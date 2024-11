Když se vaše tělo i okolí mění v kaši. Roztroušená skleróza očima fotografky

"Jmenuji se Petra Vlčková. Jsem vizuální a příležitostně performativní umělkyně," představuje se fotografka, která prostřednictvím snímků vystavených v pražské galerii Fotografic zkoumá své onemocnění a snaží se ho přiblížit ostatním. "Fotografie se pro mě stala nástrojem ke zkoumání a pochopení roztroušené sklerózy. Vizuální formou komunikuji sama se sebou, ale i s okolím," vysvětluje.

"Mám takový pocit, že mou nemoc ovlivnila smrt dědy Břeti. Byl to člověk, kterého jsem neskutečně milovala a on miloval mě. Bylo mezi námi zvláštní pouto, kterému jsme rozuměli jen my dva. Do mé dětské duše stihl otisknout kus sebe. Učil mě mluvit sprostě a takové ty další něžné rebelie, které děti rády poznávají," napsala Petra Vlčková k jednomu z vystavených snímků. "Říká se, že silné trauma se vyvíjí ještě tři až čtyři roky v posttraumatickém procesu, který může mít dopad na zdraví člověka. Všechny údaje do sebe časově zapadají," konstatuje.

Ve svých snímcích zahrnutých do souboru nazvaného Sphere Dance zkoumá sklerózu multiplex, autoimunitní onemocnění, kterým trpí. "Jako nositelka této nemoci a umělkyně reflektuje vlastní fyzickou, kognitivní a emocionální zkušenost s nemocí prostřednictvím vizuálních metafor. K tématu přistupuje z různých úhlů pohledu, které zahrnují její osobní vzpomínky, ohlédnutí za léčbou, úvahy o základních příčinách, které vedly ke vzniku nemoci, pozorování fyzických změn na jejím těle a vnímání vlastní identity, důstojnosti a sebehodnoty jakožto ženy," uvádí kurátor výstavy Branislav Štěpánek.

Snímky společně se slovním doprovodem vytvářejí silnou výpověď o pocitech a prožívání člověka zasaženého touto nemocí. "Klíčovým znakem 'relapsing-remitting' formy roztroušené sklerózy jsou takzvané ataky, kdy dochází ke zhoršení stavu pacienta. Zhoršení se projevuje skrze neurologické symptomy. Při jedné z prvních atak jsem prožívala představy o tom, že se mé tělo proměňuje v kaši. Kašovitou hmotou se stávalo i okolí, ve kterém jsem se topila," popisuje fotografka pod snímkem těla, které taje jako vosková figurka v horku.

Jak konstatuje kurátor Štěpánek, vzhledem k povaze nemoci je zkušenost života s ní jen těžko přenosná. "Autorka proto ve své tvorbě používá spíše nepřímé výrazové prostředky než dokumentování skutečných příznaků. Záměrně zvolila zlatou barvu jako symbolický náznak pro zobrazení své nemoci a jejich projevů. Použitím zlata podvratně přidává další vrstvu, když konstatuje, že skleróza multiplex je v jistém smyslu vzácná, ale také přináší bolest, způsobuje ztrátu integrity, ovlivňuje osobní vztahy," vysvětluje.

"Prostřednictvím imaginativních fotografií a koláží Petra Vlčková proměňuje svoje každodenní starosti ve snový svět, v němž se cítí ponořená do kaše (a nakonec se tou kaší stává), po ztrátě rovnováhy padá znovu a znovu a vytváří tak hromadu těl, prochází se nekonečnou pouští nebo si představuje, jak tančí během vyšetření magnetickou rezonancí," říká kurátor Štěpánek.

Tyto smyslové zážitky, ve skutečnosti většinou nepříjemné, mají podle něj osvobozující efekt. "Posouvají její vnímání mimo dosah smyslů. Autorka se se svou nemocí průběžně sjednocuje a lépe chápe bytí s ní. S vědomím křehkosti těla a mysli vyvstávají také existenciální otázky. Především se však samotný proces tvorby stává promyšlenou strategií zvládání. Dává umělkyni možnost smířit se s onemocněním a hledat způsob, jak žít svůj život."

Fotografka Petra Vlčková (*1985) v současné době dokončuje doktorské studium na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Zabývá se portrétní fotografií, zejména pak autoportréty, ve kterých reflektuje témata a klíčové otázky svého života. "Stejně tomu bylo i u fotografického projektu o autoimunitní nemoci roztroušená skleróza, která mi byla diagnostikována v roce 2001. Soubor jsem začala fotografovat v roce 2017 jako součást magisterské práce, kterou jsem později rozvinula do uměleckého výzkumu v rámci disertační práce," říká.

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění postihující nervovou soustavu, konkrétně myelinový obal nervových zakončení. Projevuje se zvýšenou únavou, poruchami pohybového aparátu, psychickými poruchami či problémy s pamětí a schopností koncentrace. Jde o degenerativní onemocnění, které dnešními prostředky nelze vyléčit, pouze zpomalit.