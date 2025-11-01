Magazín

Nejdražší kávu světa mají v Dubaji. Panamská zrna stála víc než dům

ČTK Magazín ČTK, Magazín
před 6 hodinami
Kolik jste ochotni zaplatit za dokonalý kávový rituál? V extravagantní Dubaji posunuli hranice luxusu opět o něco dál. Nový podnik Julith nabízí jediný šálek kávy za bezmála tisíc dolarů (přes 21 tisíc korun), čímž překonal dosavadní světový rekord. Zrna vzácné odrůdy Nido 7 Geisha z Panamy, která se prodávají doslova za cenu zlata, slibují chuťový zážitek připomínající spíše květinový čaj.
Spoluzakladatel kavárny Serkan Sagsöz připravuje nejdražší kávu na světě.
Spoluzakladatel kavárny Serkan Sagsöz připravuje nejdražší kávu na světě. | Foto: Profimedia.cz

Podnik zvaný Julith v průmyslové čtvrti Dubaje, jež se proměnila v ráj milovníků kávy, plánuje ode dneška prodat "přibližně 400 šálků" tohoto vzácného nápoje, sdělil agentuře AFP spoluzakladatel kavárny Serkan Sagsöz. Nápoj je od 1. listopadu připravován z panamských zrn, která se prodávají za cenu zlata.

Květinové tóny jasmínu

Od filtrace, prováděné metodou zaručující optimální extrakci chutí, přes podrobné popisy přípravy až po samotnou degustaci si tento zážitek můžou zájemci vychutnat přímo v restauraci anebo v intimním soukromém prostoru.

Související

Zázrak do kuchyně. Rostlina pohlcuje pachy, čistí vzduch i špatnou energii

Kvíz na pokojovky, zelenec

Nápoj, který se prodává v místní měně za 3600 dirhamů (972 dolarů), má květinovou a ovocnou příchuť připomínající čaj. "Obsahuje bílé květinové tóny jasmínu, citrusové příchutě jako pomeranč a bergamot a nádech meruňky a broskve," popisuje Sagsöz. "Je jako med, jemná a sladká," říká o své kávě nadšenec, který vedl sedm let kavárnu v rodném Turecku, než v srpnu otevřel Julith v Dubaji.

Bohatý emirát v Perském zálivu je synonymem luxusu a proslul mnoha extravagantními projekty od nejvyšší stavby světa přes luxusní hotely až po umělé ostrovy. "Měli jsme pocit, že Dubaj je pro tuto investici ideálním místem," dodává Sagsöz.

Nový rekord

Emirát se už v září zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako místo s nejdražší kávou na světě, kterou nabízel podnik Roasters za 2500 dirhamů (přibližně 15 700 korun). Nový rekord vyvolal rozličné reakce, ale v městě uvyklém na milionáře nikoho zvlášť nepřekvapil.

"Je to vážně šokující, ale zároveň je to Dubaj," říká Inès, obyvatelka, která si nepřála zveřejnit své příjmení. "Pro bohaté je to jen další zážitek, kterým se budou moci chlubit," míní Maëva, další z obyvatelek Dubaje.

Podnik Julith v tiskové zprávě tvrdí, že zaplatil nejvyšší cenu, jaká kdy byla za kávu v dražbě v Panamě nabídnuta. Po "opravdové bitvě", v níž bylo podáno 549 nabídek, zakoupil 20 kilogramů těchto vzácných zrn zhruba za 2,2 milionu dirhamů (asi 12,6 milionu korun).

Best of Panama

"Dražba trvala 13 hodin. Soutěžili jsme hlavně s asijskými společnostmi, které jsou zvyklé tento typ aukcí vyhrávat (… ) Pro všechny bylo velkým překvapením, když bylo oznámeno naše jméno," píše podnik ve zprávě.

Káva s názvem "Nido 7 Geisha" pochází z plantáží Hacienda La Esmeralda, které se rozkládají poblíž neaktivního vulkánu Barú, nejvyššího bodu Panamy. Obdržela hodnocení 98 bodů ze 100, což je v prestižní soutěži "Best of Panama" podle pořadatelů rekord.

Související

Tajemný hrob na hřbitově bláznů: kdo byla mladá žena, jejíž jméno se nesmí vyslovit?

hřbitov Bohnice hřbitov bláznů
42 fotografií

Podnik také uvedl, že od té doby obdržel mnoho nabídek od asijských kupců i milovníků kávy ze Spojených arabských emirátů, včetně žádostí o koupi ze strany sběratelů kávových zrn. Až na malé množství kávy vyhrazené pro vládnoucí rodinu v Dubaji, podnik tvrdí, že se o svůj poklad dělit nehodlá.

Zdroj: AFP

Mohlo by vás zajímat
VIDEO: Kávu vám v Brně udělá robot: Na rozdíl od člověka se nesplete a umí i portrét do pěny (25. 10. 2022)

Káva od robotické ruky je úplně stejná, jako kdyby ji dělal člověk, ale dokáže vám udělat portrét do pěny. Její výhoda je v dokonalosti, nesplete se. | Video: Michael Rozsypal
 
Mohlo by vás zajímat

Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger

Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou. Byly dopředu vyprodané

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou. Byly dopředu vyprodané

Z krádeže v Louvru byli obžalováni dva z pěti podezřelých. Jednou z nich je žena

Z krádeže v Louvru byli obžalováni dva z pěti podezřelých. Jednou z nich je žena

Madrid podpoří nový film Woodyho Allena. Musí ale obsahovat název města

Madrid podpoří nový film Woodyho Allena. Musí ale obsahovat název města
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle káva Dubaj kavárna exkluzivně nejdražší

Právě se děje

před 4 minutami
Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger

Ceny Thálie za činohru si odnesli Tereza Dočkalová a Petr Panzenberger

Cenu pro umělce do 33 let získal herec Viktor Zavadil.
před 49 minutami
Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle

Slavia se vymanila ze série remíz. Baník zlomila na startu druhé půle

Po třech ligových remízách v řadě Slavia porazila Baník 2:0. Ostravané v Edenu udrželi bezbrankovou první půli, pak už tlaku sešívaných neodolali.
Aktualizováno před 1 hodinou
Kruté debakly pro Američanky. Turnaj mistryň odstartovaly dvě smrště

Kruté debakly pro Američanky. Turnaj mistryň odstartovaly dvě smrště

Šampionka z roku 2023 vstoupila do finálového turnaje sezony v Rijádu velkolepým způsobem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajina nasadila u Pokrovsku speciály, na operaci dohlíží šéf rozvědky

ŽIVĚ
Ukrajina nasadila u Pokrovsku speciály, na operaci dohlíží šéf rozvědky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Washington naznačil, že by přece jen mohl Ukrajině dodat tomahawky. Moskva už reaguje

Washington naznačil, že by přece jen mohl Ukrajině dodat tomahawky. Moskva už reaguje

Dodávky zbraní nepřinesou nikomu žádné urovnání, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.
před 2 hodinami
Krejčího tým utržil další těžkou ránu a zůstává na dně. Arsenal se naladil na Slavii

Krejčího tým utržil další těžkou ránu a zůstává na dně. Arsenal se naladil na Slavii

Wolverhampton s Ladislavem Krejčím má v anglické Premier League po deseti kolech jen dva body. Proti Fulhamu hrál téměř hodinu v deseti.
před 2 hodinami
Pošta vydala známky s Martou Kubišovou. Byly dopředu vyprodané

Pošta vydala známky s Martou Kubišovou. Byly dopředu vyprodané

Své vlastní známky mají například skupina Olympic nebo modelka Tereza Maxová.
Další zprávy