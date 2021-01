Američan bydlel tři měsíce na letišti v Chicagu. Kvůli koronaviru se bál vrátit domů

Na mezinárodním letišti v Chicagu vzbudil pozdvižení muž, který tam v zabezpečené části pobýval od loňského října. Když se policisté obyvatele Los Angeles ptali, proč se v areálu tři měsíce skrýval, vypověděl, že se bál vrátit domů kvůli koronaviru.

Aditya Singh se podle policie na letiště O’Hare dostal 19. října, když do Chicaga přiletěl z Los Angeles na opačném konci Spojených států. Od té doby 36letý muž v areálu přebýval a jeho plány o tři měsíce později překazili až zaměstnanci letecké společnosti United Airlines.

Když pracovníci Singha požádali o doklady, ukázal jim odznak, který nosí zaměstnanci letiště a který jeho původní majitel už nějakou dobu postrádal. Policisté vetřelce následně zatkli, odvezli do vazby a obvinili z nepovoleného vniknutí do zapovězené části letiště a krádeže. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Státní zástupkyně Kathleen Hagertyová později u soudu informovala, že se Singh tři měsíce živil jídlem, které mu věnovali jiní cestující. Podle ní se kvůli pandemii koronaviru bál vrátit domů, do Los Angeles. Odznak pro zaměstnance letiště Singh údajně našel v letištní budově.

"Chcete mi říct, že nepovolaná osoba, která nepatřila k zaměstnancům letiště, od 19. října do 16. ledna bydlela v zabezpečeném sektoru a nikomu to nebylo divné? Vzhledem k tomu, že na letišti musí fungovat přísné bezpečnostní podmínky, aby se cestující nemuseli ničeho obávat, se mi tento případ zdá dost šokující. Chování pana Singha bezpochyby ohrozilo veřejnou bezpečnost," uvedla soudkyně Susana Ortizová.

Kauci za Singhovo propuštění Ortizová stanovila na tisíc dolarů (necelých 22 tisíc korun), a i kdyby obviněný kauci složil, vstup do areálu chicagského letiště má zakázaný.

Podle veřejné obhájkyně Courtney Smallwoodové je Singh v současnosti nezaměstnaný a žije v bytě s několika spolubydlícími.

Chicagský úřad pro letectví v oficiálním prohlášení zdůraznil, že je jeho nejvyšší prioritou, aby se cestující cítili bezpečně. "Navzdory průběhu vyšetřování jsme však přesvědčení, že pan Singh nebyl pro nikoho bezpečnostním rizikem," stojí ve vyjádření.

