Z Louvru ukradli kus dědictví Francie. Co všechno zmizelo z Apollonovy galerie

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Drzá loupež klenotů z Louvru šokovala Francii a zasáhla přímo střed terče - francouzská národní hrdost utrpěla těžkou ránu. Škoda zatím nebyla vyčíslená, ministr vnitra Laurent Nuñez však označil hodnotu odcizených šperků za "nedozírnou". Útok na Louvre podle něj představuje útok na francouzskou historii a kulturní dědictví.

Byť je jasné, že ve hře jsou miliony dolarů, nejde jen o peníze. Pro Francouze je to především ztráta symbolická a hluboce ponižující.

Chyběla i část korunovačních klenotů

Zloději během několika minut odnesli šperky z Apollonovy galerie, některé z nich jsou navíc součástí francouzských korunovačních klenotů - a nikdo jim nestál v cestě.

Jedno z nejznámějších muzeí na světě je opakovaně terčem loupeží a krádeží. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998 - tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který dodnes nebyl nalezený, uvedla agentura AFP.

Foto: © 2016 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

Koruna císařovny Evženie z roku 1855 - po krádeži byla nalezená poblíž muzea

Slavnostní koruna byla vytvořená pro císařovnu Evženii, manželku Napoleona III., u příležitosti Světové výstavy v Paříži v roce 1855. Je vyrobená ze zlata a osazená 1354 diamanty, 1136 diamantovými růžemi a 56 smaragdy. Osm zlatých oblouků ve tvaru orlů - symbolů císařství - se spojuje pod diamantovou koulí zakončenou křížem. Mezi zdobnými prvky dominují i tak zvané palmety - stylizované listové motivy z diamantů, které lemují jednotlivé smaragdy.

Koruna nebyla určená ke korunovaci - šlo o reprezentativní šperk, symbol moci a elegance Druhého císařství. Napoleon III. chtěl touto korunou ohromit svět: pro výstavu nechal znovu zasadit část korunních diamantů Francie a pověřil nejlepší klenotníky své doby, aby vytvořili soupravu pro něj i jeho manželku.

Koruna dodnes svědčí o mimořádné řemeslné úrovni šperkařů Druhého císařství. Ač nikdy nesloužila ke korunovaci, stala se jedním z nejikoničtějších klenotů napoleonské éry.

