Království Jendových holek. Dominantou bytu se stal pokoj tří princezen

Příběh přestavby bytu s názvem Jendovy holčičky započal už v roce 2017. Tehdy ještě bezdětní majitelé nemovitosti oslovili architektku Ivu Zezulovou kvůli návrhu kuchyně, koupelny a toalety. Po čase se jejich spolupráce obnovila. Architektka bydlení následně uzpůsobila potřebám pětičlenné rodiny. Dominantou se stal dětský pokoj pro tři princezny.

Majitelům se během posledních let narodily tři holčičky, proto bylo nutné vytvořit chytré dispoziční řešení. Autorka se soustředila na to, aby se v nově zrekonstruovaném domově všem žilo pohodlně a zároveň v něm nechyběly zábavné a propracované vychytávky.

"Úplně na prvním setkání jsem si říkala, že mě tu není třeba. Marie má vkus podobný tomu mému, proto je také uvedena jako spoluautorka. Nejdříve mi manželé svěřili návrh kuchyně, koupelny a toalety," říká Zezulová s tím, že na míru navržená kuchyňská linka má dvířka z dubové dýhy.

Během první rekonstrukce bylo také nutné nahradit původní dlažbu, která nebyla v dobrém stavu. To, že nemovitost obývá rodina s dětmi, prokazuje i speciální stěna, na kterou se dá psát či kreslit. Stěna je umístěna u jídelního stolu a slouží i jako pomyslný diář.

Odvětrávání pomocí zrcadla

Zajímavé vychytávky architektka zařadila do koupelny, kde vanu nahradil sprchový kout. Pračka byla schována do nábytku a aby se zachovala čistota prostoru, špinavé prádlo se do koše vhazuje kruhovým otvorem ve dřevěné skříňce. Nejzajímavější je však inovativní způsob odvětrávání.

"Ani já, ani klienti jsme nechtěli klasické odvětrání koupelny pomocí větráčku. Proto vzniklo skryté otevírání do šachty domu, které pomocí lehkého zmáčknutí rámu zrcadla jednu jeho část vyklopí a koupelna se vyvětrá," vysvětluje Zezulová.

Pořádná výzva přišla s rekonstrukcí dětského pokoje pro tři malé holčičky. Rodina si přála, aby v pokoji o rozloze 20 metrů čtverečních měla každá z holčiček svou postýlku a šatní skříň. Zároveň bylo jasné, že nesmí chybět místo na hraní, tvoření a případné přespání kamarádek. Proto vznikl nápad vytvořit dvě protilehlé stěny - spací a šatní.

Ve znamení obloučků

Mezi šatní a spací částí právě tenhle prostor vznikl. "Od vstupu se na pravé straně nachází dvoupatrová postel, která tvoří celou nábytkovou stěnu pokoje. Obsahuje čtyři postele, z toho jednu výsuvnou, a hrací koutek, který plynule navazuje na pracovní stůl, kde každá z holčiček ráda tvoří i několik hodin. Dvojčata zde také píšou úkoly do školy," popisuje jednu stranu pokoje architektka, která veškerý nábytek navrhla z březové překližky. Zároveň dodává, že výsuvnou postel navrhla pro návštěvy nebo rodiče, kteří dívkám večer čtou pohádky.

Druhou stranu pokoje tvoří šatní stěna, v níž je v části u pracovního stolu umístěna knihovna a šuplíky. Na ty navazují tři stejné díly skříněk. Perforace dvířek je rozdílná, aby každá z dívek věděla, která část skříně náleží právě jí. U dveří se nachází otevřená knihovna, která ukrývá konstrukční prvek domu. Dětský pokojíček spojují prvky a detaily v podobě obloučků. Ty lze nalézt například u postýlek a finálního tvaru perforace šatních dvířek. Všechny tři holčičky získaly svůj kousek soukromí. "Z pokojíčku byly nadšené a to je největší radost," líčí reakci holčiček architektka.

Zbytek bytu se nese ve funkcionalistickém a minimalistickém stylu. Interiér doplňuje jednoduchý nábytek. Nejvýraznější barvu majitelé zvolili u jídelní židle, která prostor rozzáří. Architektka se s realizací zapojila do soutěže Interiér roku a zabojuje o výhru v kategorii Nízkonákladové bydlení.

Interiér roku

Soutěž Interiér roku vstoupila do svého jubilejního desátého ročníku. Již 29. dubna poznáme výherní realizace, které oslnily nejen renomovanou porotu. Zásadní změnou je přesun akce do velkého divadelního sálu Dox+. Narůstající zájem účastníků sice přerostl možnosti původního auditoria, ani tak organizátoři pupeční šňůru s galerijní částí Dox nepřestřihli. V prostorách jejího nádvoří se bude konat afterparty.

"Ceny budou opět předány jako vrcholný bod mezinárodního kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění Dox, který má letos téma Odvážné interiéry zítřka. Budoucnost patří udržitelnosti, proto jsme s nadšením uvítali možnost propsat tuto filozofii do podoby samotného ocenění," říká zakladatel a ředitel Interiéru roku Petr Tschakert.