Magazín

Dům, kde vyrůstal Trump, je na prodej. Prezident si posteskl a přišly protesty

Dům, kde vyrůstal Trump, je na prodej. Prezident si posteskl a přišly protesty
Když by vám někdo řekl, ať si představíte dům prezidenta Donalda Trumpa, asi by se vám vybavily blyštivé mrakodrapy. Jeho život se však váže k nenápadnému cihlovému domu v Queensu, kde se v roce 1946 narodil. Právě tato nemovitost — jeho první domov — je znovu na prodej. A za sebou má příběh, který by vydal na román.
Tudorovský dům postavil v roce 1940 Fred Trump, Donaldův otec a úspěšný realitní developer. Malý Donald zde strávil první čtyři roky života, než se rodina přestěhovala do většího domu nedaleko.
Vzpomínky na toto místo ale Trumpa provázely celý život - a když mu moderátor Jimmy Fallon v roce 2016 ukázal fotografii chátrajícího domu, prezident si povzdechl: "To je smutné. Tam jsem se narodil. Měl jsem skvělé dětství. Chtěl bych ten dům koupit zpátky."
Od té doby se z nenápadného domu stal jakýsi symbol - pro Trumpovy fanoušky poutní místo, pro jeho odpůrce terč protestů. Zobrazit 9 fotografií
Foto: Profimedia.cz
nib nib
před 1 hodinou
Když by vám někdo řekl, ať si představíte dům prezidenta Donalda Trumpa, asi by se vám vybavily blyštivé mrakodrapy. Jeho život se však váže k nenápadnému cihlovému domu v Queensu, kde se v roce 1946 narodil. Právě tato nemovitost — jeho první domov — je znovu na prodej. A za sebou má příběh, který by vydal na román.

Tudorovský dům postavil v roce 1940 Fred Trump, Donaldův otec a úspěšný realitní developer. Malý Donald zde strávil první čtyři roky života, než se rodina přestěhovala do většího domu nedaleko.

Vzpomínky na toto místo ale Trumpa provázely celý život - a když mu moderátor Jimmy Fallon v roce 2016 ukázal fotografii chátrajícího domu, prezident si povzdechl: "To je smutné. Tam jsem se narodil. Měl jsem skvělé dětství. Chtěl bych ten dům koupit zpátky."

Související

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali

Petr Kellner
6 fotografií

Od té doby se z nenápadného domu stal jakýsi symbol - pro Trumpovy fanoušky poutní místo, pro jeho odpůrce terč protestů.

Když se do Bílého domu vkradly kočky

Osud nemovitosti byl přitom všechno, jen ne klidný. Po Trumpově zvolení se dům několikrát prodal a každý nový majitel s ním měl jiné plány - a jiné trable. V jednu chvíli ho dokonce obsadila kolonie toulavých koček. "Byl to chaos," přiznal pozdější majitel Tommy Lin, který dům koupil v žalostném stavu. "Nebyla tam voda, elektřina, a všude plíseň. Nebylo to obyvatelné," řekl.

Před ním vlastnil dům Michael Davis, newyorský investor, který ho koupil těsně před Trumpovou inaugurací za 1,39 milionu dolarů. Risk se vyplatil - Davis ho brzy prodal za více než dva miliony. Než tak ale učinil, stačil dům proměnit v malé muzeum bizarního vkusu: interiér vyzdobil předměty z hotelu Waldorf Astoria a po zdech rozmístil Trumpovy knihy a citáty. Na zdi v jedné z ložnic dokonce visela mosazná tabulka s nápisem: "V této ložnici byl pravděpodobně počat prezident Donald J. Trump."

Otisk rodáka

Současný majitel investoval do rekonstrukce zhruba půl milionu dolarů. Dům má nyní pět ložnic, dvě patra, moderní kuchyň i "chytrou toaletu". Z původního chátrajícího sídla se tak stala stylová rezidence, která však stále nese otisk svého slavného rodáka.

Ať už se nový kupec rozhodne dům obývat, nebo z něj udělat muzeum Trumpovy éry, jedno je jisté: tahle adresa bude vždycky připomínat, že i budoucí prezidenti začínají ve zcela obyčejných domech. 

