Chytré děti žijí déle. Vědci konečně odhalili biologické tajemství

nib nib
před 4 hodinami
Mohou dobré známky ve škole předpovídat, jak dlouho budete žít? Zní to jako přehnané tvrzení, ale věda naznačuje, že na tom může být kus pravdy. Nový průlomový výzkum z Edinburské univerzity poprvé přinesl přímý biologický důvod, proč tomu tak je. Vědci analyzovali geny statisíců lidí a zjistili, že inteligence je geneticky propojena s odolností.
Je vidět, že se vyplatí podporovat dětskou zvídavost a učení - nejen kvůli známkám, ale i pro delší a zdravější život.
Je vidět, že se vyplatí podporovat dětskou zvídavost a učení - nejen kvůli známkám, ale i pro delší a zdravější život. | Foto: Thinkstock

Nový výzkum z Edinburské univerzity odhalil, že inteligence v dětství je geneticky propojena s délkou života. Podle vědců tak poprvé existuje přímý biologický důkaz, že chytřejší děti mají tendenci dožívat se vyššího věku.

Geny chránící tělo i mozek

Tým vedený doktorem Davidem Hillem analyzoval genetická data více než 400 tisíc lidí - zkoumal geny ovlivňující kognitivní schopnosti dětí ve věku šest až 18 let a porovnal je s genetickými informacemi spojenými s dlouhověkostí.

Výsledek? Jasná souvislost. Vysoká inteligence v raném věku bývá často spojena s geny, které pomáhají tělu a mozku lépe odolávat stresu a škodlivým vlivům prostředí. "Vyšší kognitivní schopnosti v dětství mohou vést k lepšímu vzdělání a následně i ke zdravějšímu životnímu stylu," vysvětluje Hill. "Zároveň se ale zdá, že určité genetické varianty podporují vývoj odolnějšího těla i mozku," dodává.

Genetika není osud

Zní to možná nekompromisně - ale pokud jste ve škole neexcelovali, i tak nemusíte mít důvod k panice. Doktor Hill totiž i přes výsledky studie upozorňuje, že genetika není všechno: "Tento vztah není nevyhnutelný. Změnou prostředí můžeme ovlivnit i geny, které tyto vlastnosti formují."

Jinými slovy, životní styl, vzdělání, kvalitní výživa a duševní stimulace mohou biologické předpoklady významně přepsat.

Chytrá politika 

Studie publikovaná v časopise Genomic Psychiatry zdůrazňuje, že podpora dětského rozvoje a vzdělání může mít mnohem širší přínos, než si společnost dosud uvědomovala. "Vzdělávací politika a programy, které podporují kognitivní rozvoj dětí, by mohly mít významné dopady na veřejné zdraví," uvádějí autoři studie.

Dřívější výzkumy už přitom naznačily, že každé zlepšení skóre v inteligenčních testech v mládí snižuje riziko úmrtí až o 24 % - a to bez ohledu na pohlaví.

Nové poznatky tak přinášejí fascinující pohled na to, jak úzce jsou propojeny naše geny, mysl a zdraví. A možná také důvod, proč se vyplatí podporovat dětskou zvídavost a učení - nejen kvůli známkám, ale i pro delší a zdravější život.

VIDEO: Žena radí, jak se dožijete 111 let: Dobře jezte a nepomlouvejte lidi (15. 11. 2016)

Šebike Achundovové z Ázerbájdžánu je sto jedenáct let. Narodila se za cara, jako mladá dívka zažila bolševickou revoluci a přežila Sovětský svaz. | Video: Rádio Svobodná Evropa

Zdroj: DailyMail, Psypost

 
