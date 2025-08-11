Magazín

BDSM klub, mordvila i květinová krása. Moderní ruiny, jejichž příběhy vám nedají spát

BDSM klub, mordvila i květinová krása. Moderní ruiny, jejichž příběhy vám nedají spát
Podnik Černé dámy - na místě, kde se kdysi ozýval šepot či nářek zcela specifického druhu, je dnes jen ticho, plíseň a tlející trosky. Těžko uvěřit, že zde ještě před pár lety fungoval BDSM klub a soukromý bar, který provozovala Černá dáma - tajemná žena s alabastrovou pletí, ebenovými vlasy a uhrančivým pohledem.
Spolu se svým partnerem obývala byt nad bývalým důlním závodem, jehož industriální ráz a výhled na těžní věž jen podtrhoval temné kouzlo tohoto místa.
Interiér jejich bytu připomínal scénu z filmu - rudé závěsy, kovové postele, lascivní obrazy, fotografie, zrcadla a místnosti připomínající cely.
Po smrti partnera, který prý skonal za záhadných okolností při "choulostivé hře", zůstala Černá dáma sama. Okolí mluví o jejím psychickém kolapsu - proto místo potichu opustila a po ní a jejím byznysu zůstaly jen stopy. Ty dnes postupně pohlcuje chaos - zborcené stropy i plíseň. Zobrazit 16 fotografií
Foto: Hana Lustig
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 1 hodinou
V čem spočívá největší kouzlo domů, které nikdo neobývá, ale přesto působí, jako by jejich obyvatelé vlastně nikdy neodešli? Právě tuto otázku si kladla urbexerka a fotografka H. Lustig, když vytvářela knihu Moderní ruiny. Její fotografie i krátké příběhy ukazují, že opuštěná místa nejsou jen prázdné kulisy, ale němá svědectví života, emocí, touhy - i tragédií.

Tvůrkyně vystupující pod pseudonymem H. Lustig ve své knize mapuje desítky míst, která navštívila a nafotila. Nejvíce prostoru věnuje opuštěným domům "zamrzlým v čase", kde osobní předměty, fotografie a interiéry skládají mozaiku lidského osudu. Vedle nich najdeme i malé zámky, nemocnice, hotýlky - a také jeden velmi výjimečný podnik.

"Nejvíc mě fascinují domy, kde je všechno tak, jak to někdo nechal. Šálky v kredenci, kalendář na stěně, noviny na stole. Dívám se na životy, které zmizely, a snažím se je zachytit dřív, než se rozpadnou," říká Lustig, která dnes patří k výrazným postavám české urbexové scény. Známou se stala díky svému profilu Urbex & Stories.

Podnik Černé dámy

Na místě, kde se kdysi ozýval šepot či nářek zcela specifického druhu, je dnes jen ticho, plíseň a tlející trosky. Těžko uvěřit, že zde ještě před pár lety fungoval BDSM klub a soukromý bar, který provozovala Černá dáma - tajemná žena s alabastrovou pletí, ebenovými vlasy a uhrančivým pohledem.

Související

Tajemná vila lékařů Kraftových: opuštěná ordinace a dědictví, které nikdo nechce

Vila Dr. Anna L.
21 fotografií

Spolu se svým partnerem obývala byt nad bývalým důlním závodem, jehož industriální ráz a výhled na těžní věž jen podtrhoval temné kouzlo tohoto místa. Interiér jejich bytu připomínal scénu z filmu - rudé závěsy, kovové postele, lascivní obrazy, fotografie, zrcadla a místnosti připomínající cely.

Po smrti partnera, který prý skonal za záhadných okolností při "choulostivé hře", zůstala Černá dáma sama. Okolí mluví o jejím psychickém kolapsu - proto místo potichu opustila a po ní a jejím byznysu zůstaly jen stopy. Ty dnes postupně pohlcuje chaos - zborcené stropy i plíseň. Černá dáma zmizela jako stín. A urbexerka se zamýšlí: "Je možné, že se někdy vrátí?"

Dům krásné floristky

Místnosti plné krásy, vkusu a nostalgie stále najdete v domě, který patřil floristce - elegantní ženě drobné postavy, která nosila starorůžové šaty, vysoké podpatky a světlou paruku. Květiny naprosto zbožňovala, proto byly všude - ve vázách, na obrazech, v taškách, i ve skříních - nikdy nerozbalené.

Spolu s manželem, sportovcem, trávili čas na horách, měli děti a vnoučata - prostě krásný život. Když však ovdověla, začalo to s ní jít z kopce. Datum posledního použití potravin naznačuje, že dům osiřel mezi lety 1998 a 2006. Po jejím odchodu se v květináčích začal usazovat prach.

