Z Louvru ukradli kus dědictví Francie. Co všechno zmizelo z Apollonovy galerie

Byť je jasné, že ve hře jsou miliony dolarů, nejde jen o peníze. Pro Francouze je to především ztráta symbolická a hluboce ponižující.
Chyběla i část korunovačních klenotů
Zloději během několika minut odnesli šperky z Apollonovy galerie, některé z nich jsou navíc součástí francouzských korunovačních klenotů - a nikdo jim nestál v cestě.
Jedno z nejznámějších muzeí na světě je opakovaně terčem loupeží a krádeží. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998 - tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který dodnes nebyl nalezený, uvedla agentura AFP.