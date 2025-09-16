Emil na kolejích. Los z Česka způsobil kolaps na trati do Vídně a má vlastní písničku

Emil není obyčejný los. Na rozdíl od ostatních, kteří žijí v hlubokých lesích a vyhýbají se lidem, se tento samec vydal na dlouhou a neobvyklou cestu přes několik zemí. Pravděpodobně pochází z Polska, kde jsou losi běžní, ale jeho přesný původ je stále záhadou.
Emil přichází na scénu
V Česku se objevil začátkem léta letošního roku. Lidé jeho fotky a videa sdíleli na sociálních sítích. Jak jeho hvězdná sláva stoupala, dostal i jméno - Emil. Možná na počest cestovatele Emila Holuba, možná po Emilu Zátopkovi, milovníkovi dlouhých tratí.
Ať tak či tak, Emil se stal zvířecí celebritou, která má na sociálních sítích několik fanouškovských skupin, vlastní profil na Wikipedii a pozor - nechybí už ani jeho vlastní písnička, k netradiční zvířecí road movie jako dělaná.
Emilova pouť přes Česko byla plná dramatických momentů a nečekaných zastávek. V Hodoníně se během noci procházel ulicemi, což vedlo k zastavení aut i vlaků a vyvolalo pozdvižení mezi obyvateli. Podobně v Břeclavi vzbudil pozornost tím, že prošel kruhovým objezdem, přičemž jeho kroky zachytily i městské kamerové systémy.
Odskočil si na Slovensko, ale brzy se zase vrátil k nám. V době srpnových veder se znovu objevil na Hodonínsku.
Před několika dny se Emil vydal do Rakouska. Po překročení hranic pokračovaly Emilovy kroky do Dolního Rakouska, kde jeho putování způsobilo zmíněné přerušení železniční dopravy. I v Rakousku lidé hojně sdílí informace, kde Emila viděli - jedním z posledních byl starosta obce Ferschnitz Michael Hülmbauer.
Na Šumavu, nebo dál?
Podle odborníků může hledat partnerku nebo jen nové území, kde by se usadil. Je možné, že to nakonec vyhraje Šumava, kde už malá losí populace žije.
Pracovníci Správy Národního parku Šumava monitorují populaci losa evropského dlouhodobě a každý rok zaznamenávají jeho přítomnost na území národního parku i v jeho okolí. Podle odhadů jich na Šumavě může být nejméně 17, přičemž se jeho populace pravidelně rozmnožuje.
Všichni teď doufají v jediné - že Emil dorazí k cíli své cesty v pořádku, ať už si vybere Šumavu, nebo jinou destinaci. Ochránci přírody proto apelují, aby se lidé k losovi nepřibližovali, nekrmili ho a nechali ho, aby se mohl vrátit do bezpečí svého přirozeného prostředí. Výzvou je najít rovnováhu mezi zájmem o přírodu a respektováním hranic, které divoká zvířata potřebují.
Co nás Emil naučil
Štěstí Emilovi na cestách přejí desítky tisíc lidí, kteří díky němu vědí, že los má na rozdíl od soba široké, lopatovité parohy. A navíc všechny najednou zajímá, jak takový los žije, co žere, jak spí… a hlavně možná poprvé zjistili, že na Šumavě máme několik kousků jeho příbuzných.
Emil nás učí, že příroda je nevyzpytatelná a plná překvapení. Jeho cesta je výzvou, abychom se naučili žít v symbióze se světem kolem nás.