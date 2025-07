Balená voda může být nezdravá kvůli obalu. Tomuhle návyku se v létě vyhněte

Znáte to – slunce pálí, jdete se projít a chcete se svlažit balenou vodou, kterou držíte v ruce už několik hodin. Co když ale místo osvěžení dostáváte do těla dávku neviditelných bakterií? Nejde o poplašnou zprávu, ale o vědecky podložený fakt, který potvrzují nezávislé studie i Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Léto je období, kdy saháme po balené vodě častěji než jindy. Ale právě v letních měsících může být plastová láhev spíš hrozbou než záchranou před žízní. Vysoké teploty, kterým je voda během přepravy a skladování vystavena, totiž podporují množení mikroorganismů - a ne vždy jde o neškodné bakterie. "Pokud se voda v plastové lahvi ohřeje v létě v horku na dálnici v návěsu kamionu, či je pak nevhodně skladována za vysokých teplot, nebo je vystavena přímému slunečnímu záření na překladištích či v autě u konečného spotřebitele, tak počet těchto bakterií a mikroorganismů roste a může to mít negativní vliv na zdraví," upozorňuje zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Související Pivo je nezdravé i kvůli obalu. Jeden z nich vyšel z testu opravdu špatně Věda varuje: bakterie se množí rychle Studie z roku 2024, zveřejněná v odborném časopise Frontiers in Microbiology, sledovala 23 značek balených vod v různých teplotních podmínkách. Výsledek? Dramatický nárůst počtu bakterií při vyšších teplotách. Z původních 80 tisíc buněk na mililitr se při skladování při 30 °C počet zvýšil až na více než milion. Při skladování v chladu (5 °C) zůstaly hodnoty téměř beze změny. Další studie (Frontiers in Water, 2023) testovala, jak se mění složení mikrobiální komunity při teplotách až 60 stupňů. A už při 50 stupních začaly dominovat termotolerantní bakterie z třídy Gammaproteobacteria. "Významné bylo, že tyto bakterie se množí i při krátkodobém zahřátí vody, což zvyšuje riziko při opakovaném vystavení lahví teplu například v autě nebo na slunci," říká Jaroslav Žák ze společnosti BWT a dodává: "Studie tak podtrhuje, že i relativně krátké přehřátí vody může vést k nežádoucím mikrobiologickým změnám, které mohou ovlivnit zdravotní nezávadnost balené vody." Voda jako z mikrovlnky - a co český trh? Zejména zarážející je americký výzkum, který sledoval galonové nádoby s vodou skladované na různých místech: v lednici (2 °C), kuchyni (23 °C), na zastíněné verandě (až 45 °C) a v kufru auta (přes 49 °C). Po 16 týdnech bylo v automobilech a na verandě až čtyři tisíce kolonií na mililitr (CFU/ml), zatímco v lednici jen 100. Ani český trh není vůči problému imunní. SZPI uvádí, že mezi nejčastějšími nedostatky balených vod je "nevyhovující mikrobiologie výrobku". "Pokud si zákazník pohlídá, aby se o balenou vodu pečlivě staral a nevystavoval ji horku a slunci, nemůže si být jistý, zda už škodlivé bakterie a mikroorganismy neobsahuje, pokud byla špatně skladována během dopravy, skladování či prodeje," připomíná opět Žák. Řešení? Sáhněte po kohoutku Jedním z bezpečných a ekologických řešení může být podle odborníků pití filtrované kohoutkové vody. Moderní filtrační systémy dokážou odstranit nejen bakterie a mikroorganismy, ale i mikroplasty. "Technologie vodu navíc mineralizuje, zejména o hořčík. Magnesium hraje v horkých dnech důležitou roli, pomáhá zmírnit únavu a vyčerpání, které přicházejí s teplem a nedostatkem pohybu, podporuje soustředění i duševní výkon a může předejít bolestem hlavy nebo svalovým křečím, které se často objevují při dlouhém sezení v přehřátých prostorách," dodává Žák. Nicméně například turisté s vodou sbalenou v batohu, na který během výletu praží slunko, se mohou dostávat do obtížně řešitelné situace. Na co si tedy dát pozor? Nekupujte vodu vystavenou slunci, nenechávejte balené vody v autě nebo na slunci, sledujte datum spotřeby a skladovací podmínky a v neposlední řadě zvažte filtraci vody.