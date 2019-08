Osm pěvkyň a tanečnice obvinily slavného tenoristu Dominga ze sexuálního obtěžování

Proslulý operní zpěvák a dirigent Plácido Domingo čelí obvinění, že nutil ženy k pohlavnímu styku. Údajně jim nabízel práci, a když jeho návrhy odmítly, trestal je, píše agentura AP. Osmasedmdesátiletý Domingo obvinění označil za "hluboce znepokojivá a tak, jak byla představena, nepřesná". Domnívá se, že jeho chování k ženám bylo vždy přijímáno kladně a se souhlasem.

Několik dalších žen přiznává, že v nich Domingovo chování vyvolalo nepříjemné pocity, a skoro tři desítky lidí ze světa opery vypověděly, že byly svědky Domingova nevhodného jednání se sexuálním podtextem. Jde o události z 80. let a následujících tří dekád.

Sedm z devíti žen, které Plácida Dominga obviňují ze sexuálního obtěžování, má pocit, že na jejich kariéru mělo negativní vliv to, že odmítly návrhy, které jim španělský rodák dělal, uvedla také AP. Některé tak nikdy nedostaly role, které jim tento mocný muž světa opery sliboval.

Konkrétně agentura mluvila s osmi pěvkyněmi a jednou tanečnicí. Anonymity se zřekla jediná, mezzosopranistka Patricia Wulfová, která s Domingem účinkovala ve Washingtonské opeře.

Jedna z žen uvedla, že jí Domingo sáhl pod sukni. Jiné řekly, že je proti jejich vůli líbal. Dělo se to například v šatně, hotelovém pokoji a během schůzky u oběda.

"Na pracovním obědě není nic zvláštního. Zvláštní je, když vás během něj drží za ruku, nebo když vám svoji ruku dá na koleno," cituje agentura pěvkyni, podle níž se Domingo žen vždy snažil dotýkat a při každé příležitosti je líbal.

Další svědkyně prý měla obavu, že pokud tenoristovi nevyjde vstříc v jeho nočních telefonátech a žádostech o schůzku, mohlo by to ohrozit její kariéru. S Domingem se proto sešla a dvakrát s ním měla sex, jednou v hotelu Biltmore v Los Angeles. Když odcházel, prý jí na stole nechal desetidolarovou bankovku. "Nechci, aby sis připadala jako prostitutka, ale také nechci, abys musela platit za parkování," napsal prý.

Této mezzosopranistce bylo 23 let, když s Domingem účinkovala v Hoffmannových povídkách. Při zkoušce inscenace se s ním musela políbit. A když si utřela vlhká ústa, Domingo jí prý zašeptal do ucha: "Kéž bychom nebyli na jevišti."

Po tomto incidentu začal pěvkyni často volat domů, přestože mu nedala své číslo. Tvrdil jí, že má talent a že by jí mohl pomoct, kdyby k němu přišla na pracovní schůzku k němu do bytu. V průběhu dalších tří let ji Domingo při náhodných setkáních objímal, líbal na tvář nebo bez vyzvání chodil do její šatny v domnění, že mezzosopranistku uvidí při převlékání.

Jednou už žena v jedenáct večer na Domingovy návrhy přistoupila, pak ale začala panikařit a přestala brát telefon. "Až do půl čtvrté ráno mi nechával vzkazy na záznamníku," líčí žena, která se prý s Domingem definitivně vyspala až roku 1991. "Došly mi výmluvy. Řekla jsem si, že mi asi nezbývá nic jiného."

Plácido Domingo prý na detailní otázky agentury AP neodpověděl. Pouze vydal obecné vyjádření, ve kterém říká, že incidenty, některé až třicet let staré, jsou líčeny nekorektně. "Je bolestivé slyšet, že jsem se mohl někoho dotknout či někomu způsobit nepříjemnost, byť už od té doby uplynula spousta času a vždy jsem jednal s nejčistšími úmysly," uvedl Domingo.

"Domnívám se, že mé vztahy byly vždy opětovány a přijímány se souhlasem. Lidé, kteří mě znají nebo se mnou spolupracovali, vědí, že nejsem typ, který by někoho záměrně urazil, zostudil nebo někomu ublížil," vzkázal Domingo.

Ten prý vidí, že dnes se pravidla a standardy, podle nichž jsou lidé v operním světě měřeni, mění. "Pro mě bylo ctí se během více než padesátileté operní kariéry poměřovat s těmi nejlepšími," dodal.

Plácido Domingo za svoji nebývalou operní dráhu ztvárnil okolo 150 rolí, na kontě má 4000 představení. Zřejmě největší komerční úspěch mu přineslo působení s Lucianem Pavarottim a Josém Carrerasem v sestavě Tři tenoři.

Je držitelem mnoha ocenění, mezi nimi několika hudebních cen Grammy. Založil také operní soutěž Operalia, jejíž letošní ročník se konal v červenci v Národním divadle v Praze. Působí také jako generální ředitel opery v Los Angeles.