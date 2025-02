Alchymie světel. Co je dobré a co doma rozhodně nechcete, ukazuje expertka

U výběru světel nejde jen o design, ale i funkci. Mělo by se dbát na intenzitu i zvolenou barvu. Špatně vybraný produkt může narušit spánek a celkové fungování, a to zejména u miminek a malých dětí. Jaká světla zvolit do obývacího pokoje či koupelny, co je klíčové v jejich výběru a kde lze sehnat kvalitní a levná osvětlení?

Výběr světel je opravdu pestrý. I v této oblasti jde o trendy, a to jak vizuální, tak lifestylové. Aby se klienti v džungli světel neztratili, existují specialisti na osvětlení, mezi které patří i Pavlína Kaňovská. Ta přibližuje vhodné využití a volbu světel, která je u mnohých spjatá s velkým strachem z modrého světla.

Nabídka se skládá ze světel přisazených, tedy stropních, vestavných, závěsných a nástěnných. Dále jsou hojně využívané stojací a stolní lampy. "Nejčastěji jsou využívána stropní světla, na která má většina nově postavených bytů už připravenou elektroinstalaci. Tomu se pak musíme přizpůsobit. Nyní je velkým trendem chromatičnost neboli teplota světla, která se uvádí v kelvinech. Ta se řeší kvůli vlivu osvětlení na zdraví člověka. Často tak do projektů hledám stmívatelná světla. Jak už je známo, jiné světlo člověk potřebuje ráno a jiné zase večer. Je tedy ideální, když si lze světlo přizpůsobit," říká expertka s tím, že řešení zdravotního působení světel je pro mnohé až stresující záležitostí.

"To je vlastně takové úskalí toho, když se o něčem hodně mluví. Lidé si přečtou článek, kde píšou, že modré světlo je nezdravé a je vlastně tichým zabijákem. Tito lidé pak za mnou chodí a skoro se bojí, že je to světlo časem zabije. Když to řeknu takhle s nadsázkou. Vždycky jim říkám, ať si z každé informace berou trošku a staví se k tomu s rozumem. Uklidním je tím, že používám světlo s hodnotou tři tisíce kelvinů, tedy takovou příjemnou teplou bílou barvou, která nenarušuje vnímání a fungování člověka. Lidi straší hlavně ta modrá složka ve světlech. Když se je ale zeptám, zda hodinu před spánkem koukají do telefonu nebo na televizi, ze kterých na ně to modré světlo svítí, samozřejmě všichni odpoví, že ano. Což je celkem paradoxní," míní.

Svícení světel je rozdělováno na studené a teplé. Studenější tóny Kaňovská volí v kancelářích, pracovnách či v koupelnách, garážích a technických místnostech. Teplé světlo pak volí v obytných prostorech. Nejlepší je mít světla rozdělaná do zón. To jde vytvořit v případě, že jde o nový prostor, kde lze od začátku přizpůsobit rozvody. Stmívatelná světla, která jsou finančně náročnější, jsou ideální do hlavních obytných zón.

Obývák obklopen kombinací světel a technicky řešená kuchyň

V obývacím pokoji je důležité mít jedno centrální velké světlo, které má intenzivnější svícení a děti si pod ním mohou hrát nebo tam lze posedět s návštěvou. Nejideálnější je světla takzvaně rozzónovat.

"K tomu je skvělé používat doplňkové osvětlení v podobě led pásek, které lze jednoduše ztlumit. Dále ráda využívám nástěnná svítidla. Tato světla mohou svítit silně, ale i ambientně a navodit příjemnou atmosféru. Což chceme především večer. Poté je skvělé mít v obývací zóně i stojací lampu. U té zákazníci často volí takové to výrazně oranžové světlo, které v sobě má hodně červené složky. Toto světlo je tak ideální na večerní svícení. Člověk se lépe připraví k spánku a tělo se vyklidní," popisuje a dodává, že by nad sedačkou či podobným odpočinkovým místem nemělo být oslňující světlo.

Už delší dobu je běžné, že jsou obývací pokoje propojené s kuchyní. Tyto místnosti se začaly spojovat v jednu kvůli lepšímu soužití obyvatel domácnosti i změně lifestylu. Lidé si zvykli u vaření koukat na televizi nebo si povídat s někým, kdo zrovna odpočívá na pohovce. Dle Kaňovské je kuchyň technickou částí místnosti. "V kuchyni se často pracuje se závěsnými světly. Ty se běžně používají nad pracovní ostrůvek, kde je nutné mít světlo před sebou, aby si člověk nestínil. Nejvíc používaná věc v kuchyni je pak led páska. Dále se používá i centrální světlo, které na sebe nepřiláká tolik pozornosti. Ideální je i využití bodovek," uvádí.

Top světelný prvek patří nad jídelní stůl

Nejkrásnější a nejčastěji i nejdražší světelný prvek je instalován nad jídelní stůl. "To často bývá gró celého domu. Ať je to nízkonákladová či luxusní realizace, vždycky se společně se zákazníky i designéry soustředíme na to, aby právě nad jídelními stolem bylo to nejhezčí a nejvýraznější světlo. Když je v nemovitosti vysoký strop, volíme závěsné světlo, které je opravdu zajímavou designovou záležitostí," říká s tím, že úskalím skleněných designových světel je jejich nedostatečné svícení. Proto jsou doplňována bodovkami či jinými menšími světelnými produkty.

