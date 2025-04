Z bývalé prádelny vytvořili ateliérový byt. Běžné principy tu nenajdete

Rebelie ve velkém. Tak by se dala jednoduše shrnout přestavba bývalé půdní prádelny na bytový ateliér, kde pomalu nic není obvyklé. Architekti družstvu přislíbili, že půdní prostory opraví za své. Tím začala jejich cesta za objevováním nových metod a testováním zažitých postupů, při které dbali hlavně na redukci. Mnohá rozhodnutí dokonce řešili za pochodu.

"Je správné přizpůsobit existující prostor individuální představě komfortu a pohodlí, nebo může být opačný způsob ve výsledku také zábavný a osvěžující?" polemizovali na začátku přestavby architekti ze studií TOTALBRUTAL a Anna Svobodová a Ondřej Bláha ze studia SVOBODOVA BLAHA ARCHITEKT.

Jejich ambicí bylo testovat zažité postupy a metody procesu navrhování i návyky v obývání prostoru. Proto ateliérový byt přetvořili neobvyklým způsobem.

Volná ruka a oživení nevyužívaných prostorů

Zatímco běžně se u realizací nejvíce dbá na přání klienta, komfort a rozpočet, tvůrci této přestavby respektovali pouze poslední z položek. Prezentovaný ateliérový byt totiž vznikl rekonstrukcí nevyužitého prostoru bývalé prádelny na půdě družstevního domu. Bytové družstvo nedisponovalo dostatečnými finančními prostředky, proto se architekti rozhodli rekonstrukci zaplatit z vlastních financí a prostor následně užívat jako ateliér. Jedním z jejich hlavních cílů bylo minimalizovat náklady.

"Se stejným postupem rekonstrukce máme zkušenost z přestavby vlastního ateliéru ve vnitrobloku jiného činžovního domu a považujeme to za zajímavý způsob, jak oživit nevyužité prostory. Rekonstrukci jsme řešili svépomocí, což je pro nás v obdobném měřítku stavby zvládnutelná a zábavná kompenzace práce na počítači," tvrdí tvůrci, kteří s družstvem nalezli řešení výhodné pro obě strany.

Architekti v podstatě byli sami sobě klienty, což jim dalo obrovskou svobodu napříč celým procesem. Volnou ruku měli v rámci řešení dispozic, konstrukcí nebo finálních povrchových úprav, které by během běžné spolupráce s klientem prý neměli možnost prosadit.

Interiér roku

Neobvyklé pojetí rekonstrukce jim může zajistit minimálně zajímavé umístění v soutěži Interiér roku, kde o prestižní ceny bojují architekti i interiéroví designéři z Česka i Slovenska, a to hned v několika kategoriích. Výherci budou vyhlášeni již 29. dubna v pražském Centru současného umění Dox. Porotou se stane také veřejnost, která od 1. do 15. dubna může pro své favority hlasovat v samostatné kategorii nazvané Hlasování veřejnosti - cena Ton, a to na stránkách Interiéru roku.

Specifika a "líbí se mi" s novým rozměrem

Přestavba je specifická a výrazná tím, že se nepodřizuje konkrétním představám výsledného návrhu, i netypickou volbou konkrétních povrchových úprav a materiálů. Proto například koupelna a kuchyně není hydroizolovaná a obložená keramikou. Architekti neobvykle vyřešili i úložné prostory a rozmístili nábytek tak, aby nezanášel obytný prostor, kterému sluší více vzdušnosti.

"Návrhově existovalo základní prostorové schéma, ale většina detailů, návazností, uchycení nebo vedení instalací byla řešena a rozhodována analogově přímo na místě. Každý zásah do jisté míry ovlivnil ten navazující. Výraz "líbí se mi" dostal komplexnější rozměr než ten čistě vizuální," řekli.

"Hledali jsme správnost či pravdivost jednotlivých kroků, spočívajících mimo jiné v jednoduchosti, redukci na podstatné minimum, ale také v tom, zda zvolené řešení usnadní výnos materiálu do šestého patra bez výtahu," tvrdí s tím, že tento postup ve výsledku považují za hospodárný, udržitelný a šetrný.