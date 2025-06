Vozítko na Marsu si k výročí pořídilo selfie. I s nečekaným hostem v pozadí

Marsovské vozítko Perseverance si u příležitosti svého 1500. marsovského dne, tzv. solu vytvořilo na rudé planetě selfie. Vidět je na něm nejen rover samotný, ale i okolní terén. A také jeden nečekaný host, který se během focení do záběru vloudil.

Rover v oblasti zvané Pine Pond na okraji kráteru Jezero nafotil během hodiny pomocí kamery WATSON umístěné na konci robotického ramene 59 snímků. Vědci chtěli autoportrétem zachytit marsovskou krajinu, zdokumentovat poslední okamžiky roveru na Witch Hazel Hill na okraji kráteru Jezero a zároveň také zkontrolovat stav vozítka, zejména množství prachu, které ho pokrývalo.

Když ale tým vědců pak snímky složil do mozaiky a pustil se do analýzy, čekalo ho překvapení. Na fotce objevil malou, rozmazanou bílou skvrnu, která se během pořizování fotek ukázala v dálce za vozítkem. Šlo o prachový vír. Tento jev, který vzniká rotací a stoupáním teplého vzduchu a připomíná tornádo, dobře známe i z naší modré planety, kde se vyskytuje hlavně v pouštních oblastech. Také na Marsu je poměrně běžný. Do záběru kamery WATSON se však dostal poprvé.

Na selfie je vidět také tmavá díra před vozítkem. Jde o místo 26. odebraného vzorku, který rover vyvrtal z horniny přezdívané Bell Island. Vzorek obsahuje tzv. sferule, drobné kuličky, pravděpodobně vzniklé při dávných sopečných erupcích nebo dopadech meteoritů. Nyní, po zajištění hledaného materiálu, se Perseverance vydává dál. Směřuje nejprve k oblasti Copper Cove a poté zamíří podél jižního okraje kráteru Jezero na nová místa.

Jak se vytváří takové selfie na Marsu? Na to se můžete podívat ve videu. | Video: NASA Jet Propulsion Laboratory

Perseverance je robotické vozítko NASA o hmotnosti 1043 kilogramů, které má na rudé planetě hledat známky možného minulého života. Jeho úkolem je shromažďovat vzorky marsovských hornin a prachu, zkoumat počasí a tamní atmosféru. Cílem expedice je také připravit cestu pro výpravu lidských průzkumníků na Mars.