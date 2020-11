Foto: Režisér Karel Zeman by oslavil 110 let. Jeho filmovým kouzlům se klaněl svět

Před 110 lety se narodil jeden z nejvýznamnějších českých tvůrců animovaných filmů Karel Zeman. Věřil v sílu vyprávění, jeho práce okouzlila několik generací diváků nejen doma, ale také za hranicemi. Do dějin kinematografe se zapsal Cestou do pravěku, ve které poslal čtyři kluky proti proudu času mezi dinosaury, ale také svými jedinečnými verneovkami, jako byly Vynález zkázy nebo Na kometě.

Zemanova cesta na vrchol československé kinematografie vedla přes kurz reklamní kresby ve francouzském Aix-en-Provence a práci reklamního výtvarníka v brněnském Domě služeb. Právě tam přijel v roce 1943 režisér Elmar Klos natočit reportáž o aranžérské soutěži, v níž Zeman zvítězil - a Klos ho pak s sebou přivedl do filmových ateliérů ve Zlíně.

Právě tam se Zeman společně s Hermínou Týrlovou a Jiřím Trnkou stal jedním ze zakladatelů českého animovaného filmu. Úspěch mu přinesla už prvotina, krátkometrážní Vánoční sen z roku 1946, který dostal cenu v Cannes.

Průlomovým dílem, kombinujícím hranou, animovanou a loutkovou složku, byla Cesta do pravěku z roku 1955. O tři roky později do kin přišlo první Zemanovo zpracování románu Julese Verna, Vynález zkázy, které se prodalo do sedmi desítek zemí světa.

Postupy a triky Karla Zemana se učily na světových filmových školách. Jeho dílo ovlivnilo Pabla Picassa, Salvadora Dalího či Terryho Gilliama. Mimořádnému tvůrci a jeho tvorbě se věnuje Muzeum Karla Zemana na pražské Kampě, které funguje již osm let.