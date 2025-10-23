Magazín

Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 1 hodinou
Rychlost, s jakou ve stáří přicházíme o zuby, může úzce souviset s rizikem předčasného úmrtí. Ukazuje to nová studie, která naznačuje, že ztráta zubů může být klíčovým ukazatelem závažných zdravotních problémů. Už dříve se podařilo prokázat, že čím méně zubů člověk má, tím vyšší je riziko úmrtí. Data o tom, jak se do tohoto vztahu promítá samotná rychlost ztráty zubů, však dosud chyběla.
Pravidelné návštěvy zubaře, čištění dvakrát denně a nekouření jsou jednoduché kroky, které podle dřívějších studií prodlužují život.
Pravidelné návštěvy zubaře, čištění dvakrát denně a nekouření jsou jednoduché kroky, které podle dřívějších studií prodlužují život. | Foto: iStock

Aby tuto souvislost vědci odhalili, sledoval tým vedený odborníky ze Sičchuanské univerzity v Číně 8073 seniorů po dobu v průměru tři a půl roku. Porovnávali, jak rychle zuby ztrácejí a jak se to odráží v úmrtnosti. "U starších dospělých se riziko úmrtí ze všech příčin významně zvyšovalo s rychlejším tempem ztráty zubů - bez ohledu na výchozí počet zubů," píší autoři ve své publikaci.

Tento vztah zůstal zřetelný i po započítání dalších faktorů, které mohou zdraví ovlivňovat - například pohlaví, věku, vzdělání, pitných návyků nebo míry fyzické aktivity. Vědci ovšem neříkají, že rychlá ztráta zubů sama o sobě zabíjí. Spíše poukazují na to, že zdravotní problémy, které ke ztrátě zubů vedou, mohou současně zkracovat život. Ztráta zubů by tak mohla sloužit jako užitečný ukazatel celkového zdravotního stavu a rizika úmrtnosti.

"Naše zjištění zdůrazňují zásadní význam sledování rychlosti ztráty zubů," uzavírají autoři studie publikované v časopise BMC Geriatrics.
"Naše zjištění zdůrazňují zásadní význam sledování rychlosti ztráty zubů," uzavírají autoři studie publikované v časopise BMC Geriatrics. | Foto: Duan et al., BMC Geriatr., 2025

Kvalitní a důsledná ústní hygiena je přitom dlouhodobě spojována s lepším celkovým zdravím - včetně menšího rizika kognitivního úpadku či srdečních onemocnění. Proč přesně existuje souvislost mezi rychlostí ztráty zubů a úmrtností, zatím není jasné. Vědci upozorňují na faktory, jako je zánět, strava, obezita nebo psychická zátěž, které mohou ovlivňovat jak stav chrupu, tak rozvoj nemocí.

Například u stravy platí, že lidé s menším počtem zubů často jedí méně pestrou a nutričně chudší stravu, protože obtížněji žvýkají. Tělu pak chybí důležité živiny, což může zdravotní stav dále zhoršovat. "Přestože tyto souvislosti naznačují spojitost mezi ztrátou zubů a dalšími známými rizikovými faktory úmrtnosti, přesné mechanismy zůstávají nejasné a zaslouží si další výzkum," upozorňují autoři.

Související

Balená voda může být nezdravá kvůli obalu. Tomuhle návyku se v létě vyhněte

balená voda, žena

Tým zároveň zdůrazňuje význam péče o zuby a prevenci. Pravidelné návštěvy zubaře, čištění dvakrát denně a nekouření jsou jednoduché kroky, které podle dřívějších studií prodlužují život. Zubařská kontrola navíc umožňuje pravidelně sledovat počet zubů a v případě potřeby řešit chybějící chrup náhradami, například zubními protézami. Studie naznačuje, že právě to by mohl být spolehlivý způsob, jak u starších lidí včas zachytit rizika nemocí či předčasného úmrtí.

Mezitím vědecký výzkum v oblasti náhrady zubů rychle pokračuje. V posledních měsících jsme byli svědky pokroku v laboratorním pěstování umělých zubů i v klinických testech léku, který by mohl obnovit ztracené zuby. "Naše zjištění zdůrazňují zásadní význam sledování rychlosti ztráty zubů," uzavírají autoři studie publikované v časopise BMC Geriatrics. "Je rozumné, aby si jak zdravotníci, tak veřejnost byli vědomi možných rizik spojených s rychlým úbytkem chrupu."

Zdroj: https://www.sciencealert.com/

Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Zubní kazy jsou nakažlivé. Video lékařky se na TikToku stalo virální (20. 4. 2022)

Zubní kazy jsou nakažlivé. Video lékařky se na TikToku stalo virální | Video: TikTok/Tasneem Mahmood
 
Mohlo by vás zajímat

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl
1:45

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Spousta emocí za plnovousem. Americký zpěvák Teddy Swims míří na Colours of Ostrava

Spousta emocí za plnovousem. Americký zpěvák Teddy Swims míří na Colours of Ostrava

Herec Jiří Lábus ve filmu Milion vyhlásí soutěž o první narozené vnouče

Herec Jiří Lábus ve filmu Milion vyhlásí soutěž o první narozené vnouče
2:24
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle zdraví zuby zubař studie věda dentální hygiena

Právě se děje

před 2 minutami
"Jen blázen by uvažoval o vládě s ANO." Nová šéfka pražské ODS má o osudu Spolu jasno

"Jen blázen by uvažoval o vládě s ANO." Nová šéfka pražské ODS má o osudu Spolu jasno

Rozhovor se ženou, která nahradila ve vedení ODS ostříleného politika Marka Bendu. Zároveň ve volbách porazila i kritického starostu.
Aktualizováno před 7 minutami
Ruce pryč od ruských aktiv. Kreml hrozí EU tvrdou odvetou

ŽIVĚ
Ruce pryč od ruských aktiv. Kreml hrozí EU tvrdou odvetou

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 12 minutami
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

ŽIVĚ
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Lanovka na Sněžku stojí. Krkonoše zasáhl orkán, rychlost větru překonala 123 km/h

Lanovka na Sněžku stojí. Krkonoše zasáhl orkán, rychlost větru překonala 123 km/h

Sněžku ve čtvrtek zasáhl vítr o síle orkánu. Podle měřicí stanice na vrcholu hory dnes po 13:00 dosáhl rychlosti přes 123 km v hodině.
Aktualizováno před 40 minutami
"Proč jste nic neřekl?" Trump čelí kritice za demolici východního křídla Bílého domu

"Proč jste nic neřekl?" Trump čelí kritice za demolici východního křídla Bílého domu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu.
před 1 hodinou
Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou.
před 1 hodinou
Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Na evropské automobilky se valí problém obřích rozměrů. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou jim začínají docházet obtížně nahraditelné součástky.
Další zprávy