Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání

"Byt si oblékáme jako sebe," říká Jana Pařízková. Nejrychlejší způsob, jak prostoru dodat teplo a hloubku, jsou tak textilie. Závěsy nebo lehké voály dodají oknům na kráse, pomohou se soukromím a tlumí ostré světlo. Nejde přitom o žádnou vědu - vrstvení materiálů dodá interiéru dojem zabydlenosti.
Podobně funguje i koberec. Zónuje prostor, zatepluje ho vizuálně i doslova a zároveň slouží jako designový prvek. Designové kousky lze brát i jako umělecké dílo.
Ložnice je pak královstvím povlečení. Postel bývá dominantou místnosti, a to nejen rozměrově. Pokud ji opatříte kvalitním ložním prádlem a plédem, výrazně tím ovlivníte celkový dojem. Právě zde se podle designérky opravdu vyplatí vybrat hezké vzory, příjemný materiál a sladit barvy s ostatkem místnosti.
Světlo, obrazy a vůně kouzlí
Osvětlení v pronajatých bytech bývá často omezeno na jedno centrální světlo - a to nestačí. "Vytvářejte atmosféru pomocí lamp. Nemusíte nic vrtat, stačí stolní, stojací nebo nabíjecí přenosné lampy," doporučuje Pařízková. Světlo má schopnost zásadně změnit vnímání prostoru a náladu v místnosti.
Neméně důležité je, co visí na stěnách. Umění je jedním z nejsilnějších nástrojů k personalizaci interiéru. Vyhněte se ale levným plakátům - raději investujte do tisků, které vám budou dělat radost dlouhodobě. Ideálně s kvalitním rámem. Stěny tak mohou snadno ukazovat, kdo jste a co máte rádi.
Do stejné kategorie patří i vůně a zvuk. Interiérové svíčky, difuzéry, vonné tyčinky nebo oblíbená hudba v pozadí umí neuvěřitelně proměnit celkovou atmosféru domova. A nestojí vás to skoro nic.
Krása i praktičnost
Kuchyně se často stává chaotickým místem plným spotřebičů a nádobí. Nemusí tomu tak ale být. "Všechno, co můžete, schovejte," radí designérka. Místo mikrovlnky na lince můžete vystavit třeba dřevěné prkénko, litinový hrnec nebo stylovou konvici. Obyčejné místo pak získá nádech elegance a pořádku.
V koupelně zase můžete vsadit na kvalitní ručníky, hezké mýdlenky nebo stylové kelímky na kartáčky. Tyto detaily udělají mnohem větší dojem, než se na první pohled zdá.
Předsíň, jiný postoj a povolení
Vstupní prostor je často opomíjený. V předsíni nebo hale se ale můžete hned naladit a nastínit, v jakém duchu je tvořen zbytek interiéru - stačí pár detailů: zrcadlo, lampa, obraz, květina.
A jak je to vlastně s majitelem - je opravdu nutné informovat o každém hřebíku ve zdi? "Nikdy není na škodu informovat majitele i o menších zásazích. Ideální je mít od něj souhlas písemnou formou - klidně skrze e-mail. Tím lze snadno předejít problému. Člověk nikdy dopředu neví, jak dlouho v pronajatém bytě zůstane - proto čím méně zásahů, tím víc nájemník ochrání své peníze. Třeba kauce," řekl realitní makléř Antonín Petrák z MET reality, který se specializuje na pronájmy bytů a domů i rekonstrukce investičních bytů.
Petrák také radí v případě malování volit spíš jemné a neutrální barvy. Proč? Majitelé nemovitostí mají obecně rádi jemné a neutrální barvy, které se hodí snad ke každé osobnosti. Pokud tak vymalujete pronajatý prostor těmito tóny, možná je tím i v případě vašeho odchodu z pronájmu potěšíte - a před stěhováním budete mít o starost méně.
Bydlet v nájmu neznamená vzdát se krásy, stylu nebo komfortu. A zútulnění prostoru naopak neznamená vynaložit velké investice. Znamená to přemýšlet jinak a hledat způsoby, jak si vytvořit prostředí, kde vám bude dobře - i když nejste ve svém.