináší překvapivě konkrétní odpovědi - a některé z nich by vás při večerním posezení v přírodě mohly zajímat.
Komáři si vybírají. A rozhodně ne náhodně
Zní to jako klišé - "na mě komáři nejdou". Jenže v tom klišé je víc pravdy, než by se zdálo. Mezinárodní tým vědců publikoval na serveru bioRxiv studii, která potvrzuje, že komáři si své oběti skutečně nevybírají náhodně.
Hlavní roli v jejich rozhodování hraje tělesný pach - konkrétně směs látek, které naše tělo uvolňuje skrz kůži a dech. A právě tu si komáři velmi pečlivě "očuchávají".
Vědecký festivalový výzkum
A kde jinde zkoumat vliv lidského pachu než tam, kde je ho opravdu hodně? Vědci před časem využili prostředí hudebního festivalu Lowlands v Nizozemsku, kde testovali stovky dobrovolníků.
Každý účastník nejdřív vyplnil podrobný dotazník. Ten se zaměřoval na hygienu, stravování, ale i na typicky festivalové aktivity - konzumaci alkoholu a, kulantně řečeno, zvýšenou četnost erotických příležitostí.
Pak už dostali prostor komáři. Testování probíhalo v uzavřeném prostředí, kde hmyz reagoval jen na pach člověka - komáři nikoho neštípali, všechno probíhalo "po čichu". Pro porovnání byla v testovací komoře také cukrová návnada. A bylo jen na komárovi, čemu dá přednost.
Pivo, sex a pot. Neodolatelná kombinace
Výsledek byl jednoznačný. Komáři zcela zjevně upřednostňovali pach těch lidí, kteří před experimentem pili pivo nebo měli nedávno sex.
Už po jediném půllitru piva se totiž metabolismus upraví tak, že tělo začne vylučovat látky, které komáři doslova vyčenichají. U sexuální aktivity vědci předpokládají změnu v produkci hormonů, steroidních metabolitů a dalších těkavých látek, které jsou pro hmyz mimořádně přitažlivé.
A čím víc se člověk potí, tím výrazněji tyto látky vylučuje. Jinými slovy: pokud se po pivku a vášnivé noci probudíte zpocení do letního rána, nejspíš právě hostíte malý hmyzí raut.
Mýty o krevních skupinách padají. Komáři řeší mikroby
Dlouho se tradovalo, že komáři mají slabost pro určité krevní skupiny. Tento výzkum ale takové souvislosti nepotvrdil. Mnohem větší roli hraje takzvaný kožní mikrobiom - tedy to, jaké bakterie žijí na povrchu naší kůže a co při tom produkují.
Každý z nás má nejen vlastní "voňavý podpis" - platí také, že čím víc oxidu uhličitého člověk vydechuje, tím snáze ho komáři lokalizují.
Co s tím? Hygiena, repelent, ale hlavně žádná panika
Ne, nikdo nečeká, že kvůli komárům přestanete pít pivo nebo se vzdáte milostného života. Ale pokud víte, že vyrážíte do míst s vysokým výskytem hmyzu, je dobré alespoň dbát na hygienu, použít kvalitní repelent a obléknout se do světlého, volného oblečení.
Naopak se doporučuje vyhnout se těsnému, tmavému oblečení a silným parfémům - i ty totiž mohou fungovat jako pozvánka na hmyzí banket.
Komáři nejsou hloupí a rozhodně nejdou po každém stejně. Věda začíná přesněji chápat, proč je někdo "magnet na komáry" a jiný se štípancům vyhne.