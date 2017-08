Hračkám v Česku vládne spinner. Točítko do dlaně přitahuje děti svou jednoduchostí, říkají odborníci

před 52 minutami

Tenhle trhák nastoupil do Česka neuvěřitelně rychle. Sotva se na trhu objevily první spinnery, mechanická točítka do dlaně, za chvíli už je měly celé třídy, celá města, nejčastěji děti od osmi do patnácti let. Prodalo se jich u nás již přes milion. A frčí i jinde v Evropě či v Americe. Módní vlna se nevyhnula ani starším teenagerům, kteří s ním začali provádět nejrůznější triky, dokonce ani mladým mužům a ženám, ty ho zase používají jako antistresovou pomůcku. Ředitelka slevového portálu i psycholožka, jež je odbornicí na rodičovskou výchovu, se shodují, že hračka zaujala především jednoduchostí, cenou a stovkami variant. "Nicméně jde o módní vlnu jako pokémoni, pogy nebo céčka," dodávají.

Hračky fidget spinner, neboo též hand spinner, která je hitem letošního roku, se v Česku prodalo již přes milion kusů. Princip tohoto jednoduchého točítka do dlaně je založen na setrvačníku. Základem plastového, kovového nebo silikonového spinneru jsou nejčastěji tři ramena, díky ložisku uprostřed se zbytek hračky může otáčet - na prstu či na podložce.

Mnozí rodiče nevěřícně kroutí hlavou, když potomek tentokrát nechce nejnovější počítačovou hru nebo nový mobil, ale jakési primitivní točítko. Jenže ze spinneru se stala hotová mánie. Točí si s ním školáci i předškoláci, nevyhnul se ani starším teenagerům, kteří zjistili, že s ním jdou dělat i velmi náročné triky.

Právě primitivnost hračky v době nejmodernějších technologií je podle ředitelky portálu Slevomat Marie Chytilové její devízou. "Navíc klíčovým faktorem k úspěchu je podle nás její haptické využití. Hračky jsou založené na doteku a to vám nejmodernější technologie těžko vynahradí," podotýká.

Podobně to vidí i psycholožka specializující se na rodiče a výchovu dětí Pavla Koucká: "Děti stále potřebují kontakt s hmotou, materiálnem, mechanické hračky. V jednoduchosti je krása, říká se, a jednoduché hračky jsou svým způsobem lepší než složité."

Jako příklad uvádí srovnání obyčejné a multifunkční panenky. "Když panenka mluví, chodí a kdoví co dalšího umí, dítě je při hře mnohem pasivnější, než když to dělá za ni. Samo pak vymýšlí, co bude říkat a jakým hlasem. Zapojuje vlastní fantazii, lépe si vyhraje a hra ho více baví," popisuje.

U spinneru se podle ní potkalo více věcí. Mimo jiné i to, že je akorát velký, akorát těžký, zkrátka tak akorát do ruky či do kapsy. Rovněž je levný a dají se koupit různé druhy.

Podobné faktory zmiňuje i Marie Chytilová: "Na rozdíl od technologických věcí se dostanete do stokoruny, dále zohledněte fakt, že jde o sběratelskou věc, protože na trhu jsou stovky druhů, a získáte trhák."

Vítězství primitivní hračky nad těmi supermoderními a "vytuněnými" není zrovna výjimkou. "Vracejí se i primitivní věci z minulosti, například loni před Vánocemi opět frčelo tamagoči, které už dnes působí jen jako úsměvné retro," podotýká šéfka Slevomatu.

Na dotaz, zda psychologové obecně vítají trend, kdy se děti zajímají o jednoduchou mechanickou hračku, Pavla Koucká upozorňuje, že dnes není ani tak na úbytě hra manipulativní, tedy hra s předměty, nýbrž pohybové aktivity, kdy by dítě běhalo, skákalo či se točilo, popřípadě hra sociální, při níž si více dětí společně hraje třeba na rodinu či na paní učitelku a žáky.

Zajímavostí je, že výrobci spinnerů se snaží přicházet s důmyslnějšími variantami - hračka kupříkladu svítí či hraje, nicméně v prodeji stejně neporazila ty klasické.

Spinnerem proti stresu, ADHD i kouření?

Na spinneru je zajímavá i skutečnost, že se prodává jako antistresová pomůcka, která má pomáhat lidem s hyperaktivitou či ADHD. "Že by odboural stres, tak to asi ne, ale mírně snížit nervozitu určitě může. Princip je stejný jako u všelijakých antistresových míčků a dalších hraček do ruky - zaměstnáte prsty a trochu i mysl. Prostě se soustředíte na něco jiného než na to, co vás stresuje," říká psycholožka Pavla Koucká.

Výrobci a prodejci přisuzují točítku i další účinky, včetně toho, že prý může pomoci zbavit se závislosti na cigaretách. "Samozřejmě jde hlavně o reklamu, i když špetka pravdy na tom může být. Když kuřák zaměstná prsty a soustředí se na něco jiného, než je cigareta, tak ano, může to pomoci, nicméně vskutku jen v malé míře," podotýká psycholožka.

Spinnery budou následovat osud céček nebo pokémonů

Obě ženy se nicméně shodují na tom, že se jedná pouze o módní vlnu, která nebude mít dlouhého trvání.

"Tento trend nebude trvat věčně, stejně jako u jiných cool věcí své doby. Kdo dnes třeba ještě hraje pogy ( v 90. letech oblíbená hra s papírovými žetony a házítkem - pozn. red.) nebo čerstvěji loví loni populární pokémony? Nicméně je to vlastně jedno, on se na Vánoce nebo napřesrok objeví jiný prodejní trend a fenomén," konstatuje šéfka Slevomatu Marie Chytilová.

Pavla Koucká přirovnává dnešní oblibu spinneru k mánii v 80. letech 20. století, jež provázela Rubikovu kostku či sbírání céček.

"Je tu ovšem jeden rozdíl. Když dnes frčí spinner, mají ho okamžitě v každém krámku a na internetu najdete spousty návodů, tipů a videí, co s ním. Podobně to bylo nedávno, když letělo gumičkování, jehož vlna dosud doznívá. Dřív to bylo jiné. Rubikovu kostku se učil skládat každý sám, případně jeden od druhého. Spinnery začaly nedávno a najednou byly všude. Myslím ale, že se zase brzy omrzí, jejich popularita opadne a ony poputují z kapes do šuplíků," dodává psycholožka.