Zdroje: Independent UK, Profimedia

VIDEO: Newyorský nenápadný dům na East Village zažil hned několik neobyčejných životů (23. 04. 2023)

Newyorský nenápadný dům na East Village zažil hned několik neobyčejných životů | Video: Michaela Lišková
Prohlédnout si 9 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Kvůli cukrovce nikdy nebrečel. Raději z ní udělal podcast, který mění pohled na nemoc

Kvůli cukrovce nikdy nebrečel. Raději z ní udělal podcast, který mění pohled na nemoc

Když úřaduje ego, peníze či odlišné názory. Slavné rozkoly známých kapel

Když úřaduje ego, peníze či odlišné názory. Slavné rozkoly známých kapel
Přehled

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
25 fotografií

Kontroverzní dokument: Hitler měl nevyvinuté varle a penis, odhalil test DNA

Kontroverzní dokument: Hitler měl nevyvinuté varle a penis, odhalil test DNA
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem dům bydlení Bydlení & reality prodej Donald Trump nabídka nemovitost lifestyle

Právě se děje

před 53 minutami
Kvůli cukrovce nikdy nebrečel. Raději z ní udělal podcast, který mění pohled na nemoc

Kvůli cukrovce nikdy nebrečel. Raději z ní udělal podcast, který mění pohled na nemoc

Honza žije s cukrovkou od 18 let. Místo stěžování si z ní vytvořil podcast a ukazuje, že nemoc nemusí omezovat život a že diabetes není stigma.
před 1 hodinou
Tým, co nemá obdoby. Češky jdou do boje, ve hře je i jednadvacetiletý "důchodce"

Tým, co nemá obdoby. Češky jdou do boje, ve hře je i jednadvacetiletý "důchodce"

Kapitán českých tenistek Petr Pála se po sedmnácti letech ve funkci a šesti světových titulech loučí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nebe v plamenech. Kyjev čelí masivnímu ruskému vzdušnému útoku, oznámil Kličko

ŽIVĚ
Nebe v plamenech. Kyjev čelí masivnímu ruskému vzdušnému útoku, oznámil Kličko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Rusové zabíjejí Rusy." Ukrajinec řekl, co se dělo v Istanbulu, cíl Kremlu byl jasný
0:53

"Rusové zabíjejí Rusy." Ukrajinec řekl, co se dělo v Istanbulu, cíl Kremlu byl jasný

Po několika měsících od přímých ukrajinsko-ruských rozhovorů vyplouvají na povrch způsoby, jakými se kremelští vyjednavači pokoušeli zmařit jednání.
před 1 hodinou

Dům, kde vyrůstal Trump, je na prodej. Prezident si posteskl a přišly protesty

Dům, kde vyrůstal Trump, je na prodej. Prezident si posteskl a přišly protesty
Prohlédnout si 9 fotografií
Když by vám někdo řekl, ať si představíte dům prezidenta Donalda Trumpa, asi by se vám vybavily blyštivé mrakodrapy. Jeho život se však váže k nenápadnému cihlovému domu v Queensu, kde se v roce 1946 narodil. Právě tato nemovitost — jeho první domov — je znovu na prodej. A za sebou má příběh, který by vydal na román.
Tudorovský dům postavil v roce 1940 Fred Trump, Donaldův otec a úspěšný realitní developer. Malý Donald zde strávil první čtyři roky života, než se rodina přestěhovala do většího domu nedaleko.
před 1 hodinou

Je jich hodně, musíme vás zdanit. První z velkých trhů chystá past na elektromobily

Je jich hodně, musíme vás zdanit. První z velkých trhů chystá past na elektromobily
Prohlédnout si 8 fotografií
Ve Velké Británii se chystají zdanit elektromobily.
Za každou ujetou míli mají majitelé zaplatit v přepočtu asi 0,8 koruny.
před 1 hodinou
Když úřaduje ego, peníze či odlišné názory. Slavné rozkoly známých kapel
Přehled

Když úřaduje ego, peníze či odlišné názory. Slavné rozkoly známých kapel

Od Rogera Waterse z Pink Floyd po bratry Gallaghery z Oasis. Připomeňte si spory, které změnily hudební historii.
Další zprávy