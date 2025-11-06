Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji

Každý z nás má svůj unikátní pachový profil, který je stejně jedinečný jako otisk prstu. "Vůni formují naše geny, hormony, zdraví i hygiena," vysvětluje Craig Roberts, profesor sociální psychologie na Stirlingské univerzitě ve Skotsku. "Jsme savci a stejně jako všichni savci máme čich, který hraje klíčovou roli v sociálních interakcích. A to, co jíme, může být jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak svou vůni - a tím i přitažlivost - ovlivnit."
Čím víc česneku, tím víc sexy
Česnek má pověst potraviny, která spolehlivě "zabíjí" dech. Tělesnému pachu ale může překvapivě prospívat. Vědci z University of Stirling a Karlovy univerzity v experimentu zjistili, že ženám připadali víc sexy ti muži, kteří snědli větší množství česneku, asi čtyři stroužky, než ti, kteří se mu vyhýbali.
Autoři se domnívají, že roli mohou hrát antioxidační, antibakteriální, protizánětlivé a kardiovaskulární účinky česneku, které zlepšují celkové zdraví. A zdravé tělo prostě voní lépe. Jen pozor: výhoda platí pro tělesný pach, ale ne pro dech po česneku, ten po něm zůstává stále stejně neoblíbený.
Doslova voňavějšího člověka z vás udělá také ovoce a zelenina. Muži, kteří jedí více rostlinné stravy, vydávají podle australské studie sladší, květinovou vůni, kterou ženy hodnotí jako atraktivní. Naopak ti, kteří ve stravě upřednostňovali hodně sacharidů a tuků, na ně působili mnohem méně příjemněji. Zajímavé je, že konzumace ovoce a zeleniny zlepšuje i odstín pleti - karotenoidy jí dávají zdravější, mírně zlatavý tón, který lidé vnímají jako přitažlivější.
Maso ani alkohol na atraktivitě nepřidají
Méně lichotivě dopadlo v testech maso. Podle výzkumu týmu kolem Jana Havlíčka z Univerzity Karlovy hodnotily ženy vůni mužů, kteří konzumovali bezmasou stravu, jako příjemnější, méně intenzivní a atraktivnější než vůni "masožravců".
Živočišné bílkoviny se totiž v těle při trávení rozkládají na látky, které se vylučují potem a reagují s bakteriemi na kůži. Výsledkem je silnější a méně příjemný zápach. "K našemu překvapení ti, kteří jedli maso, voněli o něco hůř než ti, kteří ho nejedli," říká Havlíček. Podobně to funguje i s alkoholem. Ten se v těle mění na těkavé látky, které se vylučují potem a dechem a na atraktivitě příliš nepřidávají.