Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Aby tuto souvislost vědci odhalili, sledoval tým vedený odborníky ze Sičchuanské univerzity v Číně 8073 seniorů po dobu v průměru tři a půl roku. Porovnávali, jak rychle zuby ztrácejí a jak se to odráží v úmrtnosti. "U starších dospělých se riziko úmrtí ze všech příčin významně zvyšovalo s rychlejším tempem ztráty zubů - bez ohledu na výchozí počet zubů," píší autoři ve své publikaci.
Tento vztah zůstal zřetelný i po započítání dalších faktorů, které mohou zdraví ovlivňovat - například pohlaví, věku, vzdělání, pitných návyků nebo míry fyzické aktivity. Vědci ovšem neříkají, že rychlá ztráta zubů sama o sobě zabíjí. Spíše poukazují na to, že zdravotní problémy, které ke ztrátě zubů vedou, mohou současně zkracovat život. Ztráta zubů by tak mohla sloužit jako užitečný ukazatel celkového zdravotního stavu a rizika úmrtnosti.
Kvalitní a důsledná ústní hygiena je přitom dlouhodobě spojována s lepším celkovým zdravím - včetně menšího rizika kognitivního úpadku či srdečních onemocnění. Proč přesně existuje souvislost mezi rychlostí ztráty zubů a úmrtností, zatím není jasné. Vědci upozorňují na faktory, jako je zánět, strava, obezita nebo psychická zátěž, které mohou ovlivňovat jak stav chrupu, tak rozvoj nemocí.
Například u stravy platí, že lidé s menším počtem zubů často jedí méně pestrou a nutričně chudší stravu, protože obtížněji žvýkají. Tělu pak chybí důležité živiny, což může zdravotní stav dále zhoršovat. "Přestože tyto souvislosti naznačují spojitost mezi ztrátou zubů a dalšími známými rizikovými faktory úmrtnosti, přesné mechanismy zůstávají nejasné a zaslouží si další výzkum," upozorňují autoři.
Tým zároveň zdůrazňuje význam péče o zuby a prevenci. Pravidelné návštěvy zubaře, čištění dvakrát denně a nekouření jsou jednoduché kroky, které podle dřívějších studií prodlužují život. Zubařská kontrola navíc umožňuje pravidelně sledovat počet zubů a v případě potřeby řešit chybějící chrup náhradami, například zubními protézami. Studie naznačuje, že právě to by mohl být spolehlivý způsob, jak u starších lidí včas zachytit rizika nemocí či předčasného úmrtí.
Mezitím vědecký výzkum v oblasti náhrady zubů rychle pokračuje. V posledních měsících jsme byli svědky pokroku v laboratorním pěstování umělých zubů i v klinických testech léku, který by mohl obnovit ztracené zuby. "Naše zjištění zdůrazňují zásadní význam sledování rychlosti ztráty zubů," uzavírají autoři studie publikované v časopise BMC Geriatrics. "Je rozumné, aby si jak zdravotníci, tak veřejnost byli vědomi možných rizik spojených s rychlým úbytkem chrupu."
Zdroj: https://www.sciencealert.com/