Jak zdravé jsou vaše plíce? Jednoduché domácí testy odhalí víc, než si myslíte

Jak stárneme, mění se i naše plíce. Podle rozsáhlé mezinárodní studie zveřejněné v květnu 2025, která čerpala data od 30 tisíc lidí, dosahuje kapacita našich plic vrcholu mezi 20. a 25. rokem života - přičemž u žen tento vrchol přichází o něco dříve než u mužů. Pak začíná pozvolný, ale nezvratný pokles.
Tento proces je do značné míry biologicky daný. Kouření, znečištěné ovzduší nebo chronická onemocnění jako astma jej však mohou urychlit. A právě počáteční "vrcholová" kapacita určuje, jak dobře se s přibývajícím věkem naše plíce budou bránit dalším nemocem. Podle vědců stav plic ovlivňuje i další systémy - imunitní, mozkový či metabolický - a tedy i celkový proces stárnutí.
Domácí testy plicní kapacity
Zajímá vás, jak na tom vaše plíce skutečně jsou? Nemusíte hned do ordinace - existuje jednoduchý domácí test, který vám dá hrubou představu o takzvané vitální kapacitě plic. Potřebujete jen plastovou láhev, kbelík s vodou a gumovou hadičku.
Do lahve postupně nalévejte po 200 ml vody a každou hladinu označte. Až bude láhev plná, ponořte ji dnem vzhůru do kbelíku s vodou. Zasuňte hadičku do hrdla láhve (nemusí těsnit). Zhluboka se nadechněte a celý výdech nasměrujte do hadičky. Spočítejte, kolik "čar" vody jste vytlačili - každá značí 200 ml. Výsledek vám ukáže vaši vitální kapacitu (například pět čar = jeden litr).
Zdravá vitální kapacita se podle odborníků pohybuje mezi třemi až pěti litry. Hodnoty ale klesají přirozeně - zhruba o 0,2 litru za dekádu, i u nekuřáků. Pokud vám však vyjde nižší číslo, není hned důvod k panice. Bez odborného vedení lidé často nedosáhnou maximálního výdechu, protože nevědí, jak správně provést dechový manévr - což může vést k podhodnocení výsledku. Přesnější výsledek tak poskytne lékařské vyšetření pomocí spirometru.
Existuje však i jednodušší zkouška. Zhluboka se nadechněte a pak pomalu vydechujte. Stopněte si čas - pokud vydržíte alespoň 11 sekund, je to známka solidní plicní kondice. Kratší doba může znamenat horší elasticitu plic nebo slabší dýchací svaly.
Zdraví plic ovlivňuje víc než jen dýchání
Zhoršující se funkce plic s sebou nenese jen vyšší riziko astmatu nebo chronické obstrukční plicní nemoci. Ovlivňuje celý organismus - vyšší krevní tlak, zvýšené riziko cukrovky druhého typu, úbytek svalové síly, zánětlivé a autoimunitní onemocnění či pokles paměti a kognitivních funkcí.
Podle profesorky Dawn Bowdishové jsou plíce klíčovou součástí takzvané plicně-imunitní osy. Obsahují miliony imunitních buněk, které filtrují vzduch, bojují s infekcemi a opravují poškození. Pokud se jim to nedaří, vzniká zánět, který může vést k plicní fibróze - ztuhnutí plicní tkáně. Chronický zánět v plicích může také měnit způsob, jakým tělo reaguje na respirační infekce - což může stav ještě zhoršit.
Jak plícím pomoci? Cvičení, přístroje i zpěv
Klíčové je pravidelné cvičení - posiluje dýchací svaly a zlepšuje ventilaci plic. Pomoci může i snížení příjmu soli (přebytek soli může zhoršovat zánětlivé procesy), strava bohatá na antioxidanty - vitaminy C, E a omega-3 mastné kyseliny - chránící plicní stěny. Důležitou složku hraje i zdravá váha - přebytečný tuk (zejména břišní) omezuje kapacitu plic. A především: nekuřte a nevapujte - chemikálie vdechované z cigaret a e-cigaret způsobují záněty.
Chcete-li jít ještě dál, zkuste dýchat proti odporu pomocí speciálního přístroje. Funguje to podobně jako posilování - jen místo činek posilujete bránici a mezižeberní svaly. Podle studií stačí dvakrát denně 30 nádechů, aby se zlepšila síla dýchacích svalů, snížil tlak a zvýšila kapacita.
Pokud však nemáte rádi klasické lékařské přístroje, zkuste zpěv či dechové nástroje. Vědci z New Yorku například učí pacienty s astmatem hrát na flétny, aby zlepšili svou dechovou kapacitu. Podle Mette Kaasgaardové, odbornice na zpěv a plicní rehabilitaci, sice zpěv nezvrátí poškození plic, ale výrazně pomáhá posílit svaly, které se na dýchání podílejí.
Co tedy můžete udělat už dnes?
Vyzkoušejte jednoduchý test s lahví nebo výdechový test na čas. Cvičte a dýchejte zhluboka, zlepšete jídelníček - méně soli, více ryb, ovoce a zeleniny - a přestaňte kouřit a omezte kontakt se znečištěným ovzduším. V neposlední řadě můžete začít zpívat nebo si pořídit dechový hudební nástroj.
Váš dech je víc než jen nádech a výdech. Je to klíč k dlouhověkosti, vitalitě a dobré kvalitě života. A pokud plíce začnete posilovat, odvděčí se vám - jeden nádech po druhém.
Zdroj: BBC