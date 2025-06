Jubilant Hrušínský, jak ho neznáte. Fotil Havla, dalajlamu i bídu života v socialismu

Herec a ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí oslavil 70. narozeniny. Málokdo ale ví, že se v minulosti věnoval i fotografování. "Herectví je hodně nesvobodná profese, kde o vás rozhoduje celá řada lidí. Podvědomě jsem proto toužil po svobodě a našel ji za hledáčkem fotoaparátu," přiznal Hrušínský před časem pro Aktuálně.cz, jehož snímky se dostaly až do japonského Pentax magazínu.

"Fotit jsem začal někdy v polovině osmdesátých let. Se souborem ústeckého Činoherního studia jsme tehdy jezdili hrát do Prahy. Představení měla šmrnc a repertoár byl skvělý. Komunisti nám každou chvíli nějakou hru zakázali a Ústečáci Činoherák milovali," popisoval před časem v rozhovoru pro Aktuálně.cz Hrušínský. "Potom jsem přešel do Realistického divadla, dnešního Švanďáku, a role, které jsem tam první dva roky dostával, mě moc nebavily. Tak jsem přemýšlel, co bych mohl dělat - a sáhl jsem po foťáku."

"Podvědomě jsem toužil po svobodě, a to nejen té protirežimní, ale i profesní. Herectví je hodně nesvobodné zaměstnání, kde o vás rozhoduje celá řada lidí. Záleží, zda máte štěstí, jestli dostanete dobrou roli, kdo vás bude režírovat nebo jestli ostatní herci, kteří s vámi budou hrát, jsou dobří a jaká je hra samotná. Tehdy jsem došel k tomu, že fotografie nebo možná malířství takovou svobodu člověku mohou poskytnout. Najednou děláte věci, o nichž si rozhodujete sami. Pokud se tím nemusíte živit. A to jsem tenkrát nemusel."

Fotografa Hrušínského vyhledávač nezná

Ani přes novou zálibu však Jan Hrušínský divadlo zcela neopustil. Pouze se na něj naučil dívat skrz hledáček fotoaparátu značky Pentax. Vizuálně atraktivní prostředí se mu naopak stalo dobrým zdrojem řady pořízených snímků. Na otázku, jak je možné, že když člověk napíše do internetového vyhledávače hesla "Jan Hrušínský fotograf", nedaří se mu dohledat žádné autorské fotografie, odpovídá s lehkým pokrčením rameny.

"Já už dnes ani nevím, kde všechny ty fotky vlastně jsou. Dokonce jsem měl i výstavu ve Vídni. Fotil jsem hlavně v 80. letech a ještě na začátku devadesátých, ale po revoluci jsem foťák odložil. Svobodu jsem pak naivně začal hledat třeba v tom, že začnu podnikat a otevřu si divadlo," popsal Hrušínský, který 9. června oslavil 70. narozeniny.

Fotografie Jana Hrušínského přinášíme v galerii.