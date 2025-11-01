Magazín

Zázrak do kuchyně. Rostlina pohlcuje pachy, čistí vzduch i špatnou energii

nib nib
před 5 hodinami
Existuje rostlina, která dokáže čistit vzduch, pohlcovat nepříjemné pachy i špatnou energii – a přitom je nenáročná a bezpečná pro děti i domácí mazlíčky. Možná jste ji viděli tisíckrát, ale nevěnovali ji dostatečnou pozornost, přitom její síla je skutečně pozoruhodná.
Zelený zázrak, který se hodí především do kuchyně.
Zelený zázrak, který se hodí především do kuchyně. | Foto: Shutterstock

Tahle nenápadná pokojovka má za sebou vědecký výzkum NASA. Ano, opravdu - americká vesmírná agentura ji v rámci studie Clean Air Study zařadila mezi rostliny s nejvyšší schopností čistit vzduch. Dokáže absorbovat a rozkládat formaldehyd, benzen, toluen, xylen, oxid uhelnatý i další těkavé organické látky, které běžně dýcháme v domácnostech. V kuchyni si navíc hravě poradí i s pachy z vaření.

A co víc - na rozdíl od chemických prostředků, které vzduch jen "převoní", tato rostlina jej skutečně filtruje. Funguje jako přirozený čistič, který přetváří nečistoty na neškodné látky. NASA ho doporučuje i do ložnic a pracoven.

Související

Tuto nenápadnou rostlinu si dejte do ložnice. Proč vám zlepší spánek i náladu?

tchýnin jazyk, rostliny, rostlina

Málokterá rostlina je také tak tolerantní. Nevadí jí průvan, proměnlivá vlhkost ani nepravidelná zálivka. Vynikne v závěsném květináči, odkud nechává své dlouhé pruhované listy i šlahouny s drobnými dceřinými rostlinkami ladně splývat dolů. A právě tyto části můžete snadno oddělit a zasadit - rozmnožování je tak jednoduché, že z jedné rostliny brzy zaplníte celou domácnost.

Krása, zdraví i pohoda

Není však jen čističkou vzduchu - dokáže také ovlivnit náladu. Lidé si všimli, že přítomnost této rostliny zlepšuje koncentraci, snižuje stres a přináší do prostoru klid. Podle feng-šuej navíc přitahuje pozitivní energii a harmonii. 

Dalším plusem je, že je zcela netoxická - bezpečná pro děti i domácí mazlíčky. Takže pokud si váš pes nebo kočka občas "uzobne", nemusíte se bát.

Zázrak nejen na ozdobu

Tento domácí zázrak v podobě rostliny se jmenuje zelenec chocholičnatý (latinsky Chlorophytum comosum), pochází z jižní Afriky a patří mezi nejdostupnější pokojové rostliny vůbec.

Koupíte ho často za méně než dvě stě korun, a přesto nabídne výkon, za který by se nemusel stydět ani sofistikovaný filtr. A jeho různé varianty - od klasické s bílými pruhy po kousky s oranžovými řapíky - ozdobí každý interiér. 

A tip na závěr? V kuchyni zkombinujte tento přírodní čistič s voňavými bylinkami - mátou, rozmarýnem či bazalkou. Zelenec tiše pohlcuje pachy, zatímco bylinky prostor jemně provoní. Výsledek? Kuchyně, ve které se nejen skvěle vaří, ale i báječně dýchá.

Zdroje: Energožrouti, Chalupáři Zahrádkáři, Medium

VIDEO: Hydroponie v obýváku: Saláty a bylinky v ní můžete pěstovat celý rok, říká Zatřepálek (09. 12. 2022)

Systém simuluje denní cyklus a rostliny mají celý rok ideální přísun světla. Je to taky cesta, jak pracovat úsporně s vodou, líčí Michal Zatřepálek. | Video: Daniela Písařovicová
 
Mohlo by vás zajímat

Zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý jako agent Bob z Brutální Nikity

Zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý jako agent Bob z Brutální Nikity

Devět brutálních vražd. Škorpion terorizoval Polsko, policie ho léta nedokázala najít

Devět brutálních vražd. Škorpion terorizoval Polsko, policie ho léta nedokázala najít
Přehled

Tajemný hrob na hřbitově bláznů: kdo byla mladá žena, jejíž jméno se nesmí vyslovit?

Tajemný hrob na hřbitově bláznů: kdo byla mladá žena, jejíž jméno se nesmí vyslovit?
42 fotografií

KVÍZ: Hřbitovy, duchové a čáry. Znáte filmové scény s dušičkovou tématikou?

KVÍZ: Hřbitovy, duchové a čáry. Znáte filmové scény s dušičkovou tématikou?
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle rostliny životní styl pach zápach bylinky do kuchyně kuchyně domácnost rady a tipy tipy rada vaření

Právě se děje

Aktualizováno před 31 minutami
Že se zavážeme volit šéfem sněmovny Okamuru, je dezinformace, tvrdí motorista Šťastný

ŽIVĚ
Že se zavážeme volit šéfem sněmovny Okamuru, je dezinformace, tvrdí motorista Šťastný

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Itálie zpřísňuje přístup k pornu, zasáhne to i firmy z Česka

Itálie zpřísňuje přístup k pornu, zasáhne to i firmy z Česka

Přísnější úprava se týká 48 pronografických portálů. Čtyři z nich vlastní společnosti sídlící v Česku.
před 2 hodinami
Dva zádrhele. Expert vysvětluje, na čem se může zaseknout Babišova vláda

Dva zádrhele. Expert vysvětluje, na čem se může zaseknout Babišova vláda

Politolog Jakub Lysek uvažuje nad tím, co by mohlo zkomplikovat vznik a soudržnost nové vlády. A není toho zase tak málo.
před 2 hodinami
Havlíček o Kupkovi: Na to, co si vymyslel, jednoduše nemáme

Havlíček o Kupkovi: Na to, co si vymyslel, jednoduše nemáme

U vysokorychlostních tratí chystaná vláda bude pokračovat s hlavní páteřní trasou z Drážďan do Ústí nad Labem, Prahy a Brna na Břeclav.
Aktualizováno před 3 hodinami
Ukrajina nasadila u Pokrovsku speciály, na operaci dohlíží šéf rozvědky

ŽIVĚ
Ukrajina nasadila u Pokrovsku speciály, na operaci dohlíží šéf rozvědky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 hodinami

Tenistka Šalková si po prohře s Blinkovovou v Ťiou-ťiang první finále nezahraje

Tenistka Dominika Šalková si v Ťiou-ťiang první finále na okruhu WTA nezahraje. Jednadvacetiletá Češka v semifinále prohrála dvakrát 4:6 s Ruskou Annou Blinkovovou. Šalková vstoupila do zápasu…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Zákazníci nepodali jedinou stížnost. Výrobci vegeburgerů nechápou tlak na změnu názvů

Do Bruselu se po několika letech vrátil spor o názvosloví rostlinných alternativ masa. Jazýčkem na vahách se můžou stát Německo nebo Irsko.
Další zprávy