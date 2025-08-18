Magazín

Bělka a Strelka. Psí kosmonautky, které pomohly utlumit studenou válku

Bělka a Strelka. Psí kosmonautky, které pomohly utlumit studenou válku
Věnování Gagarina pejskům, podepsané i všemi ostatními kosmonauty první skupiny (Gagarin, Titov, Nikolajev, Popovič, Bykovskij, Těreškovová). Strelka 3. zleva, Bělka 4.
Strelka po sobě zanechala několik potomků. Jedno její štěně putovalo do Spojených států.
Vycpaná Bělka v muzeu.
Známka s Bělkou a Strelkou. Zobrazit 4 fotografie
Foto: Wikimedia Commons
Magazín obi Magazín, obi
před 1 hodinou
Slávu jim sebrala Lajka, ale oni přežili. Moskevští toulaví voříšci Bělka a Strelka byli první psi, kteří se z výpravy do vesmíru vrátili živí. Před 65 lety, 19. srpna 1960, odstartovala ze sovětského kosmodromu raketa, která nesla na palubě jedinečnou posádku. Úspěšný orbitální let trval 25 hodin.

Nešlo o člověka, ale o dvě toulavé fenky, Bělku a Strelku. Psy Sověti využili k tomu, aby ověřili bezpečnost cesty do vesmíru, než tam pošlou člověka. A Bělka se Strelkou se staly prvními živými tvory, kteří se z vesmíru vrátili zpátky na Zem. Jejich cesta se zapsala do historie nejen jako vědecký průlom, ale i jako překvapivý diplomatický nástroj v době vrcholu studené války.

Z moskevských ulic až na oběžnou dráhu

Zatímco Spojené státy ve svém vesmírném programu trénovaly opice, Sovětský svaz vsadil na psy. Byly údajně učenlivější a poslušnější. Vědci se zaměřili na toulavé fenky, které byly zvyklé na tvrdé podmínky a nebyly přecitlivělé. Mezi vybranými byly i Bělka, čistě bílá fenka, a Strelka s hnědými fleky. Obě prošly přísným výcvikem. Zvykaly si na stísněné prostory, na zvukové a vibrační simulátory, a dokonce i na speciální oblečky s helmami. Vše bylo připraveno pro jejich historickou cestu.

Související

Československý Iljušin skončil v plamenech. Sestřelila ho syrská armáda?

ČSA, České aerolinie, Československé aerolinie, historie, výročí, 100 let

Společně s nimi se na palubu rakety Sputnik 5 vydala "malá zoologická zahrada" - králík, myši, krysy, mouchy i rostliny. Misi bedlivě sledoval celý svět. Už před nimi Sověti do vesmíru poslali slavnou Lajku, která se sice stala prvním živým tvorem ve vesmíru, ale let nepřežila. Proto bylo přežití Bělky a Strelky zásadní a představovalo obrovský milník pro budoucí pilotované lety. Po 18 obletech Země se jejich modul úspěšně vrátil na Zemi.

Z toulavých psů mezinárodní celebrity

Návrat Bělky a Strelky způsobil v Sovětském svazu hotovou senzaci. Psi, kteří ještě nedávno žili na ulici, se stali národními hrdiny a mezinárodními celebritami. Objevovali se na známkách, pohledech i v televizi a stali se symbolem sovětského triumfu v dobývání vesmíru. Dnes jsou jejich vycpaná těla vystavena v moskevském Muzeu kosmonautiky, což jen podtrhuje jejich ikonický status.

Počátky prvního psího oddílu určeného pro kosmický výcvik se datují do roku 1951. Iniciátorem byl raketový konstruktér Sergej Pavlovič Koroljov, který kromě slávy zažil i odvrácenou stranu sovětského režimu - několik měsíců v gulagu. Z důvodů relativně nízké nosnosti tehdejších raket a zároveň omezených rozměrů kosmických kabin byli vybíráni psi o váze pouhých 6-7 kg. Další výběrové kritérium určovalo, že se musí jednat o fenky. Pro ty totiž bylo snadnější vyrábět skafandry. Dále se upřednostňovali psi, u nichž převládala bílá nebo světlá barva. Důvodem bylo snadnější sledování jejich činnosti v televizi.

Související

Vozítko na Marsu si k výročí pořídilo selfie. I s nečekaným hostem v pozadí

Vozítko Mars

A tak došlo na Bělku a Strelku. Jejich sláva ale zasáhla i do politiky. V době největšího napětí mezi USA a SSSR, které vyvrcholilo karibskou krizí, se odehrála nečekaná diplomatická událost. Sovětský vůdce Nikita Chruščov věnoval jedno ze Strelčiných štěňat, Pušinku, dceři amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Caroline. Pušinka dokonce dorazila do Bílého domu s vlastním ruským pasem. I když ji kvůli obavám z odposlechů nejdříve zkontrolovala FBI, brzy se stala miláčkem celé prezidentské rodiny. Později měla štěňata s Kennedyho psem Charliem.

