Stopem na Ukrajinu, pěšky do Španělska. Podívejte se, kam letos Aktuálně.cz zavítalo

Africká země mnoha kontrastů – krajiny, lidí, jídla i ubytování. Hlavní město, jak už to bývá, nabízí spíš to horší z Maroka. Určitě si tu půjčte auto a vyjeďte za hranice Marrakéše, třeba směrem na Saharu (kde to je zážitek sám o sobě). Cestou potkáte v zapadlých městech a vesnicích pohostinné muslimy, skvělé jídelny a kavárny. Navíc projedete velmi rozmanitou přírodou, která chvíli připomíná bezstarostný kraj Toskánska plný zvlněných kopců, jindy zase opuštěné a vyprahlé pustiny, jimiž prostupují jen zelené pruhy oáz.