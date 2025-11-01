Nejdražší kávu světa mají v Dubaji. Panamská zrna stála víc než dům

Podnik zvaný Julith v průmyslové čtvrti Dubaje, jež se proměnila v ráj milovníků kávy, plánuje ode dneška prodat "přibližně 400 šálků" tohoto vzácného nápoje, sdělil agentuře AFP spoluzakladatel kavárny Serkan Sagsöz. Nápoj je od 1. listopadu připravován z panamských zrn, která se prodávají za cenu zlata.
Květinové tóny jasmínu
Od filtrace, prováděné metodou zaručující optimální extrakci chutí, přes podrobné popisy přípravy až po samotnou degustaci si tento zážitek můžou zájemci vychutnat přímo v restauraci anebo v intimním soukromém prostoru.
Nápoj, který se prodává v místní měně za 3600 dirhamů (972 dolarů), má květinovou a ovocnou příchuť připomínající čaj. "Obsahuje bílé květinové tóny jasmínu, citrusové příchutě jako pomeranč a bergamot a nádech meruňky a broskve," popisuje Sagsöz. "Je jako med, jemná a sladká," říká o své kávě nadšenec, který vedl sedm let kavárnu v rodném Turecku, než v srpnu otevřel Julith v Dubaji.
Bohatý emirát v Perském zálivu je synonymem luxusu a proslul mnoha extravagantními projekty od nejvyšší stavby světa přes luxusní hotely až po umělé ostrovy. "Měli jsme pocit, že Dubaj je pro tuto investici ideálním místem," dodává Sagsöz.
Nový rekord
Emirát se už v září zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako místo s nejdražší kávou na světě, kterou nabízel podnik Roasters za 2500 dirhamů (přibližně 15 700 korun). Nový rekord vyvolal rozličné reakce, ale v městě uvyklém na milionáře nikoho zvlášť nepřekvapil.
"Je to vážně šokující, ale zároveň je to Dubaj," říká Inès, obyvatelka, která si nepřála zveřejnit své příjmení. "Pro bohaté je to jen další zážitek, kterým se budou moci chlubit," míní Maëva, další z obyvatelek Dubaje.
Podnik Julith v tiskové zprávě tvrdí, že zaplatil nejvyšší cenu, jaká kdy byla za kávu v dražbě v Panamě nabídnuta. Po "opravdové bitvě", v níž bylo podáno 549 nabídek, zakoupil 20 kilogramů těchto vzácných zrn zhruba za 2,2 milionu dirhamů (asi 12,6 milionu korun).
Best of Panama
"Dražba trvala 13 hodin. Soutěžili jsme hlavně s asijskými společnostmi, které jsou zvyklé tento typ aukcí vyhrávat (… ) Pro všechny bylo velkým překvapením, když bylo oznámeno naše jméno," píše podnik ve zprávě.
Káva s názvem "Nido 7 Geisha" pochází z plantáží Hacienda La Esmeralda, které se rozkládají poblíž neaktivního vulkánu Barú, nejvyššího bodu Panamy. Obdržela hodnocení 98 bodů ze 100, což je v prestižní soutěži "Best of Panama" podle pořadatelů rekord.
Podnik také uvedl, že od té doby obdržel mnoho nabídek od asijských kupců i milovníků kávy ze Spojených arabských emirátů, včetně žádostí o koupi ze strany sběratelů kávových zrn. Až na malé množství kávy vyhrazené pro vládnoucí rodinu v Dubaji, podnik tvrdí, že se o svůj poklad dělit nehodlá.
Zdroj: AFP