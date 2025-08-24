Blackout bez paniky. Víme, co mít doma připravené, když zhasne svět a zmizí signál

Když nastane blackout, je klíčové vědět, co dělat - a ideálně se domluvit předem. Jednoduchý krizový plán může obsahovat seznam důležitých kontaktů, domluvené místo pro setkání, rozdělení rolí nebo jen to, kdo má na starost hlavní věci. Vyplatí se mít ho vytištěný a uložený na snadno dostupném místě.
Nouzové zásoby
V krizové situaci je nejdůležitější mít dostatek pitné vody. Člověk bez ní vydrží jen pár dní - a v případě delšího výpadku nemusí být jisté, že voda z kohoutku bude zdravotně nezávadná. Pomoci si můžete i domácími filtry.
"Jedním z řešení, jak se vyhnout nezdravé vodě, i kdyby byla ohrožena voda v řadu, je využití speciální filtrace. Díky ní lze připravit zcela zdravou a chutnou vodu přímo z kohoutku a představuje tak pojistku pro případ nenadálých krizových situací," říká Jaroslav Žák ze společnosti BWT, která se specializuje na úpravu vody.
U potravin se zaměřte na trvanlivé věci, které nepotřebují ledničku ani složité vaření - konzervy, luštěniny, rýže. Skvěle poslouží i sušené ovoce (rychlý zdroj energie a vitamínů), ořechy (zdravé tuky a bílkoviny) nebo instantní kaše. Důležité je také mít možnost jídlo připravit - hodit se může malý plynový vařič.
Bez elektřiny i internetu. Jak zůstat ve spojení a mít světlo
Možná největší šok přijde ve chvíli, kdy kromě proudu vypadne i mobilní signál. Při větších blackoutech totiž vysílače často přestávají fungovat a s nimi i internet. Základem může být klasické rádio na baterky nebo s ručním nabíjením - stále jeden z nejspolehlivějších zdrojů informací.
Myslete i na energii: nabité powerbanky, záložní baterie nebo malý solární panel vám udrží telefon v provozu i bez sítě. Pokud chcete větší jistotu, existují přenosné bateriové stanice, které zvládnou napájet i světla, chladničku nebo notebook. To oceníte hlavně při delším výpadku elektřiny.
Drobnost, která může rozhodnout? Plná nádrž v autě. Když nefungují čerpací stanice, vaše mobilita závisí na tom, kolik máte paliva.
Moderní svět je pohodlný, ale silně závislý na technologiích. Když přestanou fungovat bankomaty a platební terminály, pomůže mít doma hotovost v menších hodnotách mincí i bankovek - v krizových situacích nemusí mít druhá strana na vrácení.
A pak je tu něco, co často přehlížíme - dobré vztahy se sousedy. Vědět, kdo má doma vařič, rádio nebo zásobu vody, může zvýšit bezpečí celé ulice. Krizové situace lépe zvládáme, když spolupracujeme, sdílíme informace a zůstáváme v klidu. Právě to bývá klíčem k tomu, jak blackout dobře zvládnout a přežít bez paniky.
Co mít připraveno na blackout?
- Dostatek pitné vody (alespoň 2 litry na osobu a den)
- Trvanlivé potraviny, které nepotřebují chlazení
- Powerbanky, baterky a rádio na baterie nebo s ručním nabíjením
- Plynový vařič nebo vařič na pevný líh
- Hotovost v menších hodnotách (mince i bankovky)
- Záložní zdroj energie (solární panel nebo bateriová stanice)
- Vytištěný krizový plán s důležitými kontakty a postupy
- Plná nádrž v autě pro případ nefunkčních čerpacích stanic
- Dobré vztahy a domluva se sousedy