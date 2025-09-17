Magazín

Češi se bojí zánětu, který ovlivňuje stárnutí. Z lékáren rychle mizí přírodní látky

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 3 hodinami
Chronický zánět je tichý nepřítel, který v těle působí často bez příznaků. Ve skutečnosti ale urychluje stárnutí, oslabuje imunitu a otevírá cestu závažným nemocem. Češi proto sahají po přírodních zbraních – kurkuminu, resveratrolu či omega-3. Prodeje těchto doplňků rostou v řádu stovek procent a ukazují, že obavy z neviditelného ohrožení lidé berou vážně.
Lékárníci doporučují účinné a šetrné možnosti, jak tělo posílit - a podle prodejních dat právě k přírodní protizánětlivé podpoře přechází stále více lidí.
Lékárníci doporučují účinné a šetrné možnosti, jak tělo posílit - a podle prodejních dat právě k přírodní protizánětlivé podpoře přechází stále více lidí. | Foto: Shutterstock

Lékárníci radí hledat řešení dřív, než přijdou zdravotní problémy. "Prevenci chronického (tichého) zánětu je vhodné řešit už od 30. do 40. roku života. Ženy kolem perimenopauzy jsou zvlášť ohroženou skupinou - dochází ke ztrátě hormonální ochrany a zpomalení regenerace. Čím dříve začnete, tím větší šanci máte zachovat si funkční a zdravé stárnutí," říká Mgr. Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.

Lékárníci doporučují účinné a šetrné možnosti, jak tělo posílit - a podle prodejních dat právě k přírodní protizánětlivé podpoře přechází stále více lidí. Meziročně se zvýšily prodeje vybraných produktů s vitaminem D o 132 procent, s kurkuminem o 140 procent, s resveratrolem o 200 procent, s probiotiky o 200 procent, s česnekem o 366 procent, se zeleným čajem o 790 procent, s omega-3 dokonce o 2 525 procent, tedy 25krát víc než v předchozím roce.

Jak zánět rozpoznat?

Na chronický zánět mohou v některých případech upozornit i zvýšené hodnoty CRP. Pokud test ukáže zvýšené hodnoty, je vhodné upravit životní styl a zařadit podpůrná opatření. "Správnou kombinací stravy, pohybu, spánku a práce se stresem lze výrazně snížit aktivitu zánětlivých procesů," radí Horáková. Mezi vhodné potraviny patří zelenina, ovoce, luštěniny, celozrnné obiloviny, fermentované produkty nebo koření jako kurkuma a zázvor.

Doplnit lze i přírodní látky s ověřenými účinky. "Patří sem např. kurkuma, omega-3, zelený čaj, kvercetin, resveratrol, vitamin D či probiotika a prebiotika," uvádí lékárnice. Tyto látky působí protizánětlivě různými mechanismy:

● Kurkumin snižuje aktivitu zánětlivých enzymů.

● Resveratrol působí jako silný antioxidant, najdete ho třeba ve slupkách červeného hroznového vína.

● Kvercetin, obsažený např. v cibuli a jablkách, tlumí přehnané zánětlivé reakce.

● Omega-3 pomáhá udržet imunitu v rovnováze, nejvíce se vyskytuje v rybách, lněném a chia semínku.

● Vitamin D podporuje správnou funkci imunitního systému, najdete ho v rybím oleji a žloutcích vajec.

Příznaky si mnoho lidí spojuje s běžným stárnutím - ale ve skutečnosti se může jednat o projev dlouhodobého zánětu. "Chronický zánět nesouvisí s infekcí ani zraněním, ale s věkem, životním stylem, únavou organismu, stárnutím imunitního systému a oxidačním stresem," vysvětluje Horáková.

Zánět se neprojevuje horečkou nebo otokem, ale negativně ovlivňuje kvalitu stárnutí, zvyšuje riziko civilizačních onemocnění a zhoršuje schopnost těla regenerovat. Tělo si navíc "pamatuje" i záněty z minulosti - například po virových infekcích nebo období výrazného stresu. I když akutní nemoc odezní, zánětlivá aktivita v organismu může přetrvávat měsíce, nebo dokonce roky.

Horáková zároveň dodává: "Chronický, nízkoúrovňový zánět často nemá ostré příznaky, ale laik si může všimnout různých změn, jako například: únavy, zpomalené regenerace, přibývání na váze, bolestí kloubů, zhoršení spánku nebo častějších viróz

Mezi další signály patří mozková mlha, změny nálady, suchá a unavená pleť nebo tzv. stařecké ztuhnutí po ránu. Zajímavostí je, že jedním z faktorů, který tento tichý zánět zhoršuje, je také sociální izolace. Osamělost zvyšuje hladiny prozánětlivých markerů v krvi. Stejně negativní vliv může mít i stav střevního mikrobiomu. "Podpora zdravého mikrobiomu například pomocí probiotik a prebiotik patří mezi nejúčinnější preventivní kroky proti chronickému zánětu," dodává Horáková.

 
