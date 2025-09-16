Magazín

Emil na kolejích. Los z Česka způsobil kolaps na trati do Vídně a má vlastní písničku

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 4 hodinami
Vlakový provoz v rakouském St. Pöltenu jen tak někdo nezastaví. Emil to ale dokázal. Los, který se minulý týden z Česka přesunul k našemu jižnímu sousedovi, se dostal na koleje a zařídil tak několikahodinovou výluku na hlavní trati Vídeň–Salcburk, jak informoval server ABC News. Příběh Emila sleduje celé Česko a zdá se, že v Rakousku tomu nebude jinak.
Štěstí Emilovi na cestách přejí desítky tisíc lidí, kteří díky němu vědí, že los má na rozdíl od soba široké, lopatovité parohy.
Štěstí Emilovi na cestách přejí desítky tisíc lidí, kteří díky němu vědí, že los má na rozdíl od soba široké, lopatovité parohy. | Foto: heute.at

Emil není obyčejný los. Na rozdíl od ostatních, kteří žijí v hlubokých lesích a vyhýbají se lidem, se tento samec vydal na dlouhou a neobvyklou cestu přes několik zemí. Pravděpodobně pochází z Polska, kde jsou losi běžní, ale jeho přesný původ je stále záhadou.

Emil přichází na scénu

V Česku se objevil začátkem léta letošního roku. Lidé jeho fotky a videa sdíleli na sociálních sítích. Jak jeho hvězdná sláva stoupala, dostal i jméno - Emil. Možná na počest cestovatele Emila Holuba, možná po Emilu Zátopkovi, milovníkovi dlouhých tratí.

Ať tak či tak, Emil se stal zvířecí celebritou, která má na sociálních sítích několik fanouškovských skupin, vlastní profil na Wikipedii a pozor - nechybí už ani jeho vlastní písnička, k netradiční zvířecí road movie jako dělaná.

Video: youtube.com/@robertloy2748

Emilova pouť přes Česko byla plná dramatických momentů a nečekaných zastávek. V Hodoníně se během noci procházel ulicemi, což vedlo k zastavení aut i vlaků a vyvolalo pozdvižení mezi obyvateli. Podobně v Břeclavi vzbudil pozornost tím, že prošel kruhovým objezdem, přičemž jeho kroky zachytily i městské kamerové systémy.

Odskočil si na Slovensko, ale brzy se zase vrátil k nám. V době srpnových veder se znovu objevil na Hodonínsku.

Před několika dny se Emil vydal do Rakouska. Po překročení hranic pokračovaly Emilovy kroky do Dolního Rakouska, kde jeho putování způsobilo zmíněné přerušení železniční dopravy. I v Rakousku lidé hojně sdílí informace, kde Emila viděli - jedním z posledních byl starosta obce Ferschnitz Michael Hülmbauer.

Na Šumavu, nebo dál?

Podle odborníků může hledat partnerku nebo jen nové území, kde by se usadil. Je možné, že to nakonec vyhraje Šumava, kde už malá losí populace žije.

Pracovníci Správy Národního parku Šumava monitorují populaci losa evropského dlouhodobě a každý rok zaznamenávají jeho přítomnost na území národního parku i v jeho okolí. Podle odhadů jich na Šumavě může být nejméně 17, přičemž se jeho populace pravidelně rozmnožuje.

Všichni teď doufají v jediné - že Emil dorazí k cíli své cesty v pořádku, ať už si vybere Šumavu, nebo jinou destinaci. Ochránci přírody proto apelují, aby se lidé k losovi nepřibližovali, nekrmili ho a nechali ho, aby se mohl vrátit do bezpečí svého přirozeného prostředí. Výzvou je najít rovnováhu mezi zájmem o přírodu a respektováním hranic, které divoká zvířata potřebují.

Související

Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Karel Pražský hrad páv

Co nás Emil naučil

Štěstí Emilovi na cestách přejí desítky tisíc lidí, kteří díky němu vědí, že los má na rozdíl od soba široké, lopatovité parohy. A navíc všechny najednou zajímá, jak takový los žije, co žere, jak spí… a hlavně možná poprvé zjistili, že na Šumavě máme několik kousků jeho příbuzných.

Emil nás učí, že příroda je nevyzpytatelná a plná překvapení. Jeho cesta je výzvou, abychom se naučili žít v symbióze se světem kolem nás.

 
Mohlo by vás zajímat

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím
5 fotografií

Zemřel Robert Redford, "zlatému hochovi Hollywoodu" bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, "zlatému hochovi Hollywoodu" bylo 89 let
11 fotografií

Buch Cassidy a Sundance Kid i Všichni prezidentovi muži. Výběr z Redfordových filmů

Buch Cassidy a Sundance Kid i Všichni prezidentovi muži. Výběr z Redfordových filmů
11 fotografií

Jediný snímek jim stačil k hvězdné slávě. Ikony filmů pro dospělé končívají tragicky

Jediný snímek jim stačil k hvězdné slávě. Ikony filmů pro dospělé končívají tragicky
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle los Evropa Česko Slovensko Polsko Rakousko Dolní Rakousko Šumava Morava Hodonínsko Hodonín Břeclav starosta ochránci zvířat Emil Zátopek zvíře cesta putování výprava železnice Vídeň vlak Salcburk silnice píseň wikipedia národní park

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 15 minutami
Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Romové jsou podle výzkumu pod neustálým dohledem většinové společnosti, setkávají se s podezřeními v MHD nebo obchodech.
před 22 minutami
Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Z charakteru poškození domu je podle osloveného znalce zřejmé, že škody způsobila kinetická energie, ale nikoliv výbuch.
Aktualizováno před 36 minutami
Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Jan Štefela jako první český výškař získal medaili na mistrovství světa. V Tokiu vybojoval bronz výkonem 231 centimetrů, které zdolal na druhý pokus.
před 54 minutami

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím
Prohlédnout si 5 fotografií
Jednadvacetiletý Seth si místo tradičního bydlení vybral život na cestách. Na korbu svého starého Fordu Ranger z roku 2003 postavil malý dřevěný domek, který ho stál jen 2200 liber (přibližně 62 tisíc korun). Dnes v něm žije se svým psem Stellou – a o své zážitky se dělí s více než 452 tisíci sledujících na Instagramu.
Původně začal se skromnou nástavbou, kterou měl na cestování po celé zemi. Záhy ale pochopil, že takový život mu dává smysl. "Připadalo mi to jako nejjednodušší způsob, jak si vytvořit život podle sebe, i když to znamenalo vyměnit pohodlí za nezávislost," přiznal pro What's The Jam.
před 1 hodinou
V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

Nucení někoho k sňatku se bude nově trestat až deseti lety vězení, čímž se mají chránit zranitelné skupiny občanů, zejména ženy a dospívající.
před 1 hodinou
"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

Před budovu chrámu však dorazila také zhruba desítka mladých lidí, kteří přinesli transparenty s kirkovými kontroverzními citáty.
Další zprávy