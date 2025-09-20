Magazín

Covid sílí a z lékáren mizí testy. Kdy zajít k lékaři a jak zvládnout příznaky doma?

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 1 hodinou
Počet nakažených covidem-19 v Česku znovu stoupá. Jen za jediný den přibylo podle ministerstva zdravotnictví téměř tisíc nových případů. S tím jde ruku v ruce i zájem o testování. Podle dat Lékárna.cz vzrostl prodej antigenních testů za poslední dva týdny čtyřnásobně. Nejžádanější jsou domácí rychlotesty z nosu, které kromě covidu umí rozlišit i chřipku typu A a B.
Podzim a zima bývají obdobím respiračních onemocnění, ať už jde o covid, nebo chřipku.
Podzim a zima bývají obdobím respiračních onemocnění, ať už jde o covid, nebo chřipku. | Foto: Shutterstock

"Test má smysl provést při výskytu typických příznaků, jako jsou zvýšená teplota, bolest v krku, kašel, bolest svalů či hlavy, náhlá ztráta čichu nebo chuti, případně výrazná únava. Testovat je vhodné i po rizikovém kontaktu s nakaženým člověkem, a to zejména pokud patříte do rizikové skupiny," vysvětluje Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz. Mezi rizikové skupiny patří senioři, pacienti s chronickými nemocemi, malé děti, těhotné ženy nebo lidé s oslabenou imunitou.

Podle Horákové není nutné hned při prvních příznacích spěchat do ordinace. Domácí léčba podle ní při lehkém průběhu stačí: doporučuje klid na lůžku, dostatek tekutin a odpočinek. Horečku a bolesti lze zvládnout volně prodejnými léky s obsahem paracetamolu či ibuprofenu (samozřejmě podle doporučeného dávkování). Ucpaný nos pomohou uvolnit spreje s mořskou vodou, případně krátkodobě dekongestivní kapky. Na dráždivý kašel se hodí sirupy nebo pastilky, které zklidní sliznici.

Kdy je naopak nutné vyhledat lékaře? Především při vysokých či přetrvávajících horečkách, zhoršujícím se dýchání, silných bolestech na hrudi nebo zhoršení stavu u pacientů s chronickými nemocemi. Zvláště u seniorů a lidí se sníženou imunitou je lepší kontaktovat lékaře dříve, protože u nich hrozí vyšší riziko komplikací.

Prevence jako nejlepší obrana

Podzim a zima bývají obdobím respiračních onemocnění, ať už jde o covid, nebo chřipku. Proto je podle odbornice důležité nepodceňovat prevenci. Základní opatření zahrnují:

  1. Očkování - nejúčinnější ochrana proti těžkému průběhu infekcí, zejména u rizikových skupin.

  2. Hygienu rukou - pravidelné mytí mýdlem či použití dezinfekce výrazně snižuje riziko přenosu.

  3. Respirátory a roušky - vhodné ve veřejné dopravě, zdravotnických zařízeních nebo při kontaktu s ohroženými osobami.

  4. Pravidelné větrání - pomáhá snižovat koncentraci virů v místnosti a zlepšuje kvalitu vzduchu.

Horáková navíc doporučuje dbát na vyváženou stravu, dostatek spánku a doplňování vitaminů C, D, zinku a selenu. Důležitá je i správná vlhkost vzduchu v interiéru (ideálně mezi 40-60 %) a každodenní větrání.

Video: Lidé by neměli být sobci, vakcinace šetří peníze, kritizuje antivaxery viroložka Ruth Tachezy

Spotlight moment: Lidé by neměli být sobci, vakcinace šetří peníze, kritizuje antivaxery viroložka Ruth Tachezy | Video: Tým Spotlight
 
