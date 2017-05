Obal na malířskou štětku a čepice v jednom. Česká studentka vyhrála designérskou soutěž

před 59 minutami

Do 22. ročníku Young Package se přihlásilo 744 designérů z 57 zemí. První cenu v kategorii studentů vysokých škol a designérů do 30 let si odnesla Kateřina Puncmannová. Vítězné projekty si můžete prohlédnout v galerii. Foto: archiv Young Pakcage

"Obal je stále především nástroj marketingu a prodeje, ale my se snažíme spojovat ho se společenskými problémy," říká manažerka mezinárodní soutěže Young Package / Mladý obal Radka Machalická. Vítězkou letošního dvaadvacátého ročníku se stala studentka z Plzně, která navrhla víceúčelový obal na malířskou štětku. Odborná porota vyzdvihla hravou grafiku a minimum odpadního materiálu. V mezinárodním klání pro studenty a mladé designéry do 30 let letos soutěžilo více než 400 projektů z celého světa.

Mezinárodní soutěž obalového designu Young Package, kterou od roku 1996 vyhlašuje společnost Model Obaly, vyhrála studentka z Plzně Kateřina Puncmannová.

Porotu zaujala víceúčelovým obalem na malířskou štětku, ze kterého se složí malířská čepice. "Kateřina Puncmannová navrhla nejen obal, ale především do detailu dotažený koncept, který by se mohl okamžitě dostat do výroby," shodla se odborná porota, které předsedal obalový designér Jan Činčera.

Obal je charakteristický výraznou, hravou grafikou a minimem odpadního materiálu. Navíc se jednoduchým složením promění v čepici chránící před umazáním. Podle porotců má tento výstižný a praktický návrh velký marketingový potenciál.

Do 22. ročníku Young Package se přihlásilo 744 designérů z rekordního počtu 57 zemí. "Mezi země, které se hlásí pravidelně, řadíme Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, USA, Čínu, Taiwan, Rusko a Kanadu," upřesňuje manažerka soutěže Radka Machalická s tím, že letos tvořili čeští studenti zhruba padesát procent přihlášených.

Tvůrci pracovali se zadáním Open Play aneb "obal jako hra". Studenti a mladí designéři měli zabalit oblíbený produkt hravou formou, navrhnout například obal na hračku a učinit z něj moment překvapení, ale i zábavy.

"Šanci na výhru mají každoročně obaly ekologické a víceúčelové. Nechceme, aby obal končil v koši, proto jsme tématem motivovali designéry k navržení obalů s druhotným využitím," dodává Machalická.

Poprvé se soutěž konala v roce 1996 a jejím hlavním cílem bylo dát volnost mladým tvůrcům a ukázat odborníkům, co vše lze vymyslet bez "zatížení" požadavky komerčně používaných obalů.

"Cíl soutěže se přirozeně během dvaceti let mění a vyvíjí. Dnes se do soutěže hlásí natolik propracované obaly, že by se mohly okamžitě vyrábět. Jedno ale zůstává, a to upozornění na důležitost obalového designu, který bývá na školách opomenutý a studenti designu na něj narazí často pouze jen formou ateliérového úkolu," dodává Machalická.

Odborníků na obalový design je podle ní málo a díky soutěži si tak studenti a mladí designéři mohou vyzkoušet své schopnosti v mezinárodní konkurenci.

"Obal je stále především nástroj marketingu a prodeje, ale my se snažíme spojovat ho se společenskými problémy," uzavírá.