Tchynin jazyk. Tajný klíč ke klidnému spánku a čistému vzduchu v ložnici

Zatímco většina rostlin v noci fotosyntézu zastavuje, tahle zvláštní pokojovka dýchá dál - a vydává kyslík i po setmění. Díky tomu se vám bude spát lépe, zvlášť když máte v ložnici zavřená okna nebo topení jede naplno.
Kromě toho pohlcuje toxické látky, které se běžně uvolňují z nábytku, koberců nebo čisticích prostředků. A zároveň umí nasát přebytečnou vlhkost, čímž zlepšuje mikroklima v místnosti. Výsledkem je čistší vzduch, klidnější dech a hlubší spánek.
Zeleň, která zklidňuje tělo i mysl
Rostliny mají na lidskou psychiku překvapivě silný vliv - jejich přítomnost například snižuje stres. A právě tato rostlina je v ložnici ideální. Její svislé zelené listy působí elegantně, jednoduše a dokonale zapadnou do jakéhokoli stylu interiéru.
Podle zásad feng-shui navíc pomáhá vytvářet ochranné a harmonické prostředí. Její ostré listy symbolicky odrážejí negativní energii, a když ji postavíte ke vchodu, funguje jako tichý strážce vašeho domova. V ložnici pak podporuje pocit bezpečí, klidu a regenerace.
Nesmrtelná kráska
Tato rostlina patří mezi ty, které můžete mít roky, aniž by ztratily na kráse. Je téměř bezúdržbová, takže ji zvládne i ten, kdo na květiny často zapomíná.
Zalévejte ji jednou za dva až čtyři týdny, vždy až po úplném proschnutí zeminy. Nejlépe se jí daří na světlém místě, ale snese i polostín či přímé slunce. Miluje teplotu kolem 18 °C, ale přežije i chladnější pokoj. A v neposlední řadě - přesazujte ji jen občas - mladší rostliny jednou ročně, starší jednou za pár let.
Jedna věc, kterou nesnáší, je přelití. Kořeny pak snadno uhnívají, proto by květináč měl mít vždy otvor pro odtok vody. A jediné místo, kam se příliš nehodí, je koupelna - tam jí škodí vysoká vlhkost a nedostatek světla.
A kdo je tím zeleným zázrakem?
Možná ji znáte z kanceláří nebo školních chodeb. Jde o tchynin jazyk (Sansevieria trifasciata) - nenáročnou, elegantní a prospěšnou rostlina, kterou chválí i vědci z NASA.
Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak si doma vytvořit zdravější a klidnější prostředí, tchynin jazyk - malá rostlina s velkým účinkem - je sázka na jistotu.
Zdroje: EnergoŽrouti, Dům a zahrada, iReceptář, NASA