A tak dům zůstává naplněný krásou, květinami, ale také smutkem.

Mordvila. Dům, kde se zastavil dech

Na první pohled vypadá jako venkovské sídlo snů: dům s bazénem, skleníkem, pečlivě udržovanou zahradou. Dnes však zůstává prázdný - nejen kvůli času, ale kvůli dvojnásobné vraždě, která se zde odehrála. 

Majitel domu pan S., bývalý radiotelegrafista RAF, ráno zaléval skleník. A netušil, že za sklem na něj míří útočník. Výstřel pronikl sklem, a nakonec lebkou. Jeho manželka paní S. byla zavražděna jen o pár minut později, a to na schodech uvnitř domu. Vrah vypálil pětkrát - majitelé vily neměli šanci.

Soused slyšel výkřiky, ale ani krev na zemi mu nepřipadala neobvyklá - prý si myslel, že jde o rozšlapané jahody.

Dům se po této tragédii uzavřel. Nikdo si neodnesl cennosti, motiv zůstává nejasný. Stopy odnesl déšť, vrazi unikli. A vila, kdysi symbol radosti a klidu, se změnila v tichého svědka smrti.

Skleník zmizel, bazén zarostl, dlažba se drolí. 

Prohlédnout si 16 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Ze zanedbaného farního dvorku gastronomický ráj. Jak jedna jabloň změnila Bořetice

Ze zanedbaného farního dvorku gastronomický ráj. Jak jedna jabloň změnila Bořetice
15 fotografií

O filmového Oscara bude za Česko usilovat dokument Ještě nejsem, kým chci být

O filmového Oscara bude za Česko usilovat dokument Ještě nejsem, kým chci být

Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života

Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života
2:33

"Zastaví se vám srdce." Zdrcená maminka promluvila o smrti osmileté dcery na nádor

"Zastaví se vám srdce." Zdrcená maminka promluvila o smrti osmileté dcery na nádor
9 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle dům Urbex Opuštěná místa místo vražda sadomaso sex květiny květinářství rodina vila smrt bar salon klub

Právě se děje

před 3 minutami

Ze zanedbaného farního dvorku gastronomický ráj. Jak jedna jabloň změnila Bořetice

Ze zanedbaného farního dvorku gastronomický ráj. Jak jedna jabloň změnila Bořetice
Prohlédnout si 15 fotografií
Jabloň, která tehdy Veroniku okouzlila na první pohled, se stala poznávacím znamením bořetického Dvorku.
Prostor zanedbaného farního dvorku Veronika s manželem přeměnila na oázu klidu a pohody.
před 17 minutami
Panika v německých pivovarech. Pivo ztrácí na oblibě, co za tím stojí?

Panika v německých pivovarech. Pivo ztrácí na oblibě, co za tím stojí?

Spotřeba piva v Německu po dekádách růstu prudce klesá. Tradiční nápoj, který dlouho symbolizoval německou kulturu, čelí poklesu zájmu mezi mladými.
před 1 hodinou
Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem
2:36

Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem

Uzdravená Karolína Muchová opět sbírá vítězství na okruhu a udivuje fanoušky i odborníky tenisovým uměním.
Aktualizováno před 1 hodinou
Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

ŽIVĚ
Lipavský na Ukrajině: Evropa platí Kyjevu většinu pomoci, u jednání o míru budeme

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list
1:16

"Ruští krtci" jako zástěrka. Zákon měl chránit lidi okolo Zelenského, odhalil list

Ukrajince zvedl ze židle kontroverzní zákon o protikorupčních orgánech země. Ukrajinska pravda nyní přišla s odhalením, co za ním stojí.
před 1 hodinou
Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

Japonsko vyzvalo k evakuaci miliony lidí, jihozápad země drtí záplavy a sesuvy půdy

Záběry, které vysílají tamní média, ukazují řadu oblastí v prefekturách Kumamoto, kde voda zaplavila domy, obchody a auta.
před 1 hodinou

BDSM klub, mordvila i květinová krása. Moderní ruiny, jejichž příběhy vám nedají spát

BDSM klub, mordvila i květinová krása. Moderní ruiny, jejichž příběhy vám nedají spát
Prohlédnout si 16 fotografií
Podnik Černé dámy - na místě, kde se kdysi ozýval šepot či nářek zcela specifického druhu, je dnes jen ticho, plíseň a tlející trosky. Těžko uvěřit, že zde ještě před pár lety fungoval BDSM klub a soukromý bar, který provozovala Černá dáma - tajemná žena s alabastrovou pletí, ebenovými vlasy a uhrančivým pohledem.
Spolu se svým partnerem obývala byt nad bývalým důlním závodem, jehož industriální ráz a výhled na těžní věž jen podtrhoval temné kouzlo tohoto místa.
Další zprávy