Jen 12 schodů od bytu. V Brně vzniká projekt, kde budete mít kancelář na dosah

Projekt BRIXX je vizí městského života, který má rytmus, komunitu i lidský rozměr.
Už žádné dojíždění, stres z dopravy ani hon za rovnováhou mezi prací a osobním životem.
Nový brněnský projekt BRIXX přináší do České republiky koncept, který je ve světě už dávno běžný – Work & Live, neboli život a práce pod jednou střechou. Multifunkční komplex tak propojí komunitní život, chytré bydlení, služby na dosah ruky a možnost podnikat z domova.
Představte si, že do práce sejdete přesně 12 schodů. V patře nad útulnou kavárnou, kadeřnictvím nebo třeba architektonickým studiem máte svůj domov - místo, kam se můžete po práci zvednout, uvařit si kávu a během pár minut být s rodinou.
To je podstata Work & Live. V BRIXXu vznikne osm až deset speciálních jednotek, které propojují obytný prostor v horním patře s plnohodnotným zázemím pro podnikání v přízemí. Zobrazit 15 fotografií
Foto: Tomáš Vavřík / Domoplan
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 46 minutami
Majitel tak může mít v jednom objektu byt i provozovnu - s jedinou hypotékou, bez zbytečného placení komerčních nájmů a hlavně bez ztráty času na cestách. "Je to model, který ve Velké Británii nebo Nizozemsku funguje běžně. U nás jde o novinku, ale zájem o tyto jednotky je už teď obrovský," říká Tomáš Vavřík, zakladatel skupiny DOMOPLAN. Tímto projektem společnost otevírá zcela novou kapitolu městského bydlení.

Komunita, která dává smysl

BRIXX není jen o moderním bydlení, ale o myšlence komunitního života. Součástí komplexu budou kavárny, obchody, restaurace, ale i sdílené pracovní prostory, wellness, rodinné kino nebo komunitní zahrada na střeše.
"Naším cílem je, aby se lidé v BRIXXu nejen potkávali, ale aby se z projektu stal živý organismus - místo, kde se bydlí, pracuje a tráví volný čas," doplňuje Vavřík.

Podobný koncept už DOMOPLAN úspěšně rozvíjel na projektu Pekárenský dvůr - kde vznikla kavárna, relax zóna, sauna i prostor pro jógu. V BRIXXu však developer plánuje jít ještě dál: nabídne víc služeb, větší rozmanitost i větší prostor pro lokální podnikatele.

Nová adresa pro moderní život

Proč právě Starý Lískovec? Lokalita má výborné spojení s centrem Brna, nachází se v blízkosti univerzitního kampusu, nemocnice Bohunice i dálnice D1. A právě to z ní dělá ideální místo pro mladé rodiny, podnikatele, studenty i seniory.

Projekt počítá s téměř 900 byty různých velikostí a cenových kategorií - od útulných 1+kk za čtyři miliony až po prostorné 5+kk. Ceny začínají na 145 000 korun za metr čtvereční, přičemž první etapa výstavby s více než 300 byty a 170 dalšími jednotkami začne už v roce 2026.

Péče a budoucnost

Budoucí obyvatelé se mohou těšit na širokou nabídku prémiových služeb a celý projekt bude propojen chytrými technologiemi, kartovým systémem a důrazem na bezpečnost i komfort.

Projekt BRIXX je vizí městského života, který má rytmus, komunitu i lidský rozměr. Ať už hledáte moderní byt, prostor pro podnikání, nebo obojí v jednom. "Chceme, aby se lidé v BRIXXu cítili dobře i po letech. Proto si část bytů a všechny komerční prostory ponecháme ve vlastnictví a budeme o projekt dlouhodobě pečovat," uzavírá Tomáš Vavřík.

VIDEO: Bydlení bez zásluh? Brno našlo odvahu a pochopilo, že lidé v nouzi z města nezmizí, říká Milota (05. 06. 2018)

Je nutné ptát se lidí, co potřebují, a ne jim říkat, co předtím musí udělat, aby si své bydlení zasloužili, míní Jan Milota z IQ Roma servis. | Video: Martin Veselovský
Další zprávy