Hodnotili jídlo dřív, než se jen fotilo. Dva novináři změnili pohled na gastronomii

Když v roce 1962 začali francouzští novináři Henri Gault a Christian Millau spolupracovat na rubrice o gastronomii, nemohl nikdo tušit, že z jejich práce vznikne jeden z nejvýznamnějších gastronomických průvodců na světě – Gault&Millau. Tento týden vyšlo první vydání i v Česku. Hodnocení vznikají na základě návštěv anonymních inspektorů, kteří navštívili přes 400 restaurací ze všech regionů země.

První průvodce Gault&Millau vyšel poprvé v roce 1969 ve Francii. Říkalo se tehdy, že známý průvodce Michelin je jako Starý zákon a průvodce Gault&Millau je ten nový.

Novináři Henri Gault a Christian Millau cestovali po Francii a objevovali nové talenty, kteří dnes patří mezi ikony světové gastronomie. Byla mezi nimi jména jako Alain Ducasse, Joël Robuchon, Guy Savoy nebo Pierre Gagnaire. Od samého začátku ctili princip nezávislosti. Platili za své jídlo a hodnotili restaurace bez vlivu jiných kritických názorů.

Restaurace nehodnotili na základě luxusu, ale podle toho, co je skutečně důležité - chuti, prezentace a kreativity šéfkuchařů. Vytvořili pružný systém hodnocení založený na kombinaci udělování symbolu kuchařské čepice a bodů. Definovali kulinářské desatero takzvané "Nouvelle Cuisine".

Díky svému přístupu a práci se v roce 1980 dostali na obálku prestižního časopisu Time a jejich systém pomohl k objevu mnoha gastronomických talentů. Ocenění Gault&Millau čepicemi se stalo známkou nejvyšší kulinářské kvality. Tento týden se čepice rozdávaly poprvé i v České republice.

Průvodce Gault&Millau u nás bude vycházet vždy jednou ročně. Cílem je představit a vyzdvihnout kvalitní českou gastronomii. "Nejsme tady, abychom restaurace kritizovali a ukazovali, jestli jsou, nebo nejsou špatné, ale abychom je inspirovali a oceňovali jejich práci a spíše je motivovali, aby eventuálně svou práci zlepšovali," řekl novinářům šéfkomisař průvodce Miroslav Lekeš. Restaurace po návštěvě inspektorů získají zpětnou vazbu.

Podniky v Česku hodnotí zhruba 20 inspektorů, zaměřují se na několik kritérií, například na servis, interiér, atmosféru i samotné chody. Restaurace po návštěvách inspektorů získávají takzvané čepice, a to na základě bodového hodnocení. Maximální počet je pět čepic, čím vyšší je skóre, tím vyšší je i kvalita. Aby podnik získal pět čepic, musí obdržet 19 až 20 bodů. "Na dvacet bodů ještě nikdy nikdo nedosáhl," uvedla editorka průvodce Michaela Židlický. "Není to tak, že kdo má méně čepic, je horší, ale je to ukazatel, co může zákazník v restauraci očekávat," dodal Lekeš.

V prvním vydání průvodce obdrželo jednu čepici s hodnocením od 11 do 12,5 bodu 100 podniků, dvě čepice získalo 53 restaurací. Třemi čepicemi inspektoři ohodnotili 11 restaurací. Čtyři čepice získala jediná, a to restaurace Papilio z Vysokého Újezdu u Berouna. Pět čepic si zatím nevysloužila žádná česká restaurace. Průvodce mimo jiné oceňuje i šéfkuchaře nebo bistra a food trucky v samostatné kategorii.

Průvodce bude zároveň nadále školit české kuchaře, posílat je na školení do zahraničí, a také naopak zvát významné kuchaře ze zahraničí do Česka, aby předali své znalosti. Podle Lekeše by aktivity Gault&Millau v Česku mohly mít pozitivní dopad také na návštěvnost českých restaurací a povědomí o české gastronomii v zahraničí.