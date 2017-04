Dům má připomínat místo, kde trávíte dobrou dovolenou. Ten v Chlomku asociuje výlet na lodi

před 1 hodinou

Jen málo lidí miluje uzavřené místnosti. Zpravidla dávají přednost otevřeným prostorám, které jsou spojeny s exteriérem. Dům v Chlomku tuto potřebu beze zbytku splňuje. Díky velkým proskleným plochám je z každé místnosti vidět kus zahrady či okolní přírody. Navozuje tak atmosféru podobnou dovolené.

"My víme, že prostředí, ve kterém žijeme, ovlivňuje a mění náš život. Dělá ho šťastnějším," říká architekt Michal Kunc z ateliéru Kunc Architects, který dům v Chlomku navrhoval.

A přesně podle toho se snaží navrhovat domy svých klientů. Podle něj neexistuje něco jako typicky český klient.

"Tak staví developeři: pro zákazníka, kterého neznají. My navrhujeme rodinné domy jako v butiku," dodává Michal Matějíček, spoluautor projektu. Je to jako s oblekem. Můžete si koupit obyčejný, nebo slušnou konfekci, nebo si ho nechat ušít na míru přesně podle svých představ.

Jinými slovy, architekt by neměl být pouze tím, kdo vám dává plány, tabulky materiálů, vizualizace a podobně. Architekt je někdo, kdo s vámi jde vaší osobní cestou. Musí ji pochopit, musí vědět, kam směřujete, jaké vztahy jsou pro vás důležité a co se má do budoucího domu promítnout. Měl by dát tomu celému procesu duši.

"Třeba takovou, jako dávala vaše babička, když pekla bublaninu. Rozumíte přece rozdílu mezi ‚smíchat suroviny a péct‘ a ‚babiččina letní bublanina‘. Tak to jsou naše domy. Mají duši a hovoří svým jazykem," přibližuje Matějíček, jak při návrzích domů postupují.

Jak dům vznikal

Přesně tak tomu bylo i u domu v Chlomku. "Pro nás tento dům asi nejvíc charakterizuje krásná zahrada s výhledem na řeku. Kousek od Prahy. A také tři přání našeho klienta," popisuje Michal Kunc.

Prvním bylo bydlet v zeleni přírody a co nejvíc splynout se starou zahradou. Chtěl dům otevřít velkými posuvnými okny a vytvořit tak jeden plynoucí a živý prostor. Druhým velkým přáním byl výhled, zahrada je ve svahu zalesněného kopce s výhledem na údolí řeky. A do třetice si klient přál maximálně zachovat intimitu a soukromí.

Architekti všechna tři přání plně respektovali. Vše s klienty probírali, hledali cestu. Od prvotních skic a návrhů až po stavbu tak trvala realizace tohoto rodinného domu několik let. S výsledkem jsou však spokojeni jak majitelé, tak architekti.

"Měli jsme plnou důvěru klienta a mohli celý dům až po interiér realizovat podle našich společných představ. A to je pro architekta i uživatele domu vždy zásadní," přiznává architekt.

Představy promítnuté do reality

Na zadání majitelů dům reaguje celkovým zasazením na pozemek a vnitřním konceptem, jenž se nese v duchu proskleného přízemí, jež je de facto součástí zahrady. "Dům má podle mne připomínat místo, kde trávíte dobrou dovolenou. V našich projektech se snažíme maximálně propojit vnitřní a venkovní prostor a otevřít interiér do zahrady. U tohoto projektu se to povedlo," doplňuje architekt.

V přízemí tak je situovaný velký obývací pokoj s otevřenou dispozicí, propojený s boxem kuchyně. Bílý blok hmoty patra je potom jako pomyslný kapitánský můstek nad řekou, jak jinak než s výhledem do kraje. Ze strany ulice má dům zelený násyp, který zakrývá garáž, na obývací část přízemí není vidět, na zeleném trávníku je usazená jen malá bílá kostka patra. Jednoduché a elegantní linie fasády se pak v interiéru propisují do na míru navrženého nábytku - hranolu kuchyňské linky.

Dům oslovil i porotu soutěže Dům roku 2017: v kategorii Individuální dům získal druhé místo.

autor: Dana Jakešová