Pocitově nejpříjemnější světlo

Velkým trendem je dle Kaňovské nasvěcovat ložnice či schodiště a chodby nástěnnými svítidly. Ta svítí nejen na stěnu, ale i šikmo do stropu. "Tím odrazem krásně nasvítí celý prostor. Vypadá to krásně a jde o pocitově nejpříjemnější světlo," říká. V ložnici je nutné myslet i na lampičky na přisvícení. V blízkosti ložnic jsou často pracovny, které se díky častějším home officům i covidu-19 staly mnohem využívanějším prostorem v domácnosti. "V pracovně je nejlepší mít kvalitní směrovatelnou stolní lampičku a jedno centrální světlo se studenější barvou," dodává.

Nedivte se, že vaše dítě nespí

"Zajímavé je, že málo lidí ví, že na miminka by se nemělo svítit studenou barvou. Celkově by světla měla být nastavitelná podle toho, jak na nás světlo svítí a působí v přírodě. U dětí by se však mělo to působení studeného světla hlídat ještě intenzivněji. Lidé často nevědí, že když si jdou pořídit světlo do běžných řetězců, měli by koukat na kelviny, tedy vhodné parametry. Koukají jen na design. Pak dítěti dají do pokojíčku světlo, které svítí klidně 6 a půl tisíci kelviny. Když takové světlo na dítě večer rozsvítí, tak není divu, že jim pak neusne," říká s tím, že problematické jsou i RGB led pásky, které svítí třeba fialově nebo modře. I to pak ovlivňuje jejich spánek.

V dětském pokoji radí zvolit velké stmívatelné centrální světlo, u kterého lze nastavit i větší intenzita svitu. Dále nesmí chybět směrovatelné lampičky a malá světýlka, která se využívají během nočního svícení, aby se děti ve svém pokoji přes noc nebály. "Tu intenzitu, kterou dospělí potřebují u pracovního stolu, děti potřebují na zemi, kde si hrají. Ideálně bych volila centrální světlo se stmíváním. Tedy světlo s možností tlumení podle denní doby a potřeby. Ideální je pak během dne měnit i barvu - teplejší a studenější," sděluje.

Cena nade vše

Kaňovská tvrdí, že ve výběru světel však největší roli stejně nakonec hraje cena. Ačkoliv se klienti ze začátku klaní k novým vymoženostem, tedy ke stmívatelným svítidlům s měnitelnou barvou, nakonec často zvolí levnější variantu. "Každý chce hlavně svým dětem dopřát to nejlepší, ale někdy to z finančních důvodů prostě nejde. Proto nakonec se zákazníky často volíme světlo, které má ideální hodnotu kelvinu, ale lze ho pouze zapnout a vypnout. Tudíž není tak drahé," dodává.

V koupelně je nejčastěji k vidění jedno větší stropní světlo, případně bodovky. Koupelna se dle specialistky má především rovnoměrně nasvítit a nemělo by se zapomínat na kvalitní osvětlení zrcadla. Nejideálnější volbou je mít z obou bočních stran zrcadla nástěnné světlo, které svítí přímo do obličeje.

"Nevznikne tak to, že žena po nalíčení vyjde ven a zjistí, že má až moc tmavý nebo nerovnoměrně nanesený make-up. Proto doporučuji volit světla v hodnotě 4 až 6 tisíc kelvinů ve studené barvě. Když nejde mít takto osvětlené zrcadlo, pak bych volila jedno světlo nad zrcadlem nebo v zrcadle," říká. Do koupelny by obecně doporučila volit mléčné opálové sklo, které svítí do všech směrů. Je funkční a krásně se odráží.

Koupelna je však specifická také tím, že se u ní více řeší bezpečnost světel, respektive jejich bezpečné umístění. "V koupelnách nelze využívat závěsná světla, která by nedodržovala normy toho, jak blízko mohou být u vodních prvků. Nad 2,3 metru lze mít světlo bez krytí," tvrdí s tím, že někteří klienti však raději volí design než bezpečnost

Trendy styly a materiály

U světel je důležitá i volba materiálu, proto expertka volí produkty z hliníku, který se nepřehřívá. Trendy jsou pak přírodní a ekologické materiály. Hojně se vyrábí a využívají také látková, ratanová a proutěná světla. Pozor by si dala na závěsná drátěná světla. Pokud se u nich použije silná žárovka, tak prudce oslňují, se slabou žárovkou zase svítí nedostatečně.

Dle Kaňovské byly a stále jsou v rámci designu trendy zavěšené tubusy a kruhy. Za nejnovější trend pak považuje svítidla s organickým tvarem. Avšak avizuje, že co bude in v příštích letech i měsících, zjistí v dubnu na milánském veletrhu Salone del Mobile Milano, kde čerpá největší inspiraci. Jejím žhavým tipem jsou světla z Řecka, která jsou levná, ale kvalitně zpracovaná.

"Všem bych radila, aby světla nenechávali na poslední chvíli a měli opravdu vymyšlené to, kde chtějí určité světlo mít. Když se dostanou do fáze, kdy budou na konci stavby nebo rekonstrukce a na ta světla budou mít málo peněz, tak by určitě měli počkat a ušetřit si na světla, která jim budou dělat skutečnou radost. Pokud si koupí něco narychlo, tak vím, že už to ve většině případů nikdy nevymění. Nejenže tato volba třeba zkazí celý design interiéru, ale opravdu jim to neudělá takovou radost jako něco, co by si opravdu přáli doma vlastnit," uzavírá.