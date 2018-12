Kariéru softbalistky ukončila leukemie. Teď má hračkářství a pomáhá dětem s rakovinou

Chtěli bychom říci jen jedno velké DĚKUJEME! ❤️ V úterý jsme společně s projektem Radost dětem předali za přítomnosti @ceskatelevize a @ceskyrozhlas první sadu her onkologickému oddělení FN Motol. Moc si toho vážíme a máme velkou radost z toho, že jste se zapojili do projektu #agatapomaha. Jsme také nadšené z toho, že vidíme, jak komunita blogerů využívá svůj dosah k šíření nejen zábavného obsahu, ale také informací, jak pomoci druhým. 🤩🙏 A za to děkujeme nejvíc 🙏 @blogzrzky @andreatengler @kudrnaterano @hrajemesijinak @mommy_blog_cz @mama_na_ctvrtou @lenik_4 #testovano_na_detech @sdetmivpraze @michal.vanicek @dvatatove @mamachef.cz @zivot_mlade_matky @kvitkovapavla @veronica.agatka @champion.mi @wildest_mummy @denikbatolete @kate_lifestory_with_baby @maminka_od_sebastianka @tatinek_od_sebastianka. Bez vás bychom určitě nemohly dosáhnout našeho cíle, což je neuvěřitelné! Ale projekt #agatapomaha nekončí, pokračuje dál! Sledujte naše stránky ❤️ #agatapomaha #agatinsvet #radostdetem