Česká hračka dobývá svět. Panáčky z Jeseníků vyrábí bývalý ředitel školy, znají je v USA i Austrálii

Pišlik připomíná větší figurku ze hry Člověče, nezlob se. Může jezdit v autech, lodích i na slonovi, dá se vystřelit z praku. Všechno je dřevěné, vyrobené v severomoravské vesničce Stará Červená Voda na Jesenicku. Figurky Václava Kvapila znají už na třech kontinentech a zájem o ně stále roste. "Fascinovalo nás, jak byly staré dřevěné hračky nádherné a bytelné. Většina dnešních hraček slouží jen k chvilkovému upoutání pozornosti, jsou levné a nic nevydrží. My nešetřili práci, materiál ani stroje," vysvětluje Kvapil filozofii pišliků.

Václav Kvapil žije v malé vesničce Stará Červená Voda na Jesenicku. Býval ředitelem zdejší mateřské a základní školy. Práci ve školství však vyměnil za provozování kozí farmy a rodinného penzionu. A hlavně - tvorbu pišliků.

"Neřekl bych, že to byl životní zlom. Byla to nějaká cesta, na té cestě byla křižovatka a já odbočil. Nebyl to zlom, jenom jedno rozhodnutí. Ve škole mi to přestalo vyhovovat. Chtěl jsem změnu, měl jsem pocit, že ve škole by to pro mě už dál pozitivně nepokračovalo," líčí.

K učitelskému řemeslu se však na čas ještě vrátil, to když doma s manželkou tři roky vzdělávali své čtyři děti, než je poslali do Montessori třídy.

Zpět k pišlikům. Přirovnávat minimalistické dřevěné panáčky k přerostlým figurkám od hry Člověče, nezlob se! jejich stvořitel nechce. "Pišlik není žádný člobrdík, nebo pinčlík nebo co. Pišlik je elegantní, je z ušlechtilého dřeva, ví, co chce. Nemotá se zmateně po hracím plánu a nevyhazuje tupě jiné figurky. Pišlik prožívá nádherná dobrodružství, cítí krásu života."

Nevymýšlí však jen tyto jednoduché panáčky, ale i veškeré příslušenství k nim - pišlická autíčka, letadla, pišlické traktory, ponorky, lodičky, slony, vždy s otvory, do nichž jde figurka umístit, a může tak jezdit, létat i plout. Přibližně pětkrát do roka přichází s novým produktem, nebo aspoň doplňkem.

Hračky vymýšlí a designuje společně s hlavním uměleckým truhlářem Dušanem Ingrem. Jejich hlavním cílem je vytvořit krásnou, kvalitní, hodnotnou a hlavně trvalou hračku.

"Fascinovalo nás, jak byly staré dřevné hračky nádherné, bytelné. Ve srovnání s nimi je většina dnešních hraček uboze primitivní, slouží jen pro chvilkové polechtání libida, upoutání pozornosti na kratičkou dobu. Hlavním parametrem je nízká cena, trvanlivost musí být co nejkratší. Vnímáme to jako devalvaci péče o rozvoj dítěte. Nešetřili jsme práci, materiál, stroje, nic. U nás je všechno nastaveno na nejvyšší kvalitu," líčí.

V projektu mu pomáhají i jeho děti, jejich nápady a tužby. Třeba když se ho jedno z nich zeptalo, zda by šel pišlik vystřelit, vznikl prak, jenž umí tyto panáčky vystřelit. "V nadsázce také říkáme, že naše děti jsou 'testovací oddělení'. Každý prototyp projde přísnou kontrolou dětského pokojíčku."

Společně s dalším řezbářem, Jaroslavem Volfem, vyrábí i sofistikovanější stroje, jako třeba kuličkostroj, dřevěný mechanismus, jenž prohání po nejrůznějších drahách a překážkách nasypané kuličky.

Na dotaz, zda má i kuličkostroj něco společného s pišliky, se Václav Kvapil musel zasmát. "Jéje! Kuličkostroj je skrz naskrz pišlický! Nahoře jsou taková dvě vahadla, a když tam postavíte pišliky, otevřou se. Když tam pišlici nejsou, stroj nefunguje. A pak se ještě můžou pišlici vozit na kolotoči."

Tenhle celý projekt má však ještě další zajímavou tvář. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o nadšeného tatínka, který dětem vymýšlí dřevěné hračky a sem tam nějakou prodá. Tak tomu možná bylo na začátku. "Začínali jsme opravdu doma v kutlochu - to byla taková pracovnička, která se ale dost brzo přecpala. Teď máme zvlášť pronajatou kancelář se skladem a expediční místností a zvlášť dílnu," popisuje Václav. Z řemesla "na koleni" je firma o několika desítkách lidí.

Pišlici se nyní ze Staré Červené Vody s úspěchem vyvážejí třeba do Estonska, USA či Austrálie. V Americe prodává tato rodinná firma online, z Austrálie je oslovil Čech, který tam žije a prodává české hračky. "Myslím, že jak u nás, tak ve světě je rozhodující design, kvalita hraček a způsob, jakým to dokážeme zákazníkovi sdělit," nastiňuje svou strategii.

Možná trochu překvapí skutečnost, že z našich sousedů prodává již delší dobu jen Slovákům, s Polskem, Německem a Rakouskem teprve začíná. "Vzdálenost ani moc nehraje roli. Je jedno, jestli píšete mail do Polska, nebo do Austrálie. Důležité je nastavení místního trhu - jaká je tam cenová hladina, jaké procento populace je vaše cílová skupina a jaký je to absolutní počet. Třeba v USA je tohle všechno nastaveno pro nás docela příznivě," říká.

Václava Kvapila mnozí znají jako Filipa Rychlebského, autora knihy Pišlické příběhy. "Jsou to dvě dost odlišné role, které jsem si pseudonymem rozdělil. Líbí se mi hraní. Pseudonym je hraní," vysvětluje. Také v psaní příběhů mu pomáhají děti - nejen svou fantazií a nápady, ale jsou také prvními čtenáři a kritiky. Podle jejich připomínek text několikrát mění.

Podobně jako hračky, i knížka v podstatě dobyla ze Staré Červené Vody "svět". Její audiopodobu namluvil herec Ivan Trojan, písničky nazpívali Milan Cais, Petr Ostrouchov a Lenka Dusilová. Za toto hvězdné obsazení prý otec pišliků nijak nemůže, vše zařizovala jeho švagrová, jazzová zpěvačka Beata Hlavenková.

Momentálně dokončuje pišlický padáček, chystá také raketu a druhý díl Pišlických příběhů. "Schválně: kolik hraček vymyslíte s tím, že je k nim potřeba pišlik? A kolik jich dokážete vyrobit, nafotit, popsat, uvést do sériové výroby a prodávat po světě? To je projekt na celý život!" prohlašuje.

Zdá se, že Češi stále lépe slyší na domácí české výrobky a poctivé řemeslo a upouštějí od rozbitných čínských hraček za pakatel. Václav Kvapil však tento optimismus poněkud mírní. Tento trend se prý prosazuje jen pomalu.

"Běžný zákazník pořád drží v ruce stovku a je mu úplně jedno, jakou hračku dítěti koupí. Vůbec mu nevadí, že hračka se za týden rozbije. Nicméně těch, kteří jsou vybíravější a více přemýšlí o své spotřebě, přece jenom přibývá. To jsou naši zákazníci: lidé, kteří jsou nároční na sebe, na své děti i na své výrobce."