Symbol studené války a smíření

Tento zdánlivě malý dar měl obrovský význam. Historici ho vnímají jako důležité gesto dobré vůle v době hrozícího jaderného konfliktu.

O pouhých osm měsíců později, co se Bělka a Strelka vrátily na Zem, odstartoval do vesmíru Jurij Gagarin. Stal se prvním člověkem, který obletěl Zemi. Na tiskové konferenci Gagarin s humorem poznamenal, že si není jistý, jestli je "prvním člověkem ve vesmíru, nebo posledním psem". Ve skutečnosti jeho letu předcházelo padesát psích misí, které otevřely cestu pro jeho historický let. A Bělka se Strelkou byly ty, které dokázaly, že přežití ve vesmíru je možné.

Prohlédnout si 4 fotografie
 
Mohlo by vás zajímat

V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

Zemřel Ronnie Rondell, kaskadér v plamenech ze slavného obalu alba Pink Floyd

Zemřel Ronnie Rondell, kaskadér v plamenech ze slavného obalu alba Pink Floyd

Petr je HIV pozitivní 20 let. Život s virem nekončí, klíčové je ale přijít včas

Petr je HIV pozitivní 20 let. Život s virem nekončí, klíčové je ale přijít včas

O prezidentovi Novotném řekl, že je „vůl a gauner“. Pak spolupracoval s StB

O prezidentovi Novotném řekl, že je „vůl a gauner“. Pak spolupracoval s StB
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem vesmír SSSR USA raketa Jurij Gagarin

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Zelenskyj v Oválné pracovně uvedl, že je připraven s Putinem jednat o ukončení války

ŽIVĚ
Zelenskyj v Oválné pracovně uvedl, že je připraven s Putinem jednat o ukončení války

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Drsný vzkaz vojáka z Donbasu do Bílého domu: "My odsud neodejdeme!"
7:02

Drsný vzkaz vojáka z Donbasu do Bílého domu: "My odsud neodejdeme!"

"Co bychom řekli matkám těch, kteří tu padli?" ptá se Ruslan, 46letý voják, který žil a pracoval v Česku, ale vrátil se na Ukrajinu bojovat.
před 1 hodinou

Bělka a Strelka. Psí kosmonautky, které pomohly utlumit studenou válku

Bělka a Strelka. Psí kosmonautky, které pomohly utlumit studenou válku
Prohlédnout si 4 fotografie
Věnování Gagarina pejskům, podepsané i všemi ostatními kosmonauty první skupiny (Gagarin, Titov, Nikolajev, Popovič, Bykovskij, Těreškovová). Strelka 3. zleva, Bělka 4.
Strelka po sobě zanechala několik potomků. Jedno její štěně putovalo do Spojených států.
před 1 hodinou
"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

Někteří přehlédli důležité termíny pro zápis na seznam, jiní zapomněli splnit druhý důležitý krok – zažádat si o dokumenty ke korespondenční volbě.
před 1 hodinou
Hamás souhlasil s návrhem prostředníků na příměří v Pásmu Gazy. Izrael zatím mlčí

Hamás souhlasil s návrhem prostředníků na příměří v Pásmu Gazy. Izrael zatím mlčí

Dohoda předpokládá 60denní příměří, propuštění poloviny izraelských rukojmích a zahájení vyjednávání o trvalém míru. Izrael návrh zatím nekomentoval.
před 2 hodinami

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry
Prohlédnout si 30 fotografií
Wu-šu vychází z čínských bojových umění. Samotný výraz "wushu" v čínštině znamená "bojové umění“.
Česko skončilo v Čcheng-tu s bilancí devíti medailí: tři zlata vybojovali motosurfaři Lukáš Záhorský a Eliška Matoušková, k nim další sportovci přidali čtyři stříbra a dva bronzy.
před 2 hodinami

Bezpečnost ve stylu sci-fi: Tesla Cybertruck brázdí ulice Mexika před fotbalovým MS

Bezpečnost ve stylu sci-fi: Tesla Cybertruck brázdí ulice Mexika před fotbalovým MS
Prohlédnout si 10 fotografií
Vozidla připojená k internetu prostřednictvím sítě Starlink umožňují policistům přístup ke kriminalistickým databázím i v oblastech bez telefonního nebo internetového pokrytí. Cybertrucky jsou navíc vybaveny skenery pro identifikaci odcizených vozidel a jsou propojeny s vládním systémem videodohledu.
"Funkcí Cybertrucku je podpora všech technologických aspektů. Vůz je vybaven skenery pro detekci krádeží vozidel a dalšími vyspělými technologiemi, jako je internet," říká policejní mluvčí.
Další zprávy