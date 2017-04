Dřevěné radiátory české firmy získaly prestižní designovou cenu. Je o ně zájem na Novém Zélandu

před 8 minutami

Devětatřicet porotců prestižní designérské soutěže Red Dot Award letos hodnotilo pět a půl tisíce produktů z celého světa v celkem sedmačtyřiceti kategoriích, od bytového designu, zdravotnictví, zahradnických potřeb až třeba po wellness. V seriálu článků představujeme Čechy, kteří v soutěži uspěli. Tentokrát jde o českou firmu vyrábějící radiátory.

Každý ví, jak vypadá radiátor - zvlněná trubkovitá věc, co jde jen špatně čistit, když jde o úklid a prach. Takže není divu, že letošní prestižní cenu za design výrobků v kategorii Heating and air conditioning technology vyhrál český výrobek, který je hladký a už od pohledu jednoduchý a je ze dřeva.

Ona jednoduchost je výsledkem výborné práce známého designéra Jiřího Španihela a krásného dřeva ořechu s tmavou kresbou, který vyrostl v Evropě. Pravda, radiátor se jmenuje až moc technicky - R4, ale technický název fajnšmekrům, kteří spíš pojmenovávají krásné věci přívětivě, nahradí, že jej lze pořídit i v jiných barevných tónech. Ovšem zrovna odstín tmavý ořech uchvátil porotu.

Hodnoticích kritérií na soutěži Red Dot je devět. Patří mezi ně vysoká míra inovace, pak funkčnost, ergonomie, ohleduplnost k životnímu prostředí a odolnost. Do soutěže se mohou přihlásit produkty, které byly uvedeny na trh během posledních dvou let.

A právě to je příběh společnosti TOMTON. Ta totiž teprve letos vstoupila na trh se svými inovativními a ekologicky přívětivými radiátory ze dřeva. A má vysoké ambice. "Chceme se dostat do popředí evropského trhu s radiátory, proto je pro nás výhra důležitá," říká jednatel společnosti Radek Pilch.

Na radiátor má firma patent

"Pan Španihel je akademický sochař a je držitelem mnoha ocenění Red Dot. Proto s ním spolupracujeme. Má schopnost nových pohledů a přístupů tam, kde jiní příležitost nevidí. Velice dobře díky své dřívější praxi umí propojit technologii, výrobu a design ve funkční a atraktivní řešení, které je přívětivé pro uživatele," vysvětluje Pilch.

Právě díky tomu jej společnost vybrala, aby vymyslel unikátní českou konstrukci - patentově chráněnou - do atraktivního a funkčního kabátku. "Od počátku jsme kladli důraz na nový a neokoukaný design. A ano, od počátku jsme si věřili, že bude kladně přijatý odbornou porotou i zákazníky," přiznává Radek Pilch. "Již z prvních skic a návrhů bylo jasné, že práce designéra je výborná a jde správným směrem," dodává nadšeně.

Úspěchy Čechů v soutěži Red Dot Design Award V roce 2016 zabodoval se svým neotřelým designem dalekohledu dvaadvacetiletý student Fakulty strojního inženýrství brněnského VUT Matúš Chlpek.

Ocenění si odnesla také firma TON za své křesílko s názvem Split od Arika Levyho nebo odpadkové koše Minimum navržené českou značkou Mmcité.

Cenu loni také získal i vibrátor s názvem Whoop.de.doo navržený designérkou Annou Marešovou.

Inovativní řešení topného tělesa podle něj umožňuje dlouhé roky přicházet se zásadními a mimořádnými designovými řešeními. Není to na malou českou firmu, která s radiátory teprve vstupuje na trh, až příliš sebevědomé prohlášení?

"My jsme vždycky byli pozitivní a zdravě sebevědomí, protože jsme viděli, jakou přidanou hodnotu v technice i designu přinášíme. Od počátku náš design i technické řešení dobře berou jak odborníci, tak i laická veřejnost," říká jednatel.

Příští rok? Topidlo do koupelny

Tento rok je pro firmu prvním prodejním rokem po několika letech vývoje. A firma se těší, protože první ohlasy z trhu jsou i díky červenému puntíku z Essenu velmi pozitivní. A také po mezinárodním veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem, kde oslovovali potenciální obchodní partnery.

"Zájem byl a je jak ze strany tuzemských, tak i zahraničních firem. Potěšil nás velký zájem z Německa, Velké Británie, Maďarska, Ukrajiny, ale i z Nového Zélandu či z Kanady," vyjmenovává Pilch. A dodává, že momentálně hodně dynamicky navyšují narůstající objemy objednávek.

Co dalšího tedy sebevědomá firma plánuje? Bude to opět práce Jiřího Španihela. "Moc nás těší, že jsme takovéto prestižní ocenění získali ihned na startu. Je to samozřejmě značný závazek, abychom nepolevili a neustále tvořili něco nového, takže máme samozřejmě nápady, jak zabodovat příští rok. Neradi bychom ale konkurenci odtajňovali naše plány. Naznačím však, že se to bude týkat nového designu koupelnového topidla. Pan Španihel a jeho tým má neustálé nadčasové nápady a to se nám líbí," říká jednatel firmy.

Pro ty, kdo zrovna nepotřebují vyměňovat radiátory v bytě, bude možná inspirací výstava - radiátor R4 firmy TOMTON bude vystaven v Muzeu designu v Essenu, kde si návštěvníci mohou prohlédnout jeho zajímavý design a zpracování, stejně jako všechny další české výrobky, které získaly letošní cenu Red Dot Design Award 2017.

autor: Lenka Petrášová

