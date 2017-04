Skládací zahrádka, kterou si můžete postavit sami. IKEA nabízí návod volně ke stažení

před 1 hodinou

Městská zahrada s názvem The Growroom má nejenom zkrášlit města, ale i podpořit lokální zemědělství. Projekt, který zaujal veřejnost z celého světa, vznikl ve spolupráci dvojice architektů a designové laboratoře, v níž IKEA vyvíjí svůj nábytek. Ke stavbě dřevěné zahradní konstrukce stačí jednoduchý návod o sedmnácti krocích, 17 dílů překližky, kladívko, šroubovák, vrtačka a zhruba pět set nerezových šroubů.

Doporučujeme

Designová laboratoř SPACE 10 švédské firmy IKEA ve spolupráci s architekty Mads-Ulrik Husumem a Sine Lindholmovou představila městskou skládací zahrádku s názvem The Growroom. Projekt byl nominován na dánské designové ceny a rovněž byl představen v rámci instalace IKEA na právě probíhajícím milánském veletrhu designu.

Experimentální zahradu lze podstavit v domě i v bytě. Záhonky jsou v ní umístěny nad sebou, čímž zabírají méně místa. "Chtěli jsme vytvořit zelenou oázu uprostřed města a dopřát tak lidem místo, kde se navzdory vysokému pracovnímu tempu mohou spojit s přírodou a odpočinout si," vysvětlují autoři projektu.

Už na začátku doufali, že se projekt setká se zájmem veřejnosti. Lokální pěstování potravin totiž může významně snížit negativní dopady na životní prostředí.

Dřevěná zahradní konstrukce The Growroom se dá sestavit velmi lehce ze 17 kusů překližky a zhruba pěti set nerezových šroubů. Za pomoci kladívka, šroubováku a vrtačky.

"Growrooomy už najdete ve Švédsku, Finsku, Spojených státech, Kanadě nebo Brazílii," potvrzuje zájem Simon Caspersen ze SPACE 10.

Vzhledem k velkému zájmu se designová laboratoř SPACE 10 rozhodla plány zveřejnit zdarma. "Hodně lidí od Helsinek až po Taipei a Rio de Janeiro mělo zájem o koupi. Nemělo by ale smysl, abychom na jedné straně podporovali lokální produkci potravin a na straně druhé pak začali vyrábět a prodávat The Growroom a posílali ho do celého světa," vysvětluje důvody Caspersen.

Podle designérů má ale The Growroom kromě podpory lokálního pěstování potravin i vizuálně pozitivní dopady. "Chtěli jsme vytvořit něco, co bude působit jako součást měst a kde alespoň na chvíli bude člověk koexistovat s přírodou," uzavírá Sine Lindholdová.

Přímý odkaz vedoucí na stránky, odkud jde stáhnout plán a návod, najdete zde.

autor: Petra Jansová

Související články