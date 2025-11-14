Dům, kde vyrůstal Trump, je na prodej. Prezident si posteskl a přišly protesty

Tudorovský dům postavil v roce 1940 Fred Trump, Donaldův otec a úspěšný realitní developer. Malý Donald zde strávil první čtyři roky života, než se rodina přestěhovala do většího domu nedaleko.
Vzpomínky na toto místo ale Trumpa provázely celý život - a když mu moderátor Jimmy Fallon v roce 2016 ukázal fotografii chátrajícího domu, prezident si povzdechl: "To je smutné. Tam jsem se narodil. Měl jsem skvělé dětství. Chtěl bych ten dům koupit zpátky."
Od té doby se z nenápadného domu stal jakýsi symbol - pro Trumpovy fanoušky poutní místo, pro jeho odpůrce terč protestů.
Když se do Bílého domu vkradly kočky
Osud nemovitosti byl přitom všechno, jen ne klidný. Po Trumpově zvolení se dům několikrát prodal a každý nový majitel s ním měl jiné plány - a jiné trable. V jednu chvíli ho dokonce obsadila kolonie toulavých koček. "Byl to chaos," přiznal pozdější majitel Tommy Lin, který dům koupil v žalostném stavu. "Nebyla tam voda, elektřina, a všude plíseň. Nebylo to obyvatelné," řekl.
Před ním vlastnil dům Michael Davis, newyorský investor, který ho koupil těsně před Trumpovou inaugurací za 1,39 milionu dolarů. Risk se vyplatil - Davis ho brzy prodal za více než dva miliony. Než tak ale učinil, stačil dům proměnit v malé muzeum bizarního vkusu: interiér vyzdobil předměty z hotelu Waldorf Astoria a po zdech rozmístil Trumpovy knihy a citáty. Na zdi v jedné z ložnic dokonce visela mosazná tabulka s nápisem: "V této ložnici byl pravděpodobně počat prezident Donald J. Trump."
Otisk rodáka
Současný majitel investoval do rekonstrukce zhruba půl milionu dolarů. Dům má nyní pět ložnic, dvě patra, moderní kuchyň i "chytrou toaletu". Z původního chátrajícího sídla se tak stala stylová rezidence, která však stále nese otisk svého slavného rodáka.
Ať už se nový kupec rozhodne dům obývat, nebo z něj udělat muzeum Trumpovy éry, jedno je jisté: tahle adresa bude vždycky připomínat, že i budoucí prezidenti začínají ve zcela obyčejných domech.
