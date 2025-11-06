Magazín

Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 2 hodinami
Zapomeňte na parfém i deodorant. To, jak atraktivně voníte, nezačíná v koupelně, ale v kuchyni. Nejenže jste to, co jíte, ale podle vědců také voníte tak, jak jíte. Některé potraviny dokážou vaši přirozenou vůni zjemnit, zintenzivnit – zkrátka udělat přitažlivější. A na seznamu se překvapivě ocitl i česnek.
Jste to, co jíte? Podle vědců platí také: voníte tak, jak jíte.
Jste to, co jíte? Podle vědců platí také: voníte tak, jak jíte. | Foto: Shutterstock

Každý z nás má svůj unikátní pachový profil, který je stejně jedinečný jako otisk prstu. "Vůni formují naše geny, hormony, zdraví i hygiena," vysvětluje Craig Roberts, profesor sociální psychologie na Stirlingské univerzitě ve Skotsku. "Jsme savci a stejně jako všichni savci máme čich, který hraje klíčovou roli v sociálních interakcích. A to, co jíme, může být jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak svou vůni - a tím i přitažlivost - ovlivnit."

Související

Pivo, sex, pot a rock and roll. Víme, proč jste obětí hladových komárů

komáři, škrábání, bodnutí, žena

Čím víc česneku, tím víc sexy

Česnek má pověst potraviny, která spolehlivě "zabíjí" dech. Tělesnému pachu ale může překvapivě prospívat. Vědci z University of Stirling a Karlovy univerzity v experimentu zjistili, že ženám připadali víc sexy ti muži, kteří snědli větší množství česneku, asi čtyři stroužky, než ti, kteří se mu vyhýbali.

Autoři se domnívají, že roli mohou hrát antioxidační, antibakteriální, protizánětlivé a kardiovaskulární účinky česneku, které zlepšují celkové zdraví. A zdravé tělo prostě voní lépe. Jen pozor: výhoda platí pro tělesný pach, ale ne pro dech po česneku, ten po něm zůstává stále stejně neoblíbený.  

Doslova voňavějšího člověka z vás udělá také ovoce a zelenina. Muži, kteří jedí více rostlinné stravy, vydávají podle australské studie sladší, květinovou vůni, kterou ženy hodnotí jako atraktivní. Naopak ti, kteří ve stravě upřednostňovali hodně sacharidů a tuků, na ně působili mnohem méně příjemněji. Zajímavé je, že konzumace ovoce a zeleniny zlepšuje i odstín pleti - karotenoidy jí dávají zdravější, mírně zlatavý tón, který lidé vnímají jako přitažlivější.

Na seznamu potravin, po kterých budete vonět přitažlivěji, se překvapivě ocitl i česnek.
Na seznamu potravin, po kterých budete vonět přitažlivěji, se překvapivě ocitl i česnek. | Foto: Shutterstock

Maso ani alkohol na atraktivitě nepřidají

Méně lichotivě dopadlo v testech maso. Podle výzkumu týmu kolem Jana Havlíčka z Univerzity Karlovy hodnotily ženy vůni mužů, kteří konzumovali bezmasou stravu, jako příjemnější, méně intenzivní a atraktivnější než vůni "masožravců".

Živočišné bílkoviny se totiž v těle při trávení rozkládají na látky, které se vylučují potem a reagují s bakteriemi na kůži. Výsledkem je silnější a méně příjemný zápach. "K našemu překvapení ti, kteří jedli maso, voněli o něco hůř než ti, kteří ho nejedli," říká Havlíček. Podobně to funguje i s alkoholem. Ten se v těle mění na těkavé látky, které se vylučují potem a dechem a na atraktivitě příliš nepřidávají.

Mohlo by se vám líbit

"Zbystřila bych pokud je vztah ze začátku podezřele pohádkový," říká ke gaslightingu terapeutka (15. 4. 2024)

"Zbystřila bych pokud je vztah ze začátku podezřele pohádkový," říká ke gaslightingu terapeutka | Video: Michaela Lišková
 
Mohlo by vás zajímat

Příběh malé hrdinky: Chtěl nahou fotku po osmileté školačce, policie ho odhalila

Příběh malé hrdinky: Chtěl nahou fotku po osmileté školačce, policie ho odhalila

Dnes večer bude možné vidět polární záři. Kde v Česku budete mít nejlepší výhled?

Dnes večer bude možné vidět polární záři. Kde v Česku budete mít nejlepší výhled?

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová, druhá žena Miloše Formana

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová, druhá žena Miloše Formana

Příští stanice: Olbrachtova. Nazveme zastávku metra D po literátovi spojeném s KSČ?

Příští stanice: Olbrachtova. Nazveme zastávku metra D po literátovi spojeném s KSČ?
Magazín.Aktuálně.cz Obsah česnek vůně atraktivita lifestyle zdraví

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

ŽIVĚ
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 12 minutami
Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Brusel by měl zasáhnout proti Sheinu, řekl francouzský ministr zahraničí

Podle francouzského ministra zahraničí čínská společnost Shein porušuje evropská pravidla a Evropská komise by měla bez odkladu zasáhnout.
Aktualizováno před 17 minutami
Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová dohrály na Turnaji mistryň ve skupině. Dvojici Babosová, Stefaniová podlehly 6:2. 5:7, 5:10.
před 34 minutami
Ve Zlatých Horách leží v zemi nevytěžené zlato za 30 miliard korun

Ve Zlatých Horách leží v zemi nevytěžené zlato za 30 miliard korun

Současná hodnota naleziště je bezmála 30 miliard korun. Kvůli rentabilitě dobývání nyní připadá v úvahu těžba zhruba poloviny tohoto množství.
před 37 minutami
"Zpátečka" guvernéra ČNB. Na výroční bankovce Michlova podobizna nebude

"Zpátečka" guvernéra ČNB. Na výroční bankovce Michlova podobizna nebude

Nápad, který kritizovala řada expertů, podle něj vznikl v sekci peněžní a platebního styku centrální banky.
před 48 minutami
Jeden ze dvou omylem propuštěných z britské věznice se sám vrátil do vězení

Jeden ze dvou omylem propuštěných z britské věznice se sám vrátil do vězení

Jeden ze dvou vězňů, kteří byli před několika dny omylem předčasně propuštěni z londýnské věznice, se ve čtvrtek do vězení dobrovolně vrátil.
před 1 hodinou
Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Z čísel ho zajímají jen vítězství. Na střídačce mu šéfuje dětský idol Patrick Roy. David Rittich přesvědčuje, že do NHL patří.
Další zprávy