Na co se vyplatí nezapomenout při rekonstrukci? Vychytávky, které vás možná překvapí

Kabely a chytrá domácnost
Moderní domácnost se bez kvalitního internetového připojení neobejde. I když je wi-fi pohodlná, na rychlost a stabilitu přenosu stále vítězí kabel. Při rekonstrukci proto zvažte zavedení strukturované kabeláže do obývacího pokoje, pracovny i dětských pokojů.
Nezapomeňte ani na přípravu pro stropní přístupové body. Jak upozorňuje Michal Černý ze společnosti Audiopro: nejdražší je kabel, který budete instalovat až po dokončení maleb. I když ještě přesně nevíte, jaké prvky chytré domácnosti budete chtít v budoucnu používat, připravte si vše tak, abyste je mohli jednoduše přidat.
Tepelná izolace a stínění
Klimatické změny přinášejí horká léta i chladné zimy - a na to byste měli myslet i ve vaší domácnosti. Investice do kvalitní izolace a venkovního stínění se vyplatí dvojnásobně: v létě pomohou udržet interiér příjemně chladný, v zimě zase omezí úniky tepla.
"Příprava na motorizované venkovní rolety už při rekonstrukci - tedy natažení napájení a ovládacích kabelů k oknům - vám ušetří starosti i peníze v budoucnu," radí Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz. Ať už si později zvolíte klasické, nebo chytré rolety, budete připraveni.
Zdravá voda?
Významnou složku tvoří i voda, kterou denně pijeme. Pitná voda z kohoutku může být sice zdravotně nezávadná, ale třeba její chuť nemusí vyhovovat každému. Řešením je filtrační systém umístěný pod kuchyňský dřez, jehož cena začíná kolem deseti tisíc korun.
"Filtry lze zvolit podle konkrétních potřeb - například na odstranění chloru, těžkých kovů nebo na zlepšení chuti vody," vysvětluje Jaroslav Žák ze společnosti BWT. Kromě klasické vody můžete mít i tu obohacenou o minerály. Existují i systémy, které do vody přidávají například hořčík nebo umožňují mít filtrovanou a mineralizovanou vodu v samostatném kohoutku přímo na dřezu. V kontextu celkové rekonstrukce jde tak o malou investici s velkým efektem.
Energie ze slunce
Solární panely se staly celkem běžnou součástí moderních domácností. Jejich kombinace s bateriovými úložišti přináší výhodu v podobě energetické soběstačnosti a nižších nákladů na provoz domu. "Chytré systémy dokážou díky umělé inteligenci sledovat spotřebu domácnosti a hospodařit s vyrobenou energií tak, aby se využila co nejefektivněji," říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs.
I když zatím o instalaci fotovoltaiky neuvažujete, připravit na ni elektroinstalaci nebo místo pro bateriové úložiště se vám může v budoucnu velmi vyplatit.
Elektromobilita
Elektromobily a elektrokola sílí na oblibě. Pokud se nechcete v budoucnu omezovat jen proto, že je doma nebudete mít kde pohodlně a bezpečně nabíjet, už dnes připravte třífázový přívod elektřiny do garáže nebo na parkovací stání, samostatný jistič a ideálně i chráničku a montážní místo pro pozdější instalaci wallboxu.
Myslete také na nabíjení koloběžek či elektrokol - zásuvky v garáži nebo sklepě s odpovídajícím jištěním se budou hodit víc, než si dnes možná myslíte.
Rekonstrukce je vždy příležitostí, jak svou domácnost nejen zkrášlit, ale také připravit na budoucnost. Chytré rozvody, izolace, stínění, kvalitní voda nebo příprava na obnovitelné zdroje energie a elektromobilitu - to vše jsou kroky, které se sice dnes mohou zdát jako nedůležité, ale za pár let se vám mohou bohatě vyplatit.