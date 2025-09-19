Máte je denně v ruce, jsou přitom špinavější než záchod. O kterých předmětech je řeč?

Záchodová mísa. Předmět s nepříliš lichotivou reputací, který má většina z nás neodmyslitelně spojený s nutností pravidelného drhnutí a dezinfekce. Jenže podle všeho si špínu často spojujeme s tím, co je viditelně špinavé, zatímco skutečná hrozba se skrývá tam, kde ji nečekáme. Na předmětech, které denně používáme.
Doktor Joe Whittington, lékař urgentní medicíny v USA, často sdílí rozmanité zdravotní poznatky a fakta se svými sledujícími na sociálních sítích. Nedávno zveřejnil video, které není pro slabé žaludky - pět předmětů v domácnosti, které jsou podle výzkumů plné bakterií, a přesto jim málokdo věnuje tolik pozornosti jako toaletě.
Takové záchodové prkénko má průměrně 50 CFU. Ovšem televizní ovladač? Podle doktora Whittington má 100krát více bakterií než právě vaše záchodové prkénko - celých 5 tisíc CFU. To už je slušný počet nežádoucích mikroobyvatel.
Kolik bakterií je moc bakterií? Co je CFU
CFU (angl. Colony Forming Units) - tedy jednotky tvořící kolonie - je pojem používaný k vyjádření počtu živých mikroorganismů (např. bakterií, plísní) ve vzorku. Udává počet mikroorganismů, které jsou schopny se namnožit a vytvořit viditelnou kolonii. Používá se mimo jiné právě při testování čistoty povrchů. Jednotka bývá uváděna jako CFU na cm², ml nebo gram - podle toho, co se testuje.
Například 1 000 CFU/cm² znamená, že na jednom čtverečním centimetru povrchu je přítomno přibližně tisíc životaschopných mikroorganismů.
Další adeptem, ze kterého se vám asi neudělá nejlépe - i s ohledem na to, že se předmět týká přípravy jídla -, je kuchyňské prkénko. Je na něm 200krát více bakterií než na prkénku, na které si sedáte na své toaletě - tedy 10 tisíc CFU.
Haló, tady bakterie!
Číslo tři? Mobilní telefon. Ano, právě tenhle předmět, který si lidé tak často berou na toaletu. 25 tisíc CFU znamená, že je na něm 500krát více bakterií oproti běžnému záchodovému prkénku.
Nehezké údaje jsou spojeny i s místem, které nám slouží k odpočinku a spánku. Čtvrtým předmětem jsou totiž povlaky na polštáře! Pokud je nepřevlékáte alespoň jednou týdně, najdete na nich 60 000krát víc bakterií než na záchodovém prkénku - rovné 3 miliony CFU.
Poslední, pátý předmět vám možná způsobí lehký šok. Vítězem poněkud nechutného žebříčku se totiž stává kuchyňská houbička. Ano, ta, se kterou denně myjete nádobí, utíráte linku nebo další kuchyňské plochy. Místo, kde mají bakterie ideální podmínky pro život - 10 milionů CFU jí zaručuje zlatou příčku.
A co radí doktor Whittington? Přestaňte sjíždět sociální sítě a začněte uklízet. Nezbývá než doufat, že pokud jste tento článek četli na svém mobilním telefonu, nevyděsil vás natolik, abyste ho hodili rovnou do koše.