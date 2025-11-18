Magazín

Utiší duši, umlčí tělo. Antidepresiva mohou dospívajícím vzít sex

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 5 hodinami
Antidepresiva umí zachránit životy, zmírnit tíhu deprese a úzkosti a pomoci mladým lidem zvládnout náročné období puberty. Jenže některé účinky těchto léků mohou přetrvávat i dlouho po jejich vysazení – zejména v oblasti sexuálního života. To vyvolává otázky o dlouhodobém dopadu léčby na teenagery a nutí lékaře, rodiče i pacienty přehodnotit, jak bezpečně a uvážlivě tyto léky používat.
Stále víc dospívajících užívá antidepresiva. Ta mají řadu vedlejších účinků, ovlivnit mohou také jejich sexuální život – i dlouho poté, co lék přestanou užívat.
Stále víc dospívajících užívá antidepresiva. Ta mají řadu vedlejších účinků, ovlivnit mohou také jejich sexuální život – i dlouho poté, co lék přestanou užívat. | Foto: Shutterstock

Počet teenagerů, kteří užívají antidepresiva, neustále roste. Například statistiky z USA ukazují, že se mezi lety 2016 a 2022 zvýšil počet předepisovaných léků dospívajícím o 69 procent. Dnes antidepresiva berou přibližně dva miliony dětí ve věku 12 až 17 let, napsal The New York Times.

Ani u nás není situace o moc lepší. Podle společnosti Podané ruce se dospívající Češky a Češi stále více potýkají s psychickými problémy. 

S léky ovlivňujícími náladu či emoce má podle ní zkušenost každý desátý teenager. Dívky užívají antidepresiva a sedativa dvakrát častěji než chlapci. Pandemie covidu tuto tendenci jen urychlila, stejně jako sociální sítě. Na nich se často antidepresiva prezentují jako běžná a téměř "stylová" součást péče o duševní zdraví.

Deprese

Konec sexuálního života? 

Mezi nejčastěji předepisovanou skupinu antidepresiv patří selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Ty sice přináší úlevu od deprese a úzkosti, mají ale zároveň řadu dobře známých vedlejších účinků, mezi které patří například změny srdeční frekvence, krevního tlaku nebo metabolismu. Dlouhodobě se ví také o tom, že SSRI snižují sexuální touhu u dospělých. U dospívajících ale může být situace ještě citlivější.

U teenagerů totiž může užívání SSRI zasahovat do vývoje sexuálních funkcí, protože hladina hormonů v pubertě výrazně kolísá. Příběhy několika lidí, kteří začali brát SSRI v mladém věku, ukazují několik let až desetiletí přetrvávající sexuální dysfunkci i po vysazení léku - stav označovaný jako PSSD, Post-SSRI Sexual Dysfunction. Postižení popisují ztrátu libida, necitlivost genitálií, problémy s erekcí či orgasmem, ale také emoční otupělost. 

Kontroverzní syndrom PSSD

PSSD je mezi odborníky kontroverzní, ale postupně získává uznání zdravotnických institucí. Nejnovější vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, DSM-5, uvádí, že "v některých případech může sexuální dysfunkce vyvolaná inhibitory zpětného vychytávání serotoninu přetrvávat i po vysazení látky". Podobná varování už vydala i Evropská agentura pro léčivé přípravky, regulační orgány v Kanadě, Austrálii a Hongkongu.

Už před dvaceti lety přitom psychiatr Alexander Scharko tvrdil, že antidepresiva SSRI mohou potenciálně narušovat sexuální zrání dospívajících. Při analýze dostupných studií zjistil, že o tomto tématu prakticky neexistuje žádný systematický výzkum. Lékaři navíc často o sexualitě s mladými pacienty nemluví. "O vedlejších účincích se mluví, ale sexualita mladistvých je stále tabu," říká americký dětský psychiatr.

Právě teď je ale otevřená komunikace důležitější než kdy jindy: antidepresiva mohou zachraňovat život, ale u dospívajících mohou zanechat stopu, která přetrvává roky. Znát rizika, mluvit o nich a pečlivě zvážit léčbu je proto klíčové.

Zdroj: The New York Times

