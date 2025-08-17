Československý Iljušin skončil v plamenech. Sestřelila ho syrská armáda?

Magazín

Nejtragičtější nehoda v historii československého a českého letectví se stala před půlstoletím nedaleko syrské metropole. Zcela zaplněný Iljušin Il-62 v barvách Československých aerolinií na lince z Prahy do Teheránu se krátce před půlnocí z 19. na 20. srpna 1975 chystal na zastávku v Damašku, místo přistávací dráhy však stroj zamířil do dun asi 16 kilometrů severozápadně od letiště.
Letadlo ČSA Iljušin Il-18 při tankování, lokace neuvedena, rok 1960. Fotografie z historie ČSA, které v říjnu 2023 oslavily výročí 100 let své existence.
Letadlo ČSA Iljušin Il-18 při tankování, lokace neuvedena, rok 1960. Fotografie z historie ČSA, které v říjnu 2023 oslavily výročí 100 let své existence.

Let ČSA číslo 540 pod vedením kapitána Jána Gajdoše a v době nehody řízený druhým pilotem Stanislavem Žižkou odstartoval z ruzyňského letiště v 19:35, konečným cílem měla být íránská metropole. Po třech a půl hodinách letu nahlásila posádka, že hodlá zahájit přiblížení, což jí věž v Damašku povolila. Letadlo ještě stihlo potvrdit přijetí informace o příznivém počasí na letišti, to ale bylo poslední spojení s letem OK 540. Čtyři minuty poté Iljušin havaroval.

Černou skříňku zničil požár

Opuštěnou noční krajinu ozářily krátce po nárazu plameny, které zachvátily velkou část trupu a později výrazně ztížily pátrání po příčinách nehody. Vyšetřování ukázalo, že stroj se země dotkl vcelku, nejprve předním podvozkem, poté levým křídlem, hlavním podvozkem a nakonec zadní částí trupu a pravým křídlem. Velké štěstí měli půlroční dítě a arabský student, kteří oba seděli vzadu a po nárazu vypadli ven. Vyhnuli se tak ohnivému infernu, které zachvátilo trosky.

Vedle špatně nastaveného výškoměru - ať už z jakéhokoli důvodu - a špatné atmosféry na palubě Iljušinu existuje ještě jedna teorie o příčinách nehody. Podle některých spekulací sestřelila československý stroj omylem syrská armáda a případ byl z politických důvodů "ututlán". Konkrétní důkazy pro takové tvrzení se ale nikdy neobjevily, a o sestřelení tak existují jen svědectví z druhé ruky. Letoun navíc do země narazil prakticky vcelku, což svědčí spíš o chybě pilotů